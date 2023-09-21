https://ria.ru/20230921/dispanserizatsiya-1897852273.html

Свыше 20 тысяч пенсионеров Подмосковья доставили из cел на диспансеризацию

Свыше 20 тысяч пенсионеров Подмосковья доставили из cел на диспансеризацию - РИА Новости, 21.09.2023

Свыше 20 тысяч пенсионеров Подмосковья доставили из cел на диспансеризацию

Более 20 тысяч пожилых жителей Московской области доставили на диспансеризацию из сельской местности, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:53

2023-09-21T17:53

2023-09-21T17:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более 20 тысяч пожилых жителей Московской области доставили на диспансеризацию из сельской местности, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Более 20 тысяч жителей Подмосковья старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставили бесплатно в поликлиники для прохождения диспансеризации. Забота о здоровье старших – важная тема на сегодняшний день", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. По информации ведомства, доставку осуществляют на 54 автобусах социальных центров. В процессе поездки пассажиров сопровождает бригада из соцработников и медицинских специалистов. Для доставки на диспансеризацию необходимо подать заявку в медучреждения. С заявителем свяжутся специалисты для уточнения всех деталей и организации комфортной поездки.

https://ria.ru/20230919/dispanserizatsiya-1897246384.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье)