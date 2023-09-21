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Свыше 20 тысяч пенсионеров Подмосковья доставили из cел на диспансеризацию - РИА Новости, 21.09.2023
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Новости Подмосковья
 
17:53 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/dispanserizatsiya-1897852273.html
Свыше 20 тысяч пенсионеров Подмосковья доставили из cел на диспансеризацию
Свыше 20 тысяч пенсионеров Подмосковья доставили из cел на диспансеризацию - РИА Новости, 21.09.2023
Свыше 20 тысяч пенсионеров Подмосковья доставили из cел на диспансеризацию
Более 20 тысяч пожилых жителей Московской области доставили на диспансеризацию из сельской местности, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:53
2023-09-21T17:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более 20 тысяч пожилых жителей Московской области доставили на диспансеризацию из сельской местности, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Более 20 тысяч жителей Подмосковья старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставили бесплатно в поликлиники для прохождения диспансеризации. Забота о здоровье старших – важная тема на сегодняшний день", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. По информации ведомства, доставку осуществляют на 54 автобусах социальных центров. В процессе поездки пассажиров сопровождает бригада из соцработников и медицинских специалистов. Для доставки на диспансеризацию необходимо подать заявку в медучреждения. С заявителем свяжутся специалисты для уточнения всех деталей и организации комфортной поездки.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 20 тысяч пенсионеров Подмосковья доставили из cел на диспансеризацию

© iStock.com / RossHelenВрач измеряет давление
Врач измеряет давление - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© iStock.com / RossHelen
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более 20 тысяч пожилых жителей Московской области доставили на диспансеризацию из сельской местности, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Более 20 тысяч жителей Подмосковья старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставили бесплатно в поликлиники для прохождения диспансеризации. Забота о здоровье старших – важная тема на сегодняшний день", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
По информации ведомства, доставку осуществляют на 54 автобусах социальных центров.
В процессе поездки пассажиров сопровождает бригада из соцработников и медицинских специалистов. Для доставки на диспансеризацию необходимо подать заявку в медучреждения. С заявителем свяжутся специалисты для уточнения всех деталей и организации комфортной поездки.
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