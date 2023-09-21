https://ria.ru/20230921/ikona-1897764886.html
Жительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО
Жительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО - РИА Новости, 21.09.2023
Жительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО
Жительница Челябинской области Анастасия Некрасова передала дореволюционную икону, хранившуюся в ее семье около 100 лет, в зону спецоперации, сообщила в четверг РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:54
2023-09-21T14:54
2023-09-21T14:54
надежные люди
челябинская область
общероссийский народный фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897762698_66:0:1607:867_1920x0_80_0_0_9149fe8c2ae2bb9e908e67880b3e9fd3.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен – РИА Новости. Жительница Челябинской области Анастасия Некрасова передала дореволюционную икону, хранившуюся в ее семье около 100 лет, в зону спецоперации, сообщила в четверг пресс-служба регионального ОНФ. По данным ОНФ, Анастасия Некрасова – еще один неравнодушный житель области, которая не пожалела своей семейной реликвии для победы и мирного неба. "Жительница Челябинской области передала на передовую южноуральцам дореволюционную икону. Образ с пронзительным взглядом Спасителя отправится в храм, который соорудили наши бойцы на передовой за кратчайший срок. Такое важное пополнение в полевом храме обязательно окажет поддержку и защиту нашим ребятам", - говорится в сообщении. Поясняется, что икона появилась в семье Некрасовой еще до революции, она имеет свою историю, ведь к ней в семье обращались в самые сложные жизненные моменты на протяжении 100 лет.
https://ria.ru/20230921/urozhay-1897761480.html
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897762698_728:0:1884:867_1920x0_80_0_0_da27d72a3cec699dc427e6541c9bf932.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Челябинская область, Общероссийский народный фронт
Жительница Челябинской области передала старинную икону в зону СВО
Жительница Челябинской области передала дореволюционную икону в зону СВО
ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен – РИА Новости. Жительница Челябинской области Анастасия Некрасова передала дореволюционную икону, хранившуюся в ее семье около 100 лет, в зону спецоперации, сообщила в четверг пресс-служба регионального ОНФ.
По данным ОНФ, Анастасия Некрасова – еще один неравнодушный житель области, которая не пожалела своей семейной реликвии для победы и мирного неба.
«
"Жительница Челябинской области передала на передовую южноуральцам дореволюционную икону. Образ с пронзительным взглядом Спасителя отправится в храм, который соорудили наши бойцы на передовой за кратчайший срок. Такое важное пополнение в полевом храме обязательно окажет поддержку и защиту нашим ребятам", - говорится в сообщении.
Поясняется, что икона появилась в семье Некрасовой еще до революции, она имеет свою историю, ведь к ней в семье обращались в самые сложные жизненные моменты на протяжении 100 лет.
Мордовские фермеры передали часть урожая военнослужащим в зону СВО