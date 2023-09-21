https://ria.ru/20230921/park-1897804590.html

Парк Галицкого в Краснодаре: как устроен, что посмотреть и как добраться

Парк Галицкого в Краснодаре 2023: фото, официальный сайт, где находится

Парк Галицкого в Краснодаре: как устроен, что посмотреть и как добраться

В 2017 году в Краснодаре появилась новая достопримечательность – парк Галицкого. Несмотря на "юный" возраст он уже успел стать популярным как в России, так и... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:14

2023-09-21T16:14

2023-09-21T17:32

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В 2017 году в Краснодаре появилась новая достопримечательность – парк Галицкого. Несмотря на "юный" возраст он уже успел стать популярным как в России, так и заграницей. Где находится одна из главных зон отдыха города и какую площадь в 2023 году она занимает, как называются местные арт-объекты, на каких улицах ближайшие остановки общественного транспорта, а также фото и адрес официального сайта парка, – в материале РИА Новости.Парк ГалицкогоПарк "Краснодар", или парк Галицкого, появился в Краснодаре совсем недавно, но среди туристов и местных быстро стал одним из главных мест притяжения в регионе. В 2023 году его площадь составляет 22,7 га, на ней высажено более 2,5 тысяч деревьев. Весь парк условно поделен на зоны, каждая из которых отличается растительностью и развлечениями.История и этапы созданияИзначально, в 2011 году, была запланирована постройка стадиона футбольного клуба "Краснодар". Его строительство начали в 2013, а закончили в 2016, парк стал продолжением обустройства прилегающей территории.Разработка проекта была поручена архитектурному бюро GMP International из Германии, которое уже на тот момент прославилось проектированием спортивных арен в Сочи, Берлине, Бразилии и ЮАР. Средства на строительство выделил Сергей Галицкий – российский предприниматель, владелец и президент ФК "Краснодар". Несмотря на то, что парк носит его имя, официальное его название – парк "Краснодар".Строительство первой очереди продолжалось около 10 месяцев и 28 сентября 2017 года парк официально открылся. Пространство было поделено на 30 зон, уже тогда появились амфитеатр, цветочный сад с террасой, детские и спортивные площадки. После технического открытия строительство отдельных участков еще продолжалось и начало полноценной работы парка предполагалась не раньше весны 2018 года, но первых посетителей уже начали пускать осенью 2017.Открытие второй очереди состоялось в конце 2018, а в марте 2019 года было закончено строительство третьей. Тогда к общей площади добавилось еще 4 га, были высажены вечнозеленые субтропические кустарники и деревья, открыт плоскостной фонтан и обустроена зона отдыха со скамейками. В том же году парк получил звание лучшего в номинации Eurasian Park Awards, премии International Large Urban Parks Awards.Четвертая очередь была открыта 26 декабря 2019 года. На месте тренировочных полей академии ФК "Краснодар" появился водоем с декоративными рыбами, несколько фонтанов, были высажены кипарисы и пальмы. В 2021 году анонсировали планы на пятую очередь – открытие японского сада. Его строительство закончилось 30 марта 2023 года, он стал крупнейшим японским садом за пределами Японии.На весну 2025 года запланировано открытие новой зоны – "Парка Облаков".Как добратьсяРядом с парком располагаются две остановки общественного транспорта "Стадион Краснодар" и "Восточно-Кругликовская улица". Добраться до них можно на автобусах (№ 46, 47, 58) и на маршрутных такси (№ 45, 48, 51, 78, 101а). Трамваи (№ 1, 2, 3, 20) доезжают до остановки "Улица Достоевского", откуда легко дойти пешком до парковой зоны.Описание паркаПеред посещением интересно будет узнать основные факты о парке Галицкого.Официальный сайтУ парка есть свой официальный сайт. На нем можно увидеть актуальные новости, посмотреть фото, узнать подробнее о детских и спортивных зонах, а также о точках питания и где остановиться на ночлег рядом с парком.Фото паркаГде находитсяНаходится парк в Школьном микрорайоне, между улицами Героя Владислава Посадского и Восточно-Кругликовской. Ориентиром служит стадион футбольного клуба "Краснодар".АдресПарк Галицкого располагается по адресу: г. Краснодар, улица Разведчика Леонова, 1.Карта паркаПравила посещенияПосетители парка обязаны:По всей территории установлены камеры видеонаблюдения. При совершении правонарушения записи с них администрация может передать в правоохранительные органы для проведения расследования. Также сотрудники могут не пропустить или вывести за пределы достопримечательности посетителей, пребывающих в алкогольном и наркотическом опьянении.При посещении парка запрещено:Передвигаться на велосипедах, самокатах, скейтбордах, роликах, которые приводятся в действие механическим усилием, в парке разрешено, но необходимо использовать защитную экипировку.Стоимость входаДля всех посетителей вход в парк свободный и бесплатный.Режим работыПарк Галицкого работает ежедневно с 05:00 до 00:00, без обеденного перерыва и выходных. Кататься по парку на велосипедах можно с 05:00 до 09:00.Что посмотреть в паркеНесмотря на то, что весь парк является достопримечательностью Краснодара, в нем самом есть несколько особенно интересных мест.АмфитеатрЭто открытая площадка, построенная в форме носа корабля. Зрительские места выполнены в виде ступеней, между которыми высажен газон и небольшие ухоженные деревья. Амфитеатр обустроен качественной звуковой системой и экраном, здесь одновременно могут поместиться 200 человек.В летнее время на этой площадке устраивают кинопоказы для взрослых и детей, периодически проводятся театральные постановки. По вечерам амфитеатр не прекращает свою работу – зажигается красивая подсветка, которая не мешает просмотру.