https://ria.ru/20230920/zerno-1897672505.html

Киев выразил надежду на мирное разрешение конфликта по зерну с Варшавой

Киев выразил надежду на мирное разрешение конфликта по зерну с Варшавой - РИА Новости, 20.09.2023

Киев выразил надежду на мирное разрешение конфликта по зерну с Варшавой

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада" заявил, что Украина и Польша договорятся о разрешении конфликта на фоне разногласий по... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T22:46

2023-09-20T22:46

2023-09-20T22:46

специальная военная операция на украине

украина

польша

киев

тарас качка

михаил подоляк

евросоюз

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891393429_0:173:3161:1951_1920x0_80_0_0_ed82175694be696ab18c60fc355739fb.jpg

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада" заявил, что Украина и Польша договорятся о разрешении конфликта на фоне разногласий по импорту зерна, отметив, что не видит ни одного варианта со стороны Варшавы отказаться поддерживать Киев до конца конфликта. "Между Польшей и Украиной – абсолютно прагматические позитивные отношения. Понятно, что Варшава защищает свои экономические интересы, а Киев ищет возможности, как сохранить экономические потенциалы...", - сказал Подоляк.По его словам, экономика всегда создает конкуренцию между странами, но окончательный раздор между Украиной и Польшей невозможен. "Поэтому нужно трезво смотреть на ситуацию. Я не вижу ни одного варианта, что Польша не будет поддерживать Украину до конца войны. Сядем за стол переговоров, будем договариваться, но договоримся", - подчеркнул Подоляк. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897669872.html

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

украина

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша, киев, тарас качка, михаил подоляк, евросоюз, зерновая сделка, матеуш моравецкий, в мире