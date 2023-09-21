https://ria.ru/20230921/dogovorennost-1897689475.html
Президент Ирана рассказал, какие шаги США расчистят путь к договоренности
Президент Ирана рассказал, какие шаги США расчистят путь к договоренности - РИА Новости, 21.09.2023
Президент Ирана рассказал, какие шаги США расчистят путь к договоренности
Смягчение санкций и исполнение своих обязательств США могут открыть путь к "хорошей договоренности" Ирана и Вашингтона, заявил на пресс-конференции президент... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T04:28
2023-09-21T04:28
2023-09-21T04:28
в мире
иран
сша
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768799085_0:63:3153:1837_1920x0_80_0_0_eb3dab8d6d79eec9441455122eda2a2d.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 21 сен – РИА Новости. Смягчение санкций и исполнение своих обязательств США могут открыть путь к "хорошей договоренности" Ирана и Вашингтона, заявил на пресс-конференции президент ИРИ Эбрахим Раиси. "Если у американцев есть готовность исполнять свои обязательства, это определенно может стать надежным основанием для прогресса по решению проблем. Мы объявили это своим катарским друзьям, и вчера в Генассамблее я сказал, что условия для американцев – быть искренне готовыми и искренне желать исполнять свои обязательства", - сказал Раиси. "Этот путь может начаться с первого шага – смягчения санкций и исполнения их обязательств. Если только они будут готовы к этому, то может быть расчищен путь к хорошей договоренности", добавил он.
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768799085_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_ed20b4c0d2e6cbbf13da51f0440acbc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, генеральная ассамблея оон
В мире, Иран, США, Генеральная Ассамблея ООН
Президент Ирана рассказал, какие шаги США расчистят путь к договоренности
Раиси: смягчение санкций и исполнение обязательств приведут к договоренности