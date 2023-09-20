https://ria.ru/20230920/zerno-1897627991.html

Польша продолжит помогать Украине, несмотря на зерновой скандал

Польша продолжит помогать Украине, несмотря на зерновой скандал - РИА Новости, 20.09.2023

Польша продолжит помогать Украине, несмотря на зерновой скандал

Польша продолжит поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, несмотря на зерновой скандал, заявил вице-премьер, председатель правящей партии Польши... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:39

2023-09-20T18:39

2023-09-20T18:39

специальная военная операция на украине

украина

ярослав качиньский

тарас качка

евросоюз

зерновая сделка

польша

венгрия

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ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Польша продолжит поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, несмотря на зерновой скандал, заявил вице-премьер, председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский, выступая в среду перед избирателями. "Помните, господа, что это неприятное, ненужное столкновение, которое сейчас наступило, ничего не меняет, если речь идет о нашем отношении к войне на Украине. Мы будем поддерживать (Украину – ред.) до победы", - сказал Качиньский. Ранее министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html

украина

польша

венгрия

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украина, ярослав качиньский, тарас качка, евросоюз, зерновая сделка, польша, венгрия, матеуш моравецкий, в мире