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В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов - РИА Новости, 21.09.2023
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15:38 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/gd-1897801723.html
В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов
В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов - РИА Новости, 21.09.2023
В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов
Депутаты фракции "Справедливая Россия - За Правду" сегодня внесут межфракционный законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, который введет... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:38
2023-09-21T15:38
экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За Правду" сегодня внесут межфракционный законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, который введет дополнительные гарантии защиты потребительских прав, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Ни действующие нормы отечественного законодательства, ни внутренние правила маркетплейсов не обязывают платформы электронной коммерции гарантировать достоверность представленных сведений о товаре, а также не предоставляют потребителю возможность выбора адресата предъявляемых претензий в случаях, если в силу недостоверной информации о товаре его потребительские права были нарушены. Настоящий законопроект восполняет данный пробел и вводит дополнительные гарантии защиты потребительских прав", - следует из пояснительной записки к законопроекту. Предлагаемый законопроект вводит определения маркетплейсов и поставщиков и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), определяет порядок применения договорных неустоек в отношении контрагентов, устанавливает запрет на одностороннее ограничение доступа к личному кабинету продавца товара или владельца ПВЗ, а также устанавливает запрет на продажу собственных товаров маркетплейсов с оборотом более 150 миллиардов рублей, если аналогичные товары уже представлены на нём. "Как и в случае с традиционной торговлей, у онлайн-платформ имеется большая рыночная сила, которую они могут применять для установления несправедливых условий по отношению к бизнес-пользователям. Правоприменительная практика обязывает стороны исходить из недопущения злоупотреблений правом сильной стороны", - говорится в пояснительной записке. С начала сентября в России действуют антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов, которые были приняты в июле текущего года.
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов

ГД: депутаты внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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В холле Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За Правду" сегодня внесут межфракционный законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, который введет дополнительные гарантии защиты потребительских прав, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Ни действующие нормы отечественного законодательства, ни внутренние правила маркетплейсов не обязывают платформы электронной коммерции гарантировать достоверность представленных сведений о товаре, а также не предоставляют потребителю возможность выбора адресата предъявляемых претензий в случаях, если в силу недостоверной информации о товаре его потребительские права были нарушены. Настоящий законопроект восполняет данный пробел и вводит дополнительные гарантии защиты потребительских прав", - следует из пояснительной записки к законопроекту.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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Предлагаемый законопроект вводит определения маркетплейсов и поставщиков и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), определяет порядок применения договорных неустоек в отношении контрагентов, устанавливает запрет на одностороннее ограничение доступа к личному кабинету продавца товара или владельца ПВЗ, а также устанавливает запрет на продажу собственных товаров маркетплейсов с оборотом более 150 миллиардов рублей, если аналогичные товары уже представлены на нём.
"Как и в случае с традиционной торговлей, у онлайн-платформ имеется большая рыночная сила, которую они могут применять для установления несправедливых условий по отношению к бизнес-пользователям. Правоприменительная практика обязывает стороны исходить из недопущения злоупотреблений правом сильной стороны", - говорится в пояснительной записке.
С начала сентября в России действуют антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов, которые были приняты в июле текущего года.
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