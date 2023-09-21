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Суд на Украине отказался арестовать активы Коломойского
Суд на Украине отказался арестовать активы Коломойского - РИА Новости, 21.09.2023
Суд на Украине отказался арестовать активы Коломойского
Судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины Олег Ткаченко отказался рассматривать ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:45
2023-09-21T22:45
2023-09-21T22:45
в мире
украина
игорь коломойский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины Олег Ткаченко отказался рассматривать ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об аресте активов арестованного украинского олигарха Игоря Коломойского, сообщили в украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции". "Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко отказался рассматривать ходатайство НАБУ об аресте активов олигарха Игоря Коломойского. Речь идет о долях в уставном капитале 307 юридических лиц стоимостью более 3 миллиардов гривен (81,2 миллиона долларов – ред.), а также почти тысячи объектов недвижимого имущества и более 1,6 тысячи транспортных средств и судов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Центра противодействия коррупции". В общественной организации пояснили, что арест активов нужен был, чтобы обеспечить возможную конфискацию или спецконфискацию в случае обвинительного приговора. "Сначала временный 48-часовой арест на имущество наложили на основании постановления директора НАБУ, согласованного руководителем САП. Далее вопрос о полноценном аресте должен был рассмотреть следственный судья ВАКС. Однако сделал он это не в пределах 48-часов. Ходатайство было на рассмотрении у судьи Ткаченко более 10 дней. В результате он просто закрыл дело и даже не рассматривал ходатайство детективов", - отметили в "Центре противодействия коррупции". По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
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в мире, украина, игорь коломойский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Игорь Коломойский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Суд на Украине отказался арестовать активы Коломойского
Суд на Украине отказался арестовать активы олигарха Коломойского
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины Олег Ткаченко отказался рассматривать ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об аресте активов арестованного украинского олигарха Игоря Коломойского, сообщили в украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции
".
"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко отказался рассматривать ходатайство НАБУ об аресте активов олигарха Игоря Коломойского. Речь идет о долях в уставном капитале 307 юридических лиц стоимостью более 3 миллиардов гривен (81,2 миллиона долларов – ред.), а также почти тысячи объектов недвижимого имущества и более 1,6 тысячи транспортных средств и судов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Центра противодействия коррупции".
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В общественной организации пояснили, что арест активов нужен был, чтобы обеспечить возможную конфискацию или спецконфискацию в случае обвинительного приговора.
"Сначала временный 48-часовой арест на имущество наложили на основании постановления директора НАБУ, согласованного руководителем САП. Далее вопрос о полноценном аресте должен был рассмотреть следственный судья ВАКС. Однако сделал он это не в пределах 48-часов. Ходатайство было на рассмотрении у судьи Ткаченко более 10 дней. В результате он просто закрыл дело и даже не рассматривал ходатайство детективов", - отметили в "Центре противодействия коррупции".
По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
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