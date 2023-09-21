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В Польше обрушились на "лохов" из Варшавы после слов о Путине на ГА ООН
В Польше обрушились на "лохов" из Варшавы после слов о Путине на ГА ООН - РИА Новости, 21.09.2023
В Польше обрушились на "лохов" из Варшавы после слов о Путине на ГА ООН
Польские власти превратили страну в посмешище на глазах всего мира из-за своей позиции по Украине, написал в соцсети X польский политик Марек Тухольский. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T02:51
2023-09-21T02:51
2023-09-21T02:51
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оон
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Польские власти превратили страну в посмешище на глазах всего мира из-за своей позиции по Украине, написал в соцсети X польский политик Марек Тухольский."Президент Украины демонстративно выходит во время выступления Анджея Дуды на Генассамблее ООН и называет нас помощниками Путина. Вам, лохам из PiS (правящая партия в Польше. — Прим. ред.) и "экспертам", льют ведро помоев на ваши пустые головы. Мне жаль не вас, а Польшу, которую вы привели к потерям и сделали посмешищем в глазах всего мира", — высказался Тухольский.Накануне Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что "некоторые друзья Киева в Европе" отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.В свою очередь, Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
https://ria.ru/20230920/polsha-1897545647.html
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в мире, польша, украина, варшава, владимир зеленский, анджей дуда, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Польша, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
В Польше обрушились на "лохов" из Варшавы после слов о Путине на ГА ООН
Политик Тухольский: Польша стала всемирным посмешищем из-за позиции по Украине