Парк Галицкого в Краснодаре: как устроен, что посмотреть и как добраться
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В 2017 году в Краснодаре появилась новая достопримечательность – парк Галицкого. Несмотря на "юный" возраст он уже успел стать популярным как в России, так и заграницей. Где находится одна из главных зон отдыха города и какую площадь в 2023 году она занимает, как называются местные арт-объекты, на каких улицах ближайшие остановки общественного транспорта, а также фото и адрес официального сайта парка, – в материале РИА Новости.
Парк Галицкого
Парк "Краснодар", или парк Галицкого, появился в Краснодаре совсем недавно, но среди туристов и местных быстро стал одним из главных мест притяжения в регионе. В 2023 году его площадь составляет 22,7 га, на ней высажено более 2,5 тысяч деревьев. Весь парк условно поделен на зоны, каждая из которых отличается растительностью и развлечениями.
История и этапы создания
Изначально, в 2011 году, была запланирована постройка стадиона футбольного клуба "Краснодар". Его строительство начали в 2013, а закончили в 2016, парк стал продолжением обустройства прилегающей территории.
Разработка проекта была поручена архитектурному бюро GMP International из Германии, которое уже на тот момент прославилось проектированием спортивных арен в Сочи, Берлине, Бразилии и ЮАР. Средства на строительство выделил Сергей Галицкий – российский предприниматель, владелец и президент ФК "Краснодар". Несмотря на то, что парк носит его имя, официальное его название – парк "Краснодар".
Строительство первой очереди продолжалось около 10 месяцев и 28 сентября 2017 года парк официально открылся. Пространство было поделено на 30 зон, уже тогда появились амфитеатр, цветочный сад с террасой, детские и спортивные площадки. После технического открытия строительство отдельных участков еще продолжалось и начало полноценной работы парка предполагалась не раньше весны 2018 года, но первых посетителей уже начали пускать осенью 2017.
Парк Галицкого в Краснодаре
Открытие второй очереди состоялось в конце 2018, а в марте 2019 года было закончено строительство третьей. Тогда к общей площади добавилось еще 4 га, были высажены вечнозеленые субтропические кустарники и деревья, открыт плоскостной фонтан и обустроена зона отдыха со скамейками. В том же году парк получил звание лучшего в номинации Eurasian Park Awards, премии International Large Urban Parks Awards.
Четвертая очередь была открыта 26 декабря 2019 года. На месте тренировочных полей академии ФК "Краснодар" появился водоем с декоративными рыбами, несколько фонтанов, были высажены кипарисы и пальмы. В 2021 году анонсировали планы на пятую очередь – открытие японского сада. Его строительство закончилось 30 марта 2023 года, он стал крупнейшим японским садом за пределами Японии.
На весну 2025 года запланировано открытие новой зоны – "Парка Облаков".
Как добраться
Рядом с парком располагаются две остановки общественного транспорта "Стадион Краснодар" и "Восточно-Кругликовская улица". Добраться до них можно на автобусах (№ 46, 47, 58) и на маршрутных такси (№ 45, 48, 51, 78, 101а). Трамваи (№ 1, 2, 3, 20) доезжают до остановки "Улица Достоевского", откуда легко дойти пешком до парковой зоны.
Описание парка
Перед посещением интересно будет узнать основные факты о парке Галицкого.
Официальный сайт
У парка есть свой официальный сайт. На нем можно увидеть актуальные новости, посмотреть фото, узнать подробнее о детских и спортивных зонах, а также о точках питания и где остановиться на ночлег рядом с парком.
Фото парка
Парк Галицкого у стадиона "Краснодар"
Где находится
Находится парк в Школьном микрорайоне, между улицами Героя Владислава Посадского и Восточно-Кругликовской. Ориентиром служит стадион футбольного клуба "Краснодар".
Адрес
Парк Галицкого располагается по адресу: г. Краснодар, улица Разведчика Леонова, 1.
Карта парка
Правила посещения
Посетители парка обязаны:
- 1.соблюдать общественный порядок и нормы поведения;
- 2.уважительно относиться к другим посетителям и сотрудникам парка;
- 3.соблюдать чистоту на всей территории парковой зоны, бережно относиться к растениям и объектам инфраструктуры.
