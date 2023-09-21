https://ria.ru/20230921/privetstvie-1897858281.html

Нуланд поприветствовала российских журналистов в Нью-Йорке на их языке

Нуланд поприветствовала российских журналистов в Нью-Йорке на их языке - РИА Новости, 21.09.2023

Нуланд поприветствовала российских журналистов в Нью-Йорке на их языке

Исполняющий обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд поприветствовала российских журналистов в штаб-квартире ООН по-русски. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:24

2023-09-21T18:24

2023-09-21T18:24

в мире

нью-йорк (город)

сша

виктория нуланд

оон

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд поприветствовала российских журналистов в штаб-квартире ООН по-русски. "Рада вас видеть здесь", - сказала Нуланд.

https://ria.ru/20230729/ukraina-1887119156.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город), сша, виктория нуланд, оон