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Бангладеш заявил о важности восстановления бесперебойных поставок топлива
Бангладеш заявил о важности восстановления бесперебойных поставок топлива - РИА Новости, 21.09.2023
Бангладеш заявил о важности восстановления бесперебойных поставок топлива
Бангладеш заинтересован в восстановлении постоянного импорта ископаемого топлива и считает важным сохранение текущих цен на нефть, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:04
2023-09-21T19:04
2023-09-21T23:47
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Бангладеш заинтересован в восстановлении постоянного импорта ископаемого топлива и считает важным сохранение текущих цен на нефть, заявил РИА Новости советник по вопросам энергетики премьер-министра южноазиатской страны Тауфик-и-Элахи Чоудхури. "Восстановление бесперебойного снабжения и доступности ископаемого топлива очень важно для нас", - сказал Чоудхури, находящийся в Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом он прокомментировал политику введения предельной цены на российские энергоносители, которую инициировали и применили страны Запада в связи с началом конфликта на Украине. "Как вы видите, цены на нефть выросли, а предложение сократилось. Эксперты утверждают, что они пойдут вверх. Поэтому наша забота – сохранить эти цены. Мы импортируем большую часть ископаемого топлива, связанного с нефтью", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230921/sdelka-1897870672.html
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экономика, бангладеш, нью-йорк (город), украина, оон
Экономика, Бангладеш, Нью-Йорк (город), Украина, ООН
Бангладеш заявил о важности восстановления бесперебойных поставок топлива
Советник премьера Бангладеш назвал сохранение текущих цен на нефть важным