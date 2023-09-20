https://ria.ru/20230920/zhile-1897471259.html

Бочкарев: 95 тысяч дольщиков Москвы получили купленное через эскроу жилье

Бочкарев: 95 тысяч дольщиков Москвы получили купленное через эскроу жилье - РИА Новости, 20.09.2023

Бочкарев: 95 тысяч дольщиков Москвы получили купленное через эскроу жилье

Уже около 95 тысяч дольщиков Москвы получили квартиры, купленные в новостройках с использованием эскроу-счетов, рассказал исполняющий обязанности заммэра... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:49

2023-09-20T10:49

2023-09-20T12:40

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

жилье

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Уже около 95 тысяч дольщиков Москвы получили квартиры, купленные в новостройках с использованием эскроу-счетов, рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "С переходом к новой схеме долевого строительства исполнено уже около 95 тысяч договоров долевого участия по квартирам и около 40 тысяч ДДУ по нежилым помещениям, в числе которых машино-места, офисные и иные коммерческие помещения", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении напоминается, что для каждого ДДУ открывается свой отдельный эскроу-счет. В результате на сегодняшний день в новостройках Москвы, где все договоры долевого участия заключались с эскроу. раскрыто около 135 тысяч счетов на общую сумму 1,34 триллиона рублей. За восемь месяцев 2023 года в домах, построенных по схеме с использованием эскроу, сдано почти 50 тысяч жилых и нежилых помещений. Общая сумма договоров долевого участия по ним превышает 563 миллиарда рублей. С 1 июля 2019 года все новые проекты многоквартирного жилищного строительства в России, привлекающие средства граждан, реализуются с использованием банковских эскроу-счетов, на которых хранятся деньги дольщиков. Застройщик получает к ним доступ лишь после сдачи дома, а строительство ведет на кредитные средства. В случае его банкротства деньги со счета эскроу возвращаются дольщикам.

https://realty.ria.ru/20230830/bochkarev-1893078407.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва, жилье