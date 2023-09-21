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Шапша: в мире растет спрос на образование в сфере ядерной энергетики - РИА Новости, 21.09.2023
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Калужская область
 
17:24 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/energetika-1897840572.html
Шапша: в мире растет спрос на образование в сфере ядерной энергетики
Шапша: в мире растет спрос на образование в сфере ядерной энергетики - РИА Новости, 21.09.2023
Шапша: в мире растет спрос на образование в сфере ядерной энергетики
Спрос на образование в сфере ядерных технологий в мире растет, в частности в Обнинском институте атомной энергетики в Калужской области в этом году учатся свыше РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:24
2023-09-21T17:24
калужская область
владислав шапша
калужская область
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
обнинск
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КАЛУГА, 21 сен – РИА Новости. Спрос на образование в сфере ядерных технологий в мире растет, в частности в Обнинском институте атомной энергетики в Калужской области в этом году учатся свыше 500 студентов из почти 70 стран мира, заявил губернатор региона Владислав Шапша. Правительство Калужской области информирует, что в четверг Шапша в формате видеоконференции принял участие в открытии первого международного молодежного ядерного форума Обнинск NEW (Nuclear Education Week). Мероприятие проводится в рамках подготовки к Всемирному фестивалю молодежи 2024 года и объявленного президентом России Десятилетия науки и технологий в РФ. В работе форума принимают участие студенты, аспиранты и молодые ученые из более чем 70 стран. Шапша в своем приветствии назвал Обнинск городом первой в мире атомной электростанции, родиной мирного атома. Губернатор отметил, что Обнинск также активно участвует в подготовке кадров для реализации проектов в атомной сфере. Например, по его словам, институт атомной энергетики готовит высококвалифицированных специалистов, в которых есть потребность на предприятиях "Росатома". В технической академии "Росатома" проходит обучение персонал из стран, использующих российские ядерные технологии. "Спрос на образование по специальностям, связанным с этой сферой, стремительно растёт. Так, в институте атомной энергетики в этом году учится свыше 500 студентов почти из 70 стран мира. Возможности атомного образования не исчерпываются задачами энергетики. Можно говорить о его широком использовании в смежных направлениях. Таких как ядерная медицина, сельское хозяйство, радиационная безопасность, исследование космоса и других", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства. Учитывая значительный потенциал Обнинска, родилась идея создания здесь кластера международного ядерного образования, отметил Шапша. "Спасибо Алексею Евгеньевичу Лихачеву за то, что он выступил с этой инициативой. И конечно, мы признательны президенту страны, который одобрил наши планы", - сказал он. По словам губернатора, форум, посвященный ядерному образованию, будет способствовать укреплению международного диалога, обмену опытом и началу новых совместных проектов, вовлечению молодёжи в образовательные и социальные программы. "На эту встречу собрались молодые, амбициозные, талантливые люди, которые хотят менять мир. Убеждён, у вас есть всё необходимое, чтобы добиться успеха", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20230919/studenty-1897397230.html
https://ria.ru/20230915/it-spetsialist-1896628654.html
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владислав шапша, калужская область, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", обнинск
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Обнинск
Шапша: в мире растет спрос на образование в сфере ядерной энергетики

Губернатор Шапша: в мире растет спрос на образование в сфере ядерной энергетики

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 21 сен – РИА Новости. Спрос на образование в сфере ядерных технологий в мире растет, в частности в Обнинском институте атомной энергетики в Калужской области в этом году учатся свыше 500 студентов из почти 70 стран мира, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
Правительство Калужской области информирует, что в четверг Шапша в формате видеоконференции принял участие в открытии первого международного молодежного ядерного форума Обнинск NEW (Nuclear Education Week). Мероприятие проводится в рамках подготовки к Всемирному фестивалю молодежи 2024 года и объявленного президентом России Десятилетия науки и технологий в РФ. В работе форума принимают участие студенты, аспиранты и молодые ученые из более чем 70 стран.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Шапша рассказал студентам о новых стандартах открытости власти
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Шапша в своем приветствии назвал Обнинск городом первой в мире атомной электростанции, родиной мирного атома.
Губернатор отметил, что Обнинск также активно участвует в подготовке кадров для реализации проектов в атомной сфере. Например, по его словам, институт атомной энергетики готовит высококвалифицированных специалистов, в которых есть потребность на предприятиях "Росатома". В технической академии "Росатома" проходит обучение персонал из стран, использующих российские ядерные технологии.
"Спрос на образование по специальностям, связанным с этой сферой, стремительно растёт. Так, в институте атомной энергетики в этом году учится свыше 500 студентов почти из 70 стран мира. Возможности атомного образования не исчерпываются задачами энергетики. Можно говорить о его широком использовании в смежных направлениях. Таких как ядерная медицина, сельское хозяйство, радиационная безопасность, исследование космоса и других", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
Учитывая значительный потенциал Обнинска, родилась идея создания здесь кластера международного ядерного образования, отметил Шапша. "Спасибо Алексею Евгеньевичу Лихачеву за то, что он выступил с этой инициативой. И конечно, мы признательны президенту страны, который одобрил наши планы", - сказал он.
По словам губернатора, форум, посвященный ядерному образованию, будет способствовать укреплению международного диалога, обмену опытом и началу новых совместных проектов, вовлечению молодёжи в образовательные и социальные программы. "На эту встречу собрались молодые, амбициозные, талантливые люди, которые хотят менять мир. Убеждён, у вас есть всё необходимое, чтобы добиться успеха", - сказал губернатор.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Обнинск
 
 
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