По всей территории установлены камеры видеонаблюдения. При совершении правонарушения записи с них администрация может передать в правоохранительные органы для проведения расследования. Также сотрудники могут не пропустить или вывести за пределы достопримечательности посетителей, пребывающих в алкогольном и наркотическом опьянении.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосетители на территории парка возле стадиона ФК "Краснодар"
Посетители на территории парка возле стадиона ФК "Краснодар"
При посещении парка запрещено:
- выгуливать любых домашних животных;
- курить и употреблять алкоголь (в том числе слабоалкогольные напитки);
- передвигаться на электросамокатах, электроскейтах, электоскутерах, гироскутерах, электромопедах и т.д.;
- кататься на мото- и автотранспорте, использовать звуковые сигналы;
- заходить на огороженную территорию и проникать в места для персонала;
- топтать, рубить и срезать зеленые насаждения (деревья, кустарники, цветы и т.д.);
- проносить на территорию парка легковоспламеняющиеся, ядовитые, горючие вещества, колюще-режущие предметы;
- создавать угрозу жизни и имуществу других посетителей;
- использовать фейерверки, пиротехнические средства, дымовые шашки, а также разводить костры;
- устанавливать палатки, столы, шатры и мангалы;
- самовольно организовывать торговые места, оказывать различные услуги, открывать точки проката и т.д.;
- устраивать зрелищные мероприятия, несанкционированные выступления различных коллективов и исполнителей;
- расклеивать рекламные листовки на любых поверхностях парка;
- проводить несогласованные митинги, пикеты, демонстрации и шествия, собрания;
- находиться в парке в купальных костюмах, купаться в водоемах и фонтанах;
- бросать посторонние предметы в водоемы, кормить и вылавливать рыб;
- заниматься такими видами спорта и досугом, которые могут навредить другим посетителям парка;
- кататься зимой на санках, лыжах, тюбингах, ледянках и т.д.;
- наносить на заборы, арт-объекты, здания и другие поверхности граффити, рисунки;
- менять местоположение архитектурных объектов, лавочек, кресел, шезлонгов и т.д.;
- с ноября по март ходить по газонам (чтобы не допустить его повреждения).
Передвигаться на велосипедах, самокатах, скейтбордах, роликах, которые приводятся в действие механическим усилием, в парке разрешено, но необходимо использовать защитную экипировку.
Стоимость входа
Для всех посетителей вход в парк свободный и бесплатный.
Режим работы
Парк Галицкого работает ежедневно с 05:00 до 00:00, без обеденного перерыва и выходных. Кататься по парку на велосипедах можно с 05:00 до 09:00.
Что посмотреть в парке
Несмотря на то, что весь парк является достопримечательностью Краснодара, в нем самом есть несколько особенно интересных мест.
Амфитеатр
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосетители в новом парке возле стадиона ФК "Краснодар"
Посетители в новом парке возле стадиона ФК "Краснодар"
Это открытая площадка, построенная в форме носа корабля. Зрительские места выполнены в виде ступеней, между которыми высажен газон и небольшие ухоженные деревья. Амфитеатр обустроен качественной звуковой системой и экраном, здесь одновременно могут поместиться 200 человек.
В летнее время на этой площадке устраивают кинопоказы для взрослых и детей, периодически проводятся театральные постановки. По вечерам амфитеатр не прекращает свою работу – зажигается красивая подсветка, которая не мешает просмотру.
Во время проведения матчей на стадионе ФК "Краснодар", не попавшие внутрь посетители, могут посмотреть прямую трансляцию игры именно здесь, в амфитеатре. Иногда перед началом здесь могут выступать музыкальные исполнители, устраиваются розыгрыши подарков.
Краснодарский "Гализей"
Именно так называют местные стадион ФК "Краснодар", вокруг которого и построен парк Галицкого. Это уникальное и красивое сооружение, внутри которого нет привычных беговых дорожек, обрамляющих футбольное поле. По замыслу создателей, зрители должны быть как можно ближе к проходящей игре. Также вдоль периметра "чаши" стадиона оборудованы 3D-видеоэкраны. В 2019 году в "Гализее" проходили съемки фильма Данилы Козловского "Тренер".
Искусственная среда
Это арт-инсталляция, авторство которой принадлежит группе Recycle Group. Она появилась в парке летом 2020 года и представляет собой барельеф, имеющий форму круга и выполненный из белой пластиковой сетки. Длина "Искусственной среды" 130 м, а высота – 2,5 м.
На барельефе изображен философский сюжет, а сами создатели отмечают, что инсталляция призвана ответить на вопросы "Как объяснить искусственному разуму, что такое игра?" и "Возможно ли передать машине чувства человека, причастного к игре?". Белоснежная композиция показывает людей, которые находятся в процессе постройки серверов. Они создают человекоподобных роботов и загружают в них знания о спорте, опыт профессиональных спортсменов. Далее уже сами роботы участвуют в спортивных состязаниях, а люди становятся зрителями, наблюдающими за игрой через телефоны, компьютеры, планшеты и другие гаджеты.
В центре арт-объекта посажен баобаб. Так как это тропическое растение, для полноценной жизни зимой он помещается под специальный купол, внутри которого сохраняется подходящий климат.
Смотровая площадка
Смотровая площадка "Пирамида" представляет собой искусственный курган, на вершину которого ведет винтовая дорожка. С него открывается живописный вид на часть парка, для удобства установлены лавочки.