Во время проведения матчей на стадионе ФК "Краснодар", не попавшие внутрь посетители, могут посмотреть прямую трансляцию игры именно здесь, в амфитеатре. Иногда перед началом здесь могут выступать музыкальные исполнители, устраиваются розыгрыши подарков.Краснодарский "Гализей"Именно так называют местные стадион ФК "Краснодар", вокруг которого и построен парк Галицкого. Это уникальное и красивое сооружение, внутри которого нет привычных беговых дорожек, обрамляющих футбольное поле. По замыслу создателей, зрители должны быть как можно ближе к проходящей игре. Также вдоль периметра "чаши" стадиона оборудованы 3D-видеоэкраны. В 2019 году в "Гализее" проходили съемки фильма Данилы Козловского "Тренер".Искусственная средаЭто арт-инсталляция, авторство которой принадлежит группе Recycle Group. Она появилась в парке летом 2020 года и представляет собой барельеф, имеющий форму круга и выполненный из белой пластиковой сетки. Длина "Искусственной среды" 130 м, а высота – 2,5 м.На барельефе изображен философский сюжет, а сами создатели отмечают, что инсталляция призвана ответить на вопросы "Как объяснить искусственному разуму, что такое игра?" и "Возможно ли передать машине чувства человека, причастного к игре?". Белоснежная композиция показывает людей, которые находятся в процессе постройки серверов. Они создают человекоподобных роботов и загружают в них знания о спорте, опыт профессиональных спортсменов. Далее уже сами роботы участвуют в спортивных состязаниях, а люди становятся зрителями, наблюдающими за игрой через телефоны, компьютеры, планшеты и другие гаджеты.В центре арт-объекта посажен баобаб. Так как это тропическое растение, для полноценной жизни зимой он помещается под специальный купол, внутри которого сохраняется подходящий климат.Смотровая площадкаСмотровая площадка "Пирамида" представляет собой искусственный курган, на вершину которого ведет винтовая дорожка. С него открывается живописный вид на часть парка, для удобства установлены лавочки.Водный лабиринтНесмотря на название, в этом лабиринте невозможно потеряться. Он состоит из большого количества деревянных столбов, на верхушке которых расположены трубки. Чтобы привести механизм в действие, необходимо качаться на качелях. От интенсивности будет зависеть работа насоса и сила подачи воды. От этого, в свою очередь, трубки начинают вращаться, устраивая окружающим прохладный душ.Нельзя посещать "Водный лабиринт" с острыми и колющими предметами в карманах, а дети до 12 лет должны быть в сопровождении родителей.Японский садЯпонский сад работает с 7:00 до 00:00, вход свободный и бесплатный, но разрешен только до 21:15. Это внушительная площадь – 7,5 га – на которой высажено около 6700 деревьев, 5900 кустарников и более 280 000 цветов. Вся территория стилизована под японскую деревню, даже немногочисленные здания выполнены в соответствующих традициях. Среди главных достопримечательностей этого места можно выделить:Места для фото в паркеАрхитектура парка продумана практически до самых мелочей, поэтому фотографии в любой локации будут выглядеть интересно. Но, как правило, посетителей привлекают основные арт-объекты, такие как "Перевернутая капля", "Внутренний ребенок", "Искусственная среда" и многие другие.Весной и летом особой популярностью пользуются высаженные здесь редкие деревья и цветы, в этот сезон многие из них активно цветут и создают живописные пейзажи яркой зеленью.Деревья в парке ГалицкогоОдна из гордостей парка – наличие редких и экзотических растений, для многих из которых климат Краснодара непривычен. Для них здесь создаются все необходимые условия. Из особенно интересных деревьев можно выделить некоторые:Скульптуры в парке ГалицкогоКомпозицию парка дополняют различные скульптуры и инсталляции. На данный момент их не слишком много, но каждая по-своему интересна:Кафе и кофейни в паркеВ парке несколько точек питания: кофейня, кафе с обычным меню, кафе с мороженным и бургерная. Кроме того, в "Японском саду" работают ресторан и кофейня.Парк в разное время годаПарк Галицкого работает круглый год и, как отмечают туристы в отзывах, здесь в любой сезон есть чем полюбоваться. Ранней весной зацветают вишни и сливы, начинают цвести магнолии и рододендроны. Поздней весной и летом повсюду бушует зелень и цветы, работают фонтаны, журчат искусственные водопады и водоемы.Одна из самых популярных достопримечательностей – цветущие поля шалфея – привлекают туристов в мае и сентябре, а в конце октября и ноябре распускается хоризия. Зимой экзотические теплолюбивые растения прячут под специальные купола, внутри которых поддерживается оптимальная для них температура, но парк не теряет своей живописности благодаря хвойным деревьям и вечнозеленым кустарникам.Отзывы посетителейНа различных ресурсах отзывы посетителей парка преимущественно положительные. Местные жители говорят о нем, как о прекрасном городском рекреационном пространстве, а туристы советуют уделить ему пару дней, ставя в один ряд с другими достопримечательностями города. Из основных плюсов чаще всего выделяются: поддержание чистоты, забота о растениях, которые с момента открытия выглядят красиво, зонирование – каждый найдет себе место по душе, наличие точек питания и бесплатный вход. Многие посетители одобрительно отзываются о дальнейших планах по расширению парка и улучшению его инфраструктуры.К минусам обычно относят отсутствие велодорожек и запрет на передвижение на них большую часть дня, запрет на выгул с животными, недостаточное количество развлечений и большие очереди в кафе во время летнего сезона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

краснодар, парки, отдых, туризм