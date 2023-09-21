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Бангладеш заявил о важности восстановления бесперебойных поставок топлива - РИА Новости, 21.09.2023
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19:04 21.09.2023 (обновлено: 23:47 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/bangladesh-1897909409.html
Бангладеш заявил о важности восстановления бесперебойных поставок топлива
Бангладеш заявил о важности восстановления бесперебойных поставок топлива - РИА Новости, 21.09.2023
Бангладеш заявил о важности восстановления бесперебойных поставок топлива
Бангладеш заинтересован в восстановлении постоянного импорта ископаемого топлива и считает важным сохранение текущих цен на нефть, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:04
2023-09-21T23:47
экономика
бангладеш
нью-йорк (город)
украина
оон
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Бангладеш заинтересован в восстановлении постоянного импорта ископаемого топлива и считает важным сохранение текущих цен на нефть, заявил РИА Новости советник по вопросам энергетики премьер-министра южноазиатской страны Тауфик-и-Элахи Чоудхури. "Восстановление бесперебойного снабжения и доступности ископаемого топлива очень важно для нас", - сказал Чоудхури, находящийся в Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом он прокомментировал политику введения предельной цены на российские энергоносители, которую инициировали и применили страны Запада в связи с началом конфликта на Украине. "Как вы видите, цены на нефть выросли, а предложение сократилось. Эксперты утверждают, что они пойдут вверх. Поэтому наша забота – сохранить эти цены. Мы импортируем большую часть ископаемого топлива, связанного с нефтью", - добавил собеседник агентства.
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экономика, бангладеш, нью-йорк (город), украина, оон
Экономика, Бангладеш, Нью-Йорк (город), Украина, ООН
Бангладеш заявил о важности восстановления бесперебойных поставок топлива

Советник премьера Бангладеш назвал сохранение текущих цен на нефть важным

© AP Photo / A.M. AhadНациональный флаг Бангладеш
Национальный флаг Бангладеш - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / A.M. Ahad
Национальный флаг Бангладеш. Архивное фото
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Бангладеш заинтересован в восстановлении постоянного импорта ископаемого топлива и считает важным сохранение текущих цен на нефть, заявил РИА Новости советник по вопросам энергетики премьер-министра южноазиатской страны Тауфик-и-Элахи Чоудхури.
"Восстановление бесперебойного снабжения и доступности ископаемого топлива очень важно для нас", - сказал Чоудхури, находящийся в Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Таким образом он прокомментировал политику введения предельной цены на российские энергоносители, которую инициировали и применили страны Запада в связи с началом конфликта на Украине.
"Как вы видите, цены на нефть выросли, а предложение сократилось. Эксперты утверждают, что они пойдут вверх. Поэтому наша забота – сохранить эти цены. Мы импортируем большую часть ископаемого топлива, связанного с нефтью", - добавил собеседник агентства.
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