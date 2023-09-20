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Бочкарев: 95 тысяч дольщиков Москвы получили купленное через эскроу жилье - РИА Новости, 20.09.2023
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10:49 20.09.2023 (обновлено: 12:40 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/zhile-1897471259.html
Бочкарев: 95 тысяч дольщиков Москвы получили купленное через эскроу жилье
Бочкарев: 95 тысяч дольщиков Москвы получили купленное через эскроу жилье - РИА Новости, 20.09.2023
Бочкарев: 95 тысяч дольщиков Москвы получили купленное через эскроу жилье
Уже около 95 тысяч дольщиков Москвы получили квартиры, купленные в новостройках с использованием эскроу-счетов, рассказал исполняющий обязанности заммэра... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:49
2023-09-20T12:40
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
жилье
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Уже около 95 тысяч дольщиков Москвы получили квартиры, купленные в новостройках с использованием эскроу-счетов, рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "С переходом к новой схеме долевого строительства исполнено уже около 95 тысяч договоров долевого участия по квартирам и около 40 тысяч ДДУ по нежилым помещениям, в числе которых машино-места, офисные и иные коммерческие помещения", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении напоминается, что для каждого ДДУ открывается свой отдельный эскроу-счет. В результате на сегодняшний день в новостройках Москвы, где все договоры долевого участия заключались с эскроу. раскрыто около 135 тысяч счетов на общую сумму 1,34 триллиона рублей. За восемь месяцев 2023 года в домах, построенных по схеме с использованием эскроу, сдано почти 50 тысяч жилых и нежилых помещений. Общая сумма договоров долевого участия по ним превышает 563 миллиарда рублей. С 1 июля 2019 года все новые проекты многоквартирного жилищного строительства в России, привлекающие средства граждан, реализуются с использованием банковских эскроу-счетов, на которых хранятся деньги дольщиков. Застройщик получает к ним доступ лишь после сдачи дома, а строительство ведет на кредитные средства. В случае его банкротства деньги со счета эскроу возвращаются дольщикам.
https://realty.ria.ru/20230830/bochkarev-1893078407.html
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва, жилье
Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев, Москва, Жилье

Бочкарев: 95 тысяч дольщиков Москвы получили купленное через эскроу жилье

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкИ.о. заммэра по строительству города Москвы Андрей Бочкарев
И.о. заммэра по строительству города Москвы Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
И.о. заммэра по строительству города Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Уже около 95 тысяч дольщиков Москвы получили квартиры, купленные в новостройках с использованием эскроу-счетов, рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"С переходом к новой схеме долевого строительства исполнено уже около 95 тысяч договоров долевого участия по квартирам и около 40 тысяч ДДУ по нежилым помещениям, в числе которых машино-места, офисные и иные коммерческие помещения", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса.
В сообщении напоминается, что для каждого ДДУ открывается свой отдельный эскроу-счет. В результате на сегодняшний день в новостройках Москвы, где все договоры долевого участия заключались с эскроу. раскрыто около 135 тысяч счетов на общую сумму 1,34 триллиона рублей.
За восемь месяцев 2023 года в домах, построенных по схеме с использованием эскроу, сдано почти 50 тысяч жилых и нежилых помещений. Общая сумма договоров долевого участия по ним превышает 563 миллиарда рублей.
С 1 июля 2019 года все новые проекты многоквартирного жилищного строительства в России, привлекающие средства граждан, реализуются с использованием банковских эскроу-счетов, на которых хранятся деньги дольщиков. Застройщик получает к ним доступ лишь после сдачи дома, а строительство ведет на кредитные средства. В случае его банкротства деньги со счета эскроу возвращаются дольщикам.
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