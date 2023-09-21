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В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов

В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов - РИА Новости, 21.09.2023

В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За Правду" сегодня внесут межфракционный законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, который введет... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:38

2023-09-21T15:38

2023-09-21T15:38

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За Правду" сегодня внесут межфракционный законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, который введет дополнительные гарантии защиты потребительских прав, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Ни действующие нормы отечественного законодательства, ни внутренние правила маркетплейсов не обязывают платформы электронной коммерции гарантировать достоверность представленных сведений о товаре, а также не предоставляют потребителю возможность выбора адресата предъявляемых претензий в случаях, если в силу недостоверной информации о товаре его потребительские права были нарушены. Настоящий законопроект восполняет данный пробел и вводит дополнительные гарантии защиты потребительских прав", - следует из пояснительной записки к законопроекту. Предлагаемый законопроект вводит определения маркетплейсов и поставщиков и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), определяет порядок применения договорных неустоек в отношении контрагентов, устанавливает запрет на одностороннее ограничение доступа к личному кабинету продавца товара или владельца ПВЗ, а также устанавливает запрет на продажу собственных товаров маркетплейсов с оборотом более 150 миллиардов рублей, если аналогичные товары уже представлены на нём. "Как и в случае с традиционной торговлей, у онлайн-платформ имеется большая рыночная сила, которую они могут применять для установления несправедливых условий по отношению к бизнес-пользователям. Правоприменительная практика обязывает стороны исходить из недопущения злоупотреблений правом сильной стороны", - говорится в пояснительной записке. С начала сентября в России действуют антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов, которые были приняты в июле текущего года.

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экономика, россия, госдума рф