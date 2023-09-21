https://ria.ru/20230921/moldavia-1897801858.html

Лидер партии "Возрождение" в Молдавии рассказала об обысках в квартире

Лидер партии "Возрождение" в Молдавии рассказала об обысках в квартире - РИА Новости, 21.09.2023

Лидер партии "Возрождение" в Молдавии рассказала об обысках в квартире

Доказательств незаконного финансирования оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" у правоохранительных органов нет, заявила РИА Новости и.о. председателя... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:38

2023-09-21T15:38

2023-09-21T16:09

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КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Доказательств незаконного финансирования оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" у правоохранительных органов нет, заявила РИА Новости и.о. председателя партии Наталья Параска. Ранее в партийной пресс-службе сообщили, что по месту жительства Параски и еще нескольких активистов проходят обыски. "Предъявили незаконное финансировании партии. Нет никаких доказательств тому, что мне инкриминируют. В доме ничего не нашли, кроме игрушек моего ребенка", - сказала Параска. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов пришли ранним утром. "Стучались с пять утра. Несмотря на то, что меня не было дома и что он не мой. Они дозвонились до меня к восьми утра и пригласили в дом. Я пришла, самостоятельно открыла, и начались обыски. Они длились с 9 до 11.30. Было три офицера антикоррупционной прокуратуры. Вели себя культурно. Но если бы я была дома в пять утра с моим четырехлетним ребенком, то даже не могу представить, какая была у него реакция. Я единственный опекун своего ребенка, и все это прекрасно знают. Есть решение суда", - отметила она. Несколько дней назад представители партии "Возрождение" провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с главой ЛДПР и депутатом Госдумы России Леонидом Слуцким. Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

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в мире, молдавия, россия, мария захарова, леонид слуцкий (политик), возрождение, лдпр, госдума рф