https://ria.ru/20230921/dogovorennost-1897689475.html

Президент Ирана рассказал, какие шаги США расчистят путь к договоренности

Президент Ирана рассказал, какие шаги США расчистят путь к договоренности - РИА Новости, 21.09.2023

Президент Ирана рассказал, какие шаги США расчистят путь к договоренности

Смягчение санкций и исполнение своих обязательств США могут открыть путь к "хорошей договоренности" Ирана и Вашингтона, заявил на пресс-конференции президент... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T04:28

2023-09-21T04:28

2023-09-21T04:28

в мире

иран

сша

генеральная ассамблея оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768799085_0:63:3153:1837_1920x0_80_0_0_eb3dab8d6d79eec9441455122eda2a2d.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 21 сен – РИА Новости. Смягчение санкций и исполнение своих обязательств США могут открыть путь к "хорошей договоренности" Ирана и Вашингтона, заявил на пресс-конференции президент ИРИ Эбрахим Раиси. "Если у американцев есть готовность исполнять свои обязательства, это определенно может стать надежным основанием для прогресса по решению проблем. Мы объявили это своим катарским друзьям, и вчера в Генассамблее я сказал, что условия для американцев – быть искренне готовыми и искренне желать исполнять свои обязательства", - сказал Раиси. "Этот путь может начаться с первого шага – смягчения санкций и исполнения их обязательств. Если только они будут готовы к этому, то может быть расчищен путь к хорошей договоренности", добавил он.

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, генеральная ассамблея оон