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Жительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО - РИА Новости, 21.09.2023
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14:54 21.09.2023
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Жительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО
Жительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО - РИА Новости, 21.09.2023
Жительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО
Жительница Челябинской области Анастасия Некрасова передала дореволюционную икону, хранившуюся в ее семье около 100 лет, в зону спецоперации, сообщила в четверг РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:54
2023-09-21T14:54
надежные люди
челябинская область
общероссийский народный фронт
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен – РИА Новости. Жительница Челябинской области Анастасия Некрасова передала дореволюционную икону, хранившуюся в ее семье около 100 лет, в зону спецоперации, сообщила в четверг пресс-служба регионального ОНФ. По данным ОНФ, Анастасия Некрасова – еще один неравнодушный житель области, которая не пожалела своей семейной реликвии для победы и мирного неба. "Жительница Челябинской области передала на передовую южноуральцам дореволюционную икону. Образ с пронзительным взглядом Спасителя отправится в храм, который соорудили наши бойцы на передовой за кратчайший срок. Такое важное пополнение в полевом храме обязательно окажет поддержку и защиту нашим ребятам", - говорится в сообщении. Поясняется, что икона появилась в семье Некрасовой еще до революции, она имеет свою историю, ведь к ней в семье обращались в самые сложные жизненные моменты на протяжении 100 лет.
https://ria.ru/20230921/urozhay-1897761480.html
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челябинская область, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Челябинская область, Общероссийский народный фронт
Жительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО

Жительница Челябинской области передала дореволюционную икону в зону СВО

© Народный фронт | Челябинская областьЖительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО
Жительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО
© Народный фронт | Челябинская область
Жительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен – РИА Новости. Жительница Челябинской области Анастасия Некрасова передала дореволюционную икону, хранившуюся в ее семье около 100 лет, в зону спецоперации, сообщила в четверг пресс-служба регионального ОНФ.
По данным ОНФ, Анастасия Некрасова – еще один неравнодушный житель области, которая не пожалела своей семейной реликвии для победы и мирного неба.
© Народный фронт | Челябинская областьЖительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО
Жительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО
© Народный фронт | Челябинская область
Жительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО
«
"Жительница Челябинской области передала на передовую южноуральцам дореволюционную икону. Образ с пронзительным взглядом Спасителя отправится в храм, который соорудили наши бойцы на передовой за кратчайший срок. Такое важное пополнение в полевом храме обязательно окажет поддержку и защиту нашим ребятам", - говорится в сообщении.
Поясняется, что икона появилась в семье Некрасовой еще до революции, она имеет свою историю, ведь к ней в семье обращались в самые сложные жизненные моменты на протяжении 100 лет.
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Надежные людиЧелябинская областьОбщероссийский народный фронт
 
 
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