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В Польше обрушились на "лохов" из Варшавы после слов о Путине на ГА ООН

В Польше обрушились на "лохов" из Варшавы после слов о Путине на ГА ООН - РИА Новости, 21.09.2023

В Польше обрушились на "лохов" из Варшавы после слов о Путине на ГА ООН

Польские власти превратили страну в посмешище на глазах всего мира из-за своей позиции по Украине, написал в соцсети X польский политик Марек Тухольский. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T02:51

2023-09-21T02:51

2023-09-21T02:51

в мире

польша

украина

варшава

владимир зеленский

анджей дуда

генеральная ассамблея оон

оон

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Польские власти превратили страну в посмешище на глазах всего мира из-за своей позиции по Украине, написал в соцсети X польский политик Марек Тухольский."Президент Украины демонстративно выходит во время выступления Анджея Дуды на Генассамблее ООН и называет нас помощниками Путина. Вам, лохам из PiS (правящая партия в Польше. — Прим. ред.) и "экспертам", льют ведро помоев на ваши пустые головы. Мне жаль не вас, а Польшу, которую вы привели к потерям и сделали посмешищем в глазах всего мира", — высказался Тухольский.Накануне Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что "некоторые друзья Киева в Европе" отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.В свою очередь, Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897545647.html

польша

украина

варшава

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в мире, польша, украина, варшава, владимир зеленский, анджей дуда, генеральная ассамблея оон, оон