Водный лабиринт
Несмотря на название, в этом лабиринте невозможно потеряться. Он состоит из большого количества деревянных столбов, на верхушке которых расположены трубки. Чтобы привести механизм в действие, необходимо качаться на качелях. От интенсивности будет зависеть работа насоса и сила подачи воды. От этого, в свою очередь, трубки начинают вращаться, устраивая окружающим прохладный душ.
Нельзя посещать "Водный лабиринт" с острыми и колющими предметами в карманах, а дети до 12 лет должны быть в сопровождении родителей.
Японский сад
Японский сад работает с 7:00 до 00:00, вход свободный и бесплатный, но разрешен только до 21:15. Это внушительная площадь – 7,5 га – на которой высажено около 6700 деревьев, 5900 кустарников и более 280 000 цветов. Вся территория стилизована под японскую деревню, даже немногочисленные здания выполнены в соответствующих традициях. Среди главных достопримечательностей этого места можно выделить:
- центральный вход и Ворота Карамон;
- сухой ландшафтный сад Карэсансуй;
- храм Дзадзэн-до и Сад Дзэн;
- бамбуковую рощу;
- старинный народный дом Коминка;
- театр Но;
- садовые коридоры Цубо-нива кайро;
- большой водопад Отаки;
- пагоду Тахото;
- зеркальный пруд Кагамиикэ;
- пруд с мостом Яцухаси;
- павильон, где начинается поток;
- сад с топиариями;
- тройной водопад;
- большое озеро Ойкэ;
- Чайный домик;
- храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо;
- сливовую рощу Умэбаяси;
- павильон Адзумая;
- сухой пруд Карэикэ;
- ворота Сукиямон.
Места для фото в парке
Архитектура парка продумана практически до самых мелочей, поэтому фотографии в любой локации будут выглядеть интересно. Но, как правило, посетителей привлекают основные арт-объекты, такие как "Перевернутая капля", "Внутренний ребенок", "Искусственная среда" и многие другие.
Весной и летом особой популярностью пользуются высаженные здесь редкие деревья и цветы, в этот сезон многие из них активно цветут и создают живописные пейзажи яркой зеленью.
Деревья в парке Галицкого
Парк Галицкого в Краснодаре
Одна из гордостей парка – наличие редких и экзотических растений, для многих из которых климат Краснодара непривычен. Для них здесь создаются все необходимые условия. Из особенно интересных деревьев можно выделить некоторые:
- Делоникс королевский. Это редкие деревья, родиной которых является Мадагаскар. В природе их осталось совсем немного, они находятся на грани исчезновения. Особенно эффектен делоникс в период цветения – он покрывается алыми крупными цветами, которые внешне похожи на орхидеи. Соцветия расположены настолько близко друг к другу, что зеленый листвы из-за них практически не видно.
- Жакаранда. Изящное красивое дерево с сиреневыми и нежно-фиолетовыми цветами от которых исходит легкий аромат. В природе оно произрастает в Бразилии, Мексике, Латинской Америке и встречается в некоторых регионах Австралии и Африки.
- Хоризия ("Хлопковое дерево"). По ошибке ее часто называют баобабом, так как внешне они довольно похожи, но это совершенно разные деревья. Хоризия имеет ствол бутылочной формы, покрытый мощными крупными колючками. Цветет это дерево всего один день, после чего образуются плоды, похожие на коробочки. Внутри них можно найти шелковистые нити, именно из-за их схожести с хлопком хоризия и получила второе название.
- Вишня канзан. Разновидность вишни, которая растет преимущественно в США и Японии. Ее ствол тонкий и очень ветвистый, поэтому канзан больше напоминает кустарник. Весной она покрывается небольшими пышными цветами бледно-розового оттенка.
- Гинкго билоба ("Дерево жизни"). Оно имеет пирамидальную крону из зеленых фигурных листьев, которые осенью приобретают ярко-желтый оттенок. Это дерево знаменито своим особо прочным стволом и способностью вырастать до 30 м в высоту. В природе растет в Японии, Корее и Китае.
- Араукария или чилийская сосна. Ученые называют это дерево "живым" ископаемым, а все потому, что этот вид существует на планете уже 240 миллионов лет, то есть произрастал еще во времена динозавров. От привычных сосен араукария отличается положением иголок, которые как бы загнуты вверх.
- Юбея чилийская. Это пальма с густой кроной и широким стволом, которая отличается морозоустойчивостью. Ее сок содержит большое количество сахара, поэтому его нередко используют для изготовления вина. Формирование ствола происходит очень медленно, поэтому такие пальмы долгое время остаются низкими, похожими на кусты.
- Платан. Древнее дерево, которое широко распространено в Турции и Греции. Оно славится своей мощной раскидистой кроной и широкими листьями.
