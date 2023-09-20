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Киев выразил надежду на мирное разрешение конфликта по зерну с Варшавой - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:46 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/zerno-1897672505.html
Киев выразил надежду на мирное разрешение конфликта по зерну с Варшавой
Киев выразил надежду на мирное разрешение конфликта по зерну с Варшавой - РИА Новости, 20.09.2023
Киев выразил надежду на мирное разрешение конфликта по зерну с Варшавой
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада" заявил, что Украина и Польша договорятся о разрешении конфликта на фоне разногласий по... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:46
2023-09-20T22:46
специальная военная операция на украине
украина
польша
киев
тарас качка
михаил подоляк
евросоюз
зерновая сделка
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада" заявил, что Украина и Польша договорятся о разрешении конфликта на фоне разногласий по импорту зерна, отметив, что не видит ни одного варианта со стороны Варшавы отказаться поддерживать Киев до конца конфликта. "Между Польшей и Украиной – абсолютно прагматические позитивные отношения. Понятно, что Варшава защищает свои экономические интересы, а Киев ищет возможности, как сохранить экономические потенциалы...", - сказал Подоляк.По его словам, экономика всегда создает конкуренцию между странами, но окончательный раздор между Украиной и Польшей невозможен. "Поэтому нужно трезво смотреть на ситуацию. Я не вижу ни одного варианта, что Польша не будет поддерживать Украину до конца войны. Сядем за стол переговоров, будем договариваться, но договоримся", - подчеркнул Подоляк. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230920/polsha-1897669872.html
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украина, польша, киев, тарас качка, михаил подоляк, евросоюз, зерновая сделка, матеуш моравецкий, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, Киев, Тарас Качка, Михаил Подоляк, Евросоюз, Зерновая сделка, Матеуш Моравецкий, В мире
Киев выразил надежду на мирное разрешение конфликта по зерну с Варшавой

Подоляк: Киев надеется решить конфликт по зерну с Варшавой за столом переговоров

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазгрузка зерна на хлебном заводе "Луганск-Нива"
Разгрузка зерна на хлебном заводе Луганск-Нива - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разгрузка зерна на хлебном заводе "Луганск-Нива". Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада" заявил, что Украина и Польша договорятся о разрешении конфликта на фоне разногласий по импорту зерна, отметив, что не видит ни одного варианта со стороны Варшавы отказаться поддерживать Киев до конца конфликта.
"Между Польшей и Украиной – абсолютно прагматические позитивные отношения. Понятно, что Варшава защищает свои экономические интересы, а Киев ищет возможности, как сохранить экономические потенциалы...", - сказал Подоляк.
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Премьер Польши заявил о прекращении поставок оружия Украине
Вчера, 22:24
По его словам, экономика всегда создает конкуренцию между странами, но окончательный раздор между Украиной и Польшей невозможен. "Поэтому нужно трезво смотреть на ситуацию. Я не вижу ни одного варианта, что Польша не будет поддерживать Украину до конца войны. Сядем за стол переговоров, будем договариваться, но договоримся", - подчеркнул Подоляк.
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.
Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПольшаКиевТарас КачкаМихаил ПодолякЕвросоюзЗерновая сделкаМатеуш МоравецкийВ мире
 
 
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