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Президент Ирана рассказал, какие шаги США расчистят путь к договоренности - РИА Новости, 21.09.2023
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04:28 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/dogovorennost-1897689475.html
Президент Ирана рассказал, какие шаги США расчистят путь к договоренности
Президент Ирана рассказал, какие шаги США расчистят путь к договоренности - РИА Новости, 21.09.2023
Президент Ирана рассказал, какие шаги США расчистят путь к договоренности
Смягчение санкций и исполнение своих обязательств США могут открыть путь к "хорошей договоренности" Ирана и Вашингтона, заявил на пресс-конференции президент... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T04:28
2023-09-21T04:28
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен – РИА Новости. Смягчение санкций и исполнение своих обязательств США могут открыть путь к "хорошей договоренности" Ирана и Вашингтона, заявил на пресс-конференции президент ИРИ Эбрахим Раиси. "Если у американцев есть готовность исполнять свои обязательства, это определенно может стать надежным основанием для прогресса по решению проблем. Мы объявили это своим катарским друзьям, и вчера в Генассамблее я сказал, что условия для американцев – быть искренне готовыми и искренне желать исполнять свои обязательства", - сказал Раиси. "Этот путь может начаться с первого шага – смягчения санкций и исполнения их обязательств. Если только они будут готовы к этому, то может быть расчищен путь к хорошей договоренности", добавил он.
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в мире, иран, сша, генеральная ассамблея оон
В мире, Иран, США, Генеральная Ассамблея ООН
Президент Ирана рассказал, какие шаги США расчистят путь к договоренности

Раиси: смягчение санкций и исполнение обязательств приведут к договоренности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси
Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен – РИА Новости. Смягчение санкций и исполнение своих обязательств США могут открыть путь к "хорошей договоренности" Ирана и Вашингтона, заявил на пресс-конференции президент ИРИ Эбрахим Раиси.
"Если у американцев есть готовность исполнять свои обязательства, это определенно может стать надежным основанием для прогресса по решению проблем. Мы объявили это своим катарским друзьям, и вчера в Генассамблее я сказал, что условия для американцев – быть искренне готовыми и искренне желать исполнять свои обязательства", - сказал Раиси.
"Этот путь может начаться с первого шага – смягчения санкций и исполнения их обязательств. Если только они будут готовы к этому, то может быть расчищен путь к хорошей договоренности", добавил он.
 
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