https://ria.ru/20230921/medreabilitatsiya-1897804297.html

Отделение медреабилитации открыли в Липецке после масштабного ремонта

Отделение медреабилитации открыли в Липецке после масштабного ремонта - РИА Новости, 21.09.2023

Отделение медреабилитации открыли в Липецке после масштабного ремонта

Отделение медицинской реабилитации открылось в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи № 1 после капитального ремонта, стоимость которого... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:06

2023-09-21T16:06

2023-09-21T16:06

липецкая область

липецк

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Отделение медицинской реабилитации открылось в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи № 1 после капитального ремонта, стоимость которого составила более 21 миллиона рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что после ремонта отделению реабилитации отдали целый этаж, сосредоточив койки для пациентов и все необходимое оборудование в одном месте, а не в трех разных отделениях больницы, как раньше. Артамонов уточнил, что на капитальный ремонт из средств областного бюджета было выделено около 18 миллионов рублей. Еще на 3,5 миллиона рублей из средств обязательного медицинского страхования медработники приобрели специальную мебель. Отделение рассчитано на 60 человек. Реабилитацию там будут проходить пациенты со всей области. Медики помогут восстановится после таких тяжелых болезней, как инсульт, инфаркт, травмы головного и спинного мозга с неврологическим дефицитом, справиться с состояниями после эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов. Также с пациентами будут заниматься психолог, логопед, инструкторы ЛФК и физиотерапевты. "В Липецкой области достаточно хороший уровень медицины, в том числе высокотехнологичной. Активно развивается направление реабилитации после серьёзных заболеваний. Это важно, потому что профессиональное медицинское сопровождение в этот период позволяет быстрее вернуться к обычной жизни, не перекладывая ответственность за восстановление на родственников пациента", – отметил Артамонов. Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 – крупнейшая больница Липецка, численность прикрепленного населения которой составляет более 47 тысяч человек, добавили в пресс-службе областной администрации.

https://ria.ru/20230621/zdorove-1879580511.html

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Алёна Пава

липецк, липецкая область, игорь артамонов