https://ria.ru/20230921/bogoroditsa-1897641338.html

Священник рассказал о смысле праздника Рождества Богородицы

Священник рассказал о смысле праздника Рождества Богородицы - РИА Новости, 21.09.2023

Священник рассказал о смысле праздника Рождества Богородицы

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, который встречают в четверг, напоминает людям о том, что судьбы мира зависят от морального выбора каждого человека... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T05:00

2023-09-21T05:00

2023-09-21T05:00

религия

израиль

рим

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религия

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, который встречают в четверг, напоминает людям о том, что судьбы мира зависят от морального выбора каждого человека больше, чем от решений правителей, рассказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.В четверг православные верующие встречают Рождество Пресвятой Богородицы, дата праздника непреходящая – 21 сентября (8 сентября по старому стилю). Он открывает начавшийся 14 сентября богослужебный год – цикл двунадесятых, то есть 12-и главных праздников Русской церкви, во время которых вспоминают главные события человеческой истории с точки зрения христианского вероучения. Завершается церковный год празднованием Успения Пресвятой Богородицы (28 августа)."Праздник Рождества Богородицы – начало отсчета времени Нового Завета, его преддверие, ведь родилась та, которая станет матерью Иисуса Христа – воплотившегося Бога. Поэтому церковный год и начинается с этого праздника", – сказал Козлов.Он отметил, что в Евангелии нет данных о Рождестве Богородицы, но "мы знаем о нем из церковного Предания: текстов, которые мы относим к апокрифам – так называемое Протоевангелие Иакова, из наследия святых отцов – учителей Церкви (святого Модеста Иерусалимского и преподобного Иоанна Дамаскина), а также литургического предания Церкви". Согласно церковному преданию, родители Богородицы – Иоаким и Анна – долго не моги зачать ребенка, но по молитвам, уже в преклонном возрасте, им удалось это сделать. В благодарность, по традиции, они посвятили первенца Богу – отдали дочь Марию жить и помогать при Иерусалимском храме."В этой девочке, как верят православные христиане, соединяются пророчества Ветхого Завета о той, которая была избрана "из рода в род", то есть по линиям родства которой соединялась святость лучших людей Ветхого Завета: постепенно, путем свободных выборов этих людей, худшее и греховное умалялось и отсекалось, а лучшее – концентрировалось и собиралось – это про все поколения ее предков. Ведь в Евангелии приводятся родословные Спасителя, и мы можем проследить всю цепочку, восходящую к праведникам Ветхого Завета. Спаситель, Мессия, по ветхозаветному пророчеству, должен был быть потомком царя Давида", – пояснил священник.Отец Богородицы Иоаким – из рода царя Давида. Анна была дочерью священника. А священниками в древнем Израиле могли стать только представители рода Аарона – брата ветхозаветного пророка Моисея, через которого, по преданию, Бог даровал народу Израиля десять заповедей.Как говорил в одной из проповедей патриарх Московский и всея Руси Кирилл, праздник Рождества Богородицы учит людей видеть присутствие Божие в своей жизни. "Особенность этой истории: все происходит сокровенно. Несмотря на свое происхождение, Богородица родилась в неприметном месте – не в Риме, не в Иерусалиме, не в царской семье, ведь иначе об этом стало бы сразу всем известно. Кроме близких родственников никто не узнал о ее рождении, хотя это событие имело колоссальное значение для мира. Все это указывает нам на важность частной жизни каждого человека, потому что никто не знает, где, когда и через кого действует Бог, причем это действие может касаться огромного числа людей", – отметил Максим Козлов."Этот праздник призывает нас к тому, чтобы мы никогда не считали собственный жизненный выбор и свои поступки маловажными, незначительными, не думали, что если мы маленькие неприметные люди, то от нас ничего не зависит и ответственности на нас нет. Ответственность – на каждом, и судьбы мира куда больше определяются внутренними выборами к добру или ко злу каждого человека, чем решениями правителей", – заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210828/uspenie-1747568139.html

https://ria.ru/20230807/post-1887830750.html

https://ria.ru/20230904/bogoroditsa-1816536327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

израиль, рим, иерусалим, иисус христос, русская православная церковь, религия