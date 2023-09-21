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Жительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО

Жительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО - РИА Новости, 21.09.2023

Жительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО

Жительница Челябинской области Анастасия Некрасова передала дореволюционную икону, хранившуюся в ее семье около 100 лет, в зону спецоперации, сообщила в четверг РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:54

2023-09-21T14:54

2023-09-21T14:54

надежные люди

челябинская область

общероссийский народный фронт

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен – РИА Новости. Жительница Челябинской области Анастасия Некрасова передала дореволюционную икону, хранившуюся в ее семье около 100 лет, в зону спецоперации, сообщила в четверг пресс-служба регионального ОНФ. По данным ОНФ, Анастасия Некрасова – еще один неравнодушный житель области, которая не пожалела своей семейной реликвии для победы и мирного неба. "Жительница Челябинской области передала на передовую южноуральцам дореволюционную икону. Образ с пронзительным взглядом Спасителя отправится в храм, который соорудили наши бойцы на передовой за кратчайший срок. Такое важное пополнение в полевом храме обязательно окажет поддержку и защиту нашим ребятам", - говорится в сообщении. Поясняется, что икона появилась в семье Некрасовой еще до революции, она имеет свою историю, ведь к ней в семье обращались в самые сложные жизненные моменты на протяжении 100 лет.

https://ria.ru/20230921/urozhay-1897761480.html

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челябинская область, общероссийский народный фронт