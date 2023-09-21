https://ria.ru/20230921/mordoviya-1897893727.html

Мордовия будет развивать сотрудничество с Белоруссией

Мордовия будет развивать сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 21.09.2023

Мордовия будет развивать сотрудничество с Белоруссией

Глава Мордовии Артем Здунов обсудил планы по расширению сотрудничества с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым, сообщает пресс-служба руководителя... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T21:37

2023-09-21T21:37

2023-09-21T21:37

республика мордовия

артем здунов

белоруссия

россия

саранск

снг

республика мордовия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150062/14/1500621494_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_d1fe750f5267f9c95f003938d0bb4ead.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил планы по расширению сотрудничества с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым, сообщает пресс-служба руководителя российского региона. "У Мордовии и Белоруссии выстроены давние дружеские отношения, взаимодействие ведется в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Мордовии и правительством Республики Беларусь. Принята дорожная карта совместных мероприятий до 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается что в последнее время сотрудничество выходит на качественно новый уровень, открываются новые горизонты для взаимодействия. "Сейчас 60 предприятий Мордовии уверенно работают с предприятиями Республики Беларусь. Внешнеторговый оборот в текущем году составил 138%, и резерв роста у нас очень большой", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Экспортные поставки осуществляются ведущими промышленными предприятиями республики – это "Рузхиммаш", "Сарансккабель", "Сарансккабель-Оптика", "ЭМ-Кабель", "ЭМ-Кат", "ЭМ-Пласт", Саранский приборостроительный завод, Саранский завод "Резинотехника", АО "Оптиковолоконные системы", "Лидер-Компаунд", "Биохимик", "Ксенон". "Мы уже посмотрели, чем славится Мордовия. В частности, это оптоволокно, ваш завод - единственный на всем пространстве СНГ. Мы обсудили, как увеличить его присутствие на белорусском рынке", - сказал Крутой. Промышленный блок занимает самый большой сегмент в планах двустороннего сотрудничества. Кроме того, Мордовия и Белоруссия выстраивают взаимовыгодные отношения в сфере сельского хозяйства, культуры, образования и здравоохранения, ведется совместная работа по развитию туризма. "На следующий год у нас в аэропорту в Саранске появится полноценный пункт пропуска через государственную границу, и можно будет летать друг к другу. Это существенно облегчит нам взаимный обмен", - отметил глава Мордовии. Планы сотрудничества будут подробнейшим образом проработаны в ближайшее время - в октябре состоится визит делегации Мордовии во главе со Здуновым в Белоруссию.

https://ria.ru/20230222/lesa-1853827741.html

https://ria.ru/20230127/mordoviya-1847771633.html

белоруссия

россия

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артем здунов, белоруссия, россия, саранск, снг, республика мордовия