- Магнолия суланжа, или тюльпановая магнолия. Название этого дерева говорит само за себя – в период цветения оно покрывается пышными, похожими на тюльпаны цветами, которые славятся ярким сладким ароматом. Интересно то, что интенсивность окраса лепестков зависит от погоды – чем теплее, тем она ярче.
- Олива. Вечнозеленое дерево, особенно популярное в странах Средиземноморья. У него округлая густая крона, листья небольшие, вытянутые и привлекают сине-зеленым оттенком. Олива имеет большое значение во многих культурах и религиях, ветви этого дерева являются символом мира.
- Тис. Род вечнозеленых деревьев и кустарников, преимущественно растущих в Азии и Северной Америке. Живописность ему придает россыпь небольших ярко-красных ягод по зеленой листве. Цветет тис весной или летом, продолжается это от нескольких дней до нескольких недель.
Скульптуры в парке Галицкого
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДекоративная скульптура на территории парка возле стадиона ФК "Краснодар"
Декоративная скульптура на территории парка возле стадиона ФК "Краснодар"
Композицию парка дополняют различные скульптуры и инсталляции. На данный момент их не слишком много, но каждая по-своему интересна:
- "Перевернутая капля". Этот арт-объект появился в парке Галицкого в октябре 2019 года и над его проектированием работали художники и дизайнеры из Recycle Group. Скульптура выполнена из нержавеющей стали в виде капли, которая в высоту достигает 5 м, а в ширину – 4 м. Она находится в небольшом бассейне, что отождествляется с застывшей долей секунды. Местные практически сразу же прозвали эту скульптуру "Геолокацией" за внешнее сходство со значком, которым в электронный картах отмечают какой-либо объект. Самое примечательное то, что окружение не отражается в этой "капле", а с ювелирной точностью высечено на ней. Если присмотреться к деталям, то можно заметить, что изображено именно то место, с какого на нее смотрят.
- "Внутренний ребенок". Это не одна скульптура, а сразу четыре – крупные статуи (3 м в высоту) в виде голов малышей. Появились они в апреле 2021 года, авторство принадлежит художнику Кену Келлехеру. Изначально, по задумке скульптора, головы детей должны были смотреть друг на друга, но установили их так, что их взгляды обращены в разные стороны. Вокруг инсталляции располагаются качели, сделанные из высаженных платанов. Их стебли специальным образом сплели, чтобы они росли в форме удобных сидений.
- скульптура быка. Бык – это талисман футбольного клуба "Краснодар" и зеленая скульптура этого животного установлена на одном из бульваров парка.
- "Абстракта". Этот арт-объект появился в 2021 году и был создан итальянским художником Эдоардо Тресольди, который преимущественно занимается инсталляциями из проволочной сетки, "Абстракта" не стала исключением. Визуально это композиция скульптур, образующих полуразрушенные колоннаду с ротондой в центре. Из-за проволочной сетки объект кажется неосязаемым, как голограмма, а вечерняя подсветка лишь усиливает этот эффект. Подойти поближе к "руинам" можно только в теплое время года, когда посетителям разрешено ходить по газонам.
Кафе и кофейни в парке
В парке несколько точек питания: кофейня, кафе с обычным меню, кафе с мороженным и бургерная. Кроме того, в "Японском саду" работают ресторан и кофейня.
Парк в разное время года
Парк Галицкого работает круглый год и, как отмечают туристы в отзывах, здесь в любой сезон есть чем полюбоваться. Ранней весной зацветают вишни и сливы, начинают цвести магнолии и рододендроны. Поздней весной и летом повсюду бушует зелень и цветы, работают фонтаны, журчат искусственные водопады и водоемы.
Одна из самых популярных достопримечательностей – цветущие поля шалфея – привлекают туристов в мае и сентябре, а в конце октября и ноябре распускается хоризия. Зимой экзотические теплолюбивые растения прячут под специальные купола, внутри которых поддерживается оптимальная для них температура, но парк не теряет своей живописности благодаря хвойным деревьям и вечнозеленым кустарникам.
Отзывы посетителей
Парк Галицкого у стадиона "Краснодар"
На различных ресурсах отзывы посетителей парка преимущественно положительные. Местные жители говорят о нем, как о прекрасном городском рекреационном пространстве, а туристы советуют уделить ему пару дней, ставя в один ряд с другими достопримечательностями города. Из основных плюсов чаще всего выделяются: поддержание чистоты, забота о растениях, которые с момента открытия выглядят красиво, зонирование – каждый найдет себе место по душе, наличие точек питания и бесплатный вход. Многие посетители одобрительно отзываются о дальнейших планах по расширению парка и улучшению его инфраструктуры.
К минусам обычно относят отсутствие велодорожек и запрет на передвижение на них большую часть дня, запрет на выгул с животными, недостаточное количество развлечений и большие очереди в кафе во время летнего сезона.