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Голикова рассказала о ситуации с кадрами в новых регионах - РИА Новости, 21.09.2023
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14:23 21.09.2023 (обновлено: 14:49 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/golikova-1897773951.html
Голикова рассказала о ситуации с кадрами в новых регионах
Голикова рассказала о ситуации с кадрами в новых регионах - РИА Новости, 21.09.2023
Голикова рассказала о ситуации с кадрами в новых регионах
Новые регионы РФ испытывают нехватку кадров, у них востребованы все специалисты, в первую очередь нужны те, кто восстанавливает экономику, учителя, врачи,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:23
2023-09-21T14:49
общество
татьяна голикова
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Новые регионы РФ испытывают нехватку кадров, у них востребованы все специалисты, в первую очередь нужны те, кто восстанавливает экономику, учителя, врачи, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время общения с журналистами."Конечно, у них есть дефицит, у них востребованы совершенно разные профессии. Они являются такими же активными участниками сейчас, как и другие регионы, понятно, что у них происходит сейчас только процесс становления, в том числе процесс становления служб занятости, центров занятости. Но они очень активно участвуют в этом процессе", - сказала Голикова."Если вот так в общем отвечать, то у них востребованы все специалисты. Сейчас им в первую очередь нужны специалисты, которые восстанавливают экономику, то самое главное, нужны учителя, нужны врачи. Мы с ними активно взаимодействуем", - подчеркнула вице-премьер.
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общество, татьяна голикова, россия
Общество, Татьяна Голикова, Россия
Голикова рассказала о ситуации с кадрами в новых регионах

Голикова: в новых регионах есть нехватка кадров, востребованы все специалисты

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Новые регионы РФ испытывают нехватку кадров, у них востребованы все специалисты, в первую очередь нужны те, кто восстанавливает экономику, учителя, врачи, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время общения с журналистами.
"Конечно, у них есть дефицит, у них востребованы совершенно разные профессии. Они являются такими же активными участниками сейчас, как и другие регионы, понятно, что у них происходит сейчас только процесс становления, в том числе процесс становления служб занятости, центров занятости. Но они очень активно участвуют в этом процессе", - сказала Голикова.
"Если вот так в общем отвечать, то у них востребованы все специалисты. Сейчас им в первую очередь нужны специалисты, которые восстанавливают экономику, то самое главное, нужны учителя, нужны врачи. Мы с ними активно взаимодействуем", - подчеркнула вице-премьер.
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