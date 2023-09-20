https://ria.ru/20230920/zhukov-1897496268.html

Певец Сергей Жуков стал героем "Простоквашино"

Певец Сергей Жуков стал героем "Простоквашино" - РИА Новости, 20.09.2023

Певец Сергей Жуков стал героем "Простоквашино"

Певец и композитор Сергей Жуков стал героем пятого сезона "Простоквашино", сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм". РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:18

2023-09-20T12:18

2023-09-20T12:18

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Певец и композитор Сергей Жуков стал героем пятого сезона "Простоквашино", сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм". "В онлайн-кинотеатре Okko и на телеканале "Мультиландия" 25 сентября состоится премьера пятого сезона "Простоквашино", в котором зрители впервые услышат "Гимн Простоквашино" и даже увидят его автора – популярного певца и композитора Сергея Жукова, который появится в сериале в качестве камео", – говорится в сообщении.По словам Сергея Жукова, участие в работе над мультсериалом стало для него знаковым событием. "Благодаря сотрудничеству с "Союзмультфильмом" у меня появилась возможность вернуться в детство и подарить это прекрасное ощущение всем поклонникам "Простоквашино", – отметил исполнитель. В релизе также говорится, что в проекте примет участие сын Жукова Энджел. Он озвучил Дядю Федора. Сюжет серии под названием "Курорт Простоквашино" развернется вокруг творческих способностей Шарика, который в своем блоге разрекламирует деревню Простоквашино так, что увидеть сказочное место отдыха приедет сам знаменитый певец. Завершится эпизод исполнением "Гимна Простоквашино", который теперь будет звучать в каждой серии популярного проекта. Премьера мультсериала состоялась в 2018 году. Его героев озвучивают Антон Табаков (Матроскин), Иван Охлобыстин (Печкин), Юлия Меньшова (Мама), Татьяна Васильева (Няня), Никита Волков (Шарик) и другие популярные актеры.

https://ria.ru/20230905/elki-1894272409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, сергей жуков, иван охлобыстин, союзмультфильм, кино и сериалы, знаменитости