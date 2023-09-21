https://ria.ru/20230921/pozhary-1897702590.html

В России за сутки потушили 28 природных пожаров

В России за сутки потушили 28 природных пожаров - РИА Новости, 21.09.2023

В России за сутки потушили 28 природных пожаров

В России за сутки потушили 28 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T09:07

2023-09-21T09:07

2023-09-21T09:07

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В России за сутки потушили 28 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20.09.2023 в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 53 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 21 сентября в стране действовало 14 лесных пожаров на площади 84 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действуют два пожара на площади 44 гектара.

https://ria.ru/20230916/gryzuny-1896681874.html

россия

забайкальский край

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2023

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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии