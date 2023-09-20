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Гутерреш заявил о сомнениях по поводу возвращения России к сделке по зерну - РИА Новости, 20.09.2023
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18:45 20.09.2023 (обновлено: 19:52 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/zerno-1897630021.html
Гутерреш заявил о сомнениях по поводу возвращения России к сделке по зерну
Гутерреш заявил о сомнениях по поводу возвращения России к сделке по зерну - РИА Новости, 20.09.2023
Гутерреш заявил о сомнениях по поводу возвращения России к сделке по зерну
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что действия России подрывают усилия организации по исполнению меморандума между РФ и ООН, а многие стороны, в частности... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:45
2023-09-20T19:52
россия
москва
турция
владимир путин
антониу гутерреш
россельхозбанк
swift
оон
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что действия России подрывают усилия организации по исполнению меморандума между РФ и ООН, а многие стороны, в частности бизнес, задаются вопросом о том, действительно ли Москва хочет возобновления действия зерновой сделки. "Обстрелы также подрывает наши усилия по реализации Меморандума о взаимопонимании с Российской Федерацией. Это заставило многих из тех, чья добрая воля необходима, особенно в частном секторе, задаться вопросом, действительно ли Российская Федерация заинтересована в повторном присоединении к черноморской инициативе", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Путин отмечал, что "Россия готова незамедлительно возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены условия, касающиеся ее".
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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москва
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россия, москва, турция, владимир путин, антониу гутерреш, россельхозбанк, swift, оон, зерновая сделка
Россия, Москва, Турция, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Россельхозбанк, SWIFT, ООН, Зерновая сделка
Гутерреш заявил о сомнениях по поводу возвращения России к сделке по зерну

Гутерреш заявил о сомнениях по поводу возвращения России к зерновой сделке

© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYАнтониу Гутерреш выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2023
Антониу Гутерреш выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
Читать ria.ru в
ООН, 20 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что действия России подрывают усилия организации по исполнению меморандума между РФ и ООН, а многие стороны, в частности бизнес, задаются вопросом о том, действительно ли Москва хочет возобновления действия зерновой сделки.
"Обстрелы также подрывает наши усилия по реализации Меморандума о взаимопонимании с Российской Федерацией. Это заставило многих из тех, чья добрая воля необходима, особенно в частном секторе, задаться вопросом, действительно ли Российская Федерация заинтересована в повторном присоединении к черноморской инициативе", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.
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18 сентября, 08:00
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Раскрыт секретный план Польши, как сдаться России
Вчера, 08:00
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Путин отмечал, что "Россия готова незамедлительно возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены условия, касающиеся ее".
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Запад намекнул, чем закончится история Зеленского
Вчера, 08:00
 
РоссияМоскваТурцияВладимир ПутинАнтониу ГутеррешРоссельхозбанкSWIFTООНЗерновая сделка
 
 
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