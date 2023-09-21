https://ria.ru/20230921/privetstvie-1897858281.html
Нуланд поприветствовала российских журналистов в Нью-Йорке на их языке
Нуланд поприветствовала российских журналистов в Нью-Йорке на их языке - РИА Новости, 21.09.2023
Нуланд поприветствовала российских журналистов в Нью-Йорке на их языке
Исполняющий обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд поприветствовала российских журналистов в штаб-квартире ООН по-русски. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:24
2023-09-21T18:24
2023-09-21T18:24
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд поприветствовала российских журналистов в штаб-квартире ООН по-русски. "Рада вас видеть здесь", - сказала Нуланд.
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887119156.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, виктория нуланд, оон
В мире, Нью-Йорк (город), США, Виктория Нуланд, ООН
Нуланд поприветствовала российских журналистов в Нью-Йорке на их языке
Нуланд поприветствовала журналистов из РФ в Нью-Йорке по-русски