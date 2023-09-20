https://ria.ru/20230920/zhukov-1897496268.html
Певец Сергей Жуков стал героем "Простоквашино"
Певец Сергей Жуков стал героем "Простоквашино" - РИА Новости, 20.09.2023
Певец Сергей Жуков стал героем "Простоквашино"
Певец и композитор Сергей Жуков стал героем пятого сезона "Простоквашино", сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм". РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:18
2023-09-20T12:18
2023-09-20T12:18
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Певец и композитор Сергей Жуков стал героем пятого сезона "Простоквашино", сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм". "В онлайн-кинотеатре Okko и на телеканале "Мультиландия" 25 сентября состоится премьера пятого сезона "Простоквашино", в котором зрители впервые услышат "Гимн Простоквашино" и даже увидят его автора – популярного певца и композитора Сергея Жукова, который появится в сериале в качестве камео", – говорится в сообщении.По словам Сергея Жукова, участие в работе над мультсериалом стало для него знаковым событием. "Благодаря сотрудничеству с "Союзмультфильмом" у меня появилась возможность вернуться в детство и подарить это прекрасное ощущение всем поклонникам "Простоквашино", – отметил исполнитель. В релизе также говорится, что в проекте примет участие сын Жукова Энджел. Он озвучил Дядю Федора. Сюжет серии под названием "Курорт Простоквашино" развернется вокруг творческих способностей Шарика, который в своем блоге разрекламирует деревню Простоквашино так, что увидеть сказочное место отдыха приедет сам знаменитый певец. Завершится эпизод исполнением "Гимна Простоквашино", который теперь будет звучать в каждой серии популярного проекта. Премьера мультсериала состоялась в 2018 году. Его героев озвучивают Антон Табаков (Матроскин), Иван Охлобыстин (Печкин), Юлия Меньшова (Мама), Татьяна Васильева (Няня), Никита Волков (Шарик) и другие популярные актеры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, сергей жуков, иван охлобыстин, союзмультфильм, кино и сериалы, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Сергей Жуков, Иван Охлобыстин, Союзмультфильм, Кино и сериалы, Знаменитости
Певец Сергей Жуков стал героем "Простоквашино"
Певец Сергей Жуков стал героем пятого сезона мультфильма "Простоквашино"
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Певец и композитор Сергей Жуков стал героем пятого сезона "Простоквашино", сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
«
"В онлайн-кинотеатре Okko и на телеканале "Мультиландия" 25 сентября состоится премьера пятого сезона "Простоквашино", в котором зрители впервые услышат "Гимн Простоквашино" и даже увидят его автора – популярного певца и композитора Сергея Жукова, который появится в сериале в качестве камео", – говорится в сообщении.
По словам Сергея Жукова, участие в работе над мультсериалом стало для него знаковым событием.
«
"Благодаря сотрудничеству с "Союзмультфильмом" у меня появилась возможность вернуться в детство и подарить это прекрасное ощущение всем поклонникам "Простоквашино", – отметил исполнитель.
В релизе также говорится, что в проекте примет участие сын Жукова Энджел. Он озвучил Дядю Федора.
Сюжет серии под названием "Курорт Простоквашино" развернется вокруг творческих способностей Шарика, который в своем блоге разрекламирует деревню Простоквашино так, что увидеть сказочное место отдыха приедет сам знаменитый певец. Завершится эпизод исполнением "Гимна Простоквашино", который теперь будет звучать в каждой серии популярного проекта.
Премьера мультсериала состоялась в 2018 году. Его героев озвучивают Антон Табаков (Матроскин), Иван Охлобыстин (Печкин), Юлия Меньшова (Мама), Татьяна Васильева (Няня), Никита Волков (Шарик) и другие популярные актеры.
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