Гутерреш заявил о сомнениях по поводу возвращения России к сделке по зерну
Гутерреш заявил о сомнениях по поводу возвращения России к зерновой сделке
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYАнтониу Гутерреш выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2023
ООН, 20 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что действия России подрывают усилия организации по исполнению меморандума между РФ и ООН, а многие стороны, в частности бизнес, задаются вопросом о том, действительно ли Москва хочет возобновления действия зерновой сделки.
"Обстрелы также подрывает наши усилия по реализации Меморандума о взаимопонимании с Российской Федерацией. Это заставило многих из тех, чья добрая воля необходима, особенно в частном секторе, задаться вопросом, действительно ли Российская Федерация заинтересована в повторном присоединении к черноморской инициативе", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Путин отмечал, что "Россия готова незамедлительно возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены условия, касающиеся ее".