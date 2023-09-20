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Польша продолжит помогать Украине, несмотря на зерновой скандал - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:39 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/zerno-1897627991.html
Польша продолжит помогать Украине, несмотря на зерновой скандал
Польша продолжит помогать Украине, несмотря на зерновой скандал - РИА Новости, 20.09.2023
Польша продолжит помогать Украине, несмотря на зерновой скандал
Польша продолжит поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, несмотря на зерновой скандал, заявил вице-премьер, председатель правящей партии Польши... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:39
2023-09-20T18:39
специальная военная операция на украине
украина
ярослав качиньский
тарас качка
евросоюз
зерновая сделка
польша
венгрия
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ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Польша продолжит поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, несмотря на зерновой скандал, заявил вице-премьер, председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский, выступая в среду перед избирателями. "Помните, господа, что это неприятное, ненужное столкновение, которое сейчас наступило, ничего не меняет, если речь идет о нашем отношении к войне на Украине. Мы будем поддерживать (Украину – ред.) до победы", - сказал Качиньский. Ранее министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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украина, ярослав качиньский, тарас качка, евросоюз, зерновая сделка, польша, венгрия, матеуш моравецкий, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ярослав Качиньский, Тарас Качка, Евросоюз, Зерновая сделка, Польша, Венгрия, Матеуш Моравецкий, В мире
Польша продолжит помогать Украине, несмотря на зерновой скандал

Качиньский: Польша продолжит помогать Украине, несмотря на зерновой скандал

© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Польша продолжит поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, несмотря на зерновой скандал, заявил вице-премьер, председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский, выступая в среду перед избирателями.
"Помните, господа, что это неприятное, ненужное столкновение, которое сейчас наступило, ничего не меняет, если речь идет о нашем отношении к войне на Украине. Мы будем поддерживать (Украину – ред.) до победы", - сказал Качиньский.
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Ранее министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала.
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.
Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЯрослав КачиньскийТарас КачкаЕвросоюзЗерновая сделкаПольшаВенгрияМатеуш МоравецкийВ мире
 
 
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