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В Польше обрушились на "лохов" из Варшавы после слов о Путине на ГА ООН - РИА Новости, 21.09.2023
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02:51 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/pozitsiya-1897686709.html
В Польше обрушились на "лохов" из Варшавы после слов о Путине на ГА ООН
В Польше обрушились на "лохов" из Варшавы после слов о Путине на ГА ООН - РИА Новости, 21.09.2023
В Польше обрушились на "лохов" из Варшавы после слов о Путине на ГА ООН
Польские власти превратили страну в посмешище на глазах всего мира из-за своей позиции по Украине, написал в соцсети X польский политик Марек Тухольский. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T02:51
2023-09-21T02:51
в мире
польша
украина
варшава
владимир зеленский
анджей дуда
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Польские власти превратили страну в посмешище на глазах всего мира из-за своей позиции по Украине, написал в соцсети X польский политик Марек Тухольский.&quot;Президент Украины демонстративно выходит во время выступления Анджея Дуды на Генассамблее ООН и называет нас помощниками Путина. Вам, лохам из PiS (правящая партия в Польше. — Прим. ред.) и &quot;экспертам&quot;, льют ведро помоев на ваши пустые головы. Мне жаль не вас, а Польшу, которую вы привели к потерям и сделали посмешищем в глазах всего мира&quot;, — высказался Тухольский.Накануне Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что "некоторые друзья Киева в Европе" отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.В свою очередь, Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
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в мире, польша, украина, варшава, владимир зеленский, анджей дуда, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Польша, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
В Польше обрушились на "лохов" из Варшавы после слов о Путине на ГА ООН

Политик Тухольский: Польша стала всемирным посмешищем из-за позиции по Украине

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Польские власти превратили страну в посмешище на глазах всего мира из-за своей позиции по Украине, написал в соцсети X польский политик Марек Тухольский.
«

"Президент Украины демонстративно выходит во время выступления Анджея Дуды на Генассамблее ООН и называет нас помощниками Путина. Вам, лохам из PiS (правящая партия в Польше. — Прим. ред.) и "экспертам", льют ведро помоев на ваши пустые головы. Мне жаль не вас, а Польшу, которую вы привели к потерям и сделали посмешищем в глазах всего мира", — высказался Тухольский.

Накануне Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что "некоторые друзья Киева в Европе" отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.
В свою очередь, Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Доигрались. В Польше выставили рекордный счет Украине
Вчера, 14:36
 
В миреПольшаУкраинаВаршаваВладимир ЗеленскийАнджей ДудаГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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