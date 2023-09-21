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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 21.09.2023
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08:09 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/pogoda-1897698192.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 21.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T08:09
2023-09-21T08:09
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что управление погодой в столице постепенно перейдет к северо-западной периферии антициклона. "В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В столице температура составит плюс 19-21, в Подмосковье - от 17 до 22 градусов тепла", - сказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-западный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Леус: без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в четверг

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Тверском бульваре Москвы
Отдыхающие на Тверском бульваре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Отдыхающие на Тверском бульваре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что управление погодой в столице постепенно перейдет к северо-западной периферии антициклона.
«
"В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В столице температура составит плюс 19-21, в Подмосковье - от 17 до 22 градусов тепла", - сказал Леус.
Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-западный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
Москва - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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20 сентября, 11:33
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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