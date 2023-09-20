Киев выразил надежду на мирное разрешение конфликта по зерну с Варшавой
Подоляк: Киев надеется решить конфликт по зерну с Варшавой за столом переговоров
Разгрузка зерна на хлебном заводе "Луганск-Нива". Архивное фото
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада" заявил, что Украина и Польша договорятся о разрешении конфликта на фоне разногласий по импорту зерна, отметив, что не видит ни одного варианта со стороны Варшавы отказаться поддерживать Киев до конца конфликта.
"Между Польшей и Украиной – абсолютно прагматические позитивные отношения. Понятно, что Варшава защищает свои экономические интересы, а Киев ищет возможности, как сохранить экономические потенциалы...", - сказал Подоляк.
По его словам, экономика всегда создает конкуренцию между странами, но окончательный раздор между Украиной и Польшей невозможен. "Поэтому нужно трезво смотреть на ситуацию. Я не вижу ни одного варианта, что Польша не будет поддерживать Украину до конца войны. Сядем за стол переговоров, будем договариваться, но договоримся", - подчеркнул Подоляк.
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.
Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.