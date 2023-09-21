https://ria.ru/20230921/pogoda-1897698192.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 21.09.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T08:09

2023-09-21T08:09

2023-09-21T08:09

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что управление погодой в столице постепенно перейдет к северо-западной периферии антициклона. "В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В столице температура составит плюс 19-21, в Подмосковье - от 17 до 22 градусов тепла", - сказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-западный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230920/pogoda-1897487528.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода