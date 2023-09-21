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Спикер калужского заксобрания рассказал, как депутаты помогают фронту
Спикер калужского заксобрания рассказал, как депутаты помогают фронту - РИА Новости, 21.09.2023
Спикер калужского заксобрания рассказал, как депутаты помогают фронту
Депутаты фракции "Единая Россия" заксобрания Калужской области передали военнослужащим в зону специальной военной операции автомобиль "Нива", рации, наушники и... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:26
2023-09-21T16:26
2023-09-21T16:26
калужская область
единая россия
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КАЛУГА, 21 сен - РИА Новости. Депутаты фракции "Единая Россия" заксобрания Калужской области передали военнослужащим в зону специальной военной операции автомобиль "Нива", рации, наушники и другую необходимую технику, сообщил председатель заксобрания Геннадий Новосельцев. В четверг состоялось первое заседание осенней сессии законодательного собрания Калужской области. Открывая заседание, председатель областного парламента Геннадий Новосельцев рассказал о работе депутатов в летний период. "Фракция "Единая Россия" продолжает помогать фронту. В августе мы приобрели и передали военнослужащим третьего армейского батальона десятого танкового полка автомобиль "Нива". Подразделению ОМОН передали снайперскую винтовку. Продолжается сотрудничество с волонтерскими организациями, которые плетут маскировочные сети", - цитирует Новосельцева пресс-служба заксобрания. По данным пресс-службы, непосредственно перед заседанием члены фракции передали командиру минометной батареи десятого танкового полка средства связи: 20 раций, наушники, цифровые ретрансляторы и подзорные трубы. Ранее депутаты калужского заксобрания не раз передавали в зону спецоперации гуманитарные грузы и технику. Также народные избранники помогали обустроить пункт отбора на военную службу по контракту в Калуге.
https://ria.ru/20230920/iran-1897471060.html
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единая россия
Калужская область, Единая Россия
Спикер калужского заксобрания рассказал, как депутаты помогают фронту
Спикер калужского заксобрания Новосельцев рассказал о помощи депутатов фронту
КАЛУГА, 21 сен - РИА Новости. Депутаты фракции "Единая Россия" заксобрания Калужской области передали военнослужащим в зону специальной военной операции автомобиль "Нива", рации, наушники и другую необходимую технику, сообщил председатель заксобрания Геннадий Новосельцев.
В четверг состоялось первое заседание осенней сессии законодательного собрания Калужской области. Открывая заседание, председатель областного парламента Геннадий Новосельцев рассказал о работе депутатов в летний период.
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"Фракция "Единая Россия" продолжает помогать фронту. В августе мы приобрели и передали военнослужащим третьего армейского батальона десятого танкового полка автомобиль "Нива". Подразделению ОМОН
передали снайперскую винтовку. Продолжается сотрудничество с волонтерскими организациями, которые плетут маскировочные сети", - цитирует Новосельцева пресс-служба заксобрания.
По данным пресс-службы, непосредственно перед заседанием члены фракции передали командиру минометной батареи десятого танкового полка средства связи: 20 раций, наушники, цифровые ретрансляторы и подзорные трубы.
Ранее депутаты калужского заксобрания не раз передавали в зону спецоперации гуманитарные грузы и технику. Также народные избранники помогали обустроить пункт отбора на военную службу по контракту в Калуге
.
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