https://ria.ru/20230920/zerno-1897630021.html

Гутерреш заявил о сомнениях по поводу возвращения России к сделке по зерну

Гутерреш заявил о сомнениях по поводу возвращения России к сделке по зерну - РИА Новости, 20.09.2023

Гутерреш заявил о сомнениях по поводу возвращения России к сделке по зерну

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что действия России подрывают усилия организации по исполнению меморандума между РФ и ООН, а многие стороны, в частности... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:45

2023-09-20T18:45

2023-09-20T19:52

россия

москва

турция

владимир путин

антониу гутерреш

россельхозбанк

swift

оон

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ООН, 20 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что действия России подрывают усилия организации по исполнению меморандума между РФ и ООН, а многие стороны, в частности бизнес, задаются вопросом о том, действительно ли Москва хочет возобновления действия зерновой сделки. "Обстрелы также подрывает наши усилия по реализации Меморандума о взаимопонимании с Российской Федерацией. Это заставило многих из тех, чья добрая воля необходима, особенно в частном секторе, задаться вопросом, действительно ли Российская Федерация заинтересована в повторном присоединении к черноморской инициативе", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Путин отмечал, что "Россия готова незамедлительно возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены условия, касающиеся ее".

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

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