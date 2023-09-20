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В Венгрии фермеры объявили ультиматум Еврокомиссии из-за зерна с Украины - РИА Новости, 20.09.2023
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17:24 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/zerno-1897606088.html
В Венгрии фермеры объявили ультиматум Еврокомиссии из-за зерна с Украины
В Венгрии фермеры объявили ультиматум Еврокомиссии из-за зерна с Украины - РИА Новости, 20.09.2023
В Венгрии фермеры объявили ультиматум Еврокомиссии из-за зерна с Украины
Венгерские фермеры направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом вернуть запрет на импорт украинских сельхозпродуктов в пограничные... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:24
2023-09-20T17:24
украина
венгрия
западная европа
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
зерновая сделка
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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Венгерские фермеры направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом вернуть запрет на импорт украинских сельхозпродуктов в пограничные страны, в случае отказа венгерские производители готовы сами блокировать транзит, заявил председатель венгерской сельскохозяйственной палаты Балаж Дьёрфи. В воскресенье Венгерская сельскохозяйственная палата и Ассоциация союзов венгерских фермеров провели митинг на пограничном с Украиной КПП "Захонь", протестуя против решения Еврокомиссии не продлять запрет на ввоз украинских сельхозпродуктов в пять пограничных стран. Венгрия в пятницу вечером ввела запрет на импорт 24 украинских продуктов на национальной основе, продолжив обеспечивать транзит зерна с Украины в другие страны через свою территорию. "Мы можем только одобрить решение Венгрии, а вот брюссельское (решение - ред.) возмутительно. Аргументация Комиссии непонятна: говорят, что раз турбулентность на рынке закончилась, необходимости сохранять запрет больше нет. Я не знаю, какой рынок изучала комиссия, но здесь никакая турбулентность не закончилась, это уж точно", - сказал Дьёрфи в интервью газете Világgazdaság. По его словам, "непонятно и возмутительно, что Еврокомиссия не помогает украинской продукции попасть в классические страны назначения, а разрушает европейский рынок", так как венгерские рынки сбыта "наводнены" украинским зерном по демпинговым ценам. Дьёрфи сообщил, что после протеста на границе с Украиной венгерские фермеры "в качестве первого шага" написали открытое письмо главе Еврокомиссии с призывом вернуть запрет на импорт. "Фермеры очень растеряны, но в то же время полны решимости, поскольку речь идет об их жизнях и будущем, им грозит девальвация их прошлой производительности. Я мог бы сказать и так: в случае неблагоприятной реакции Еврокомиссии они готовы прибегнуть к решениям, которые не обязательно совместимы с европейским законодательством. Мы видели это в нескольких вариантах в Западной Европе, например, когда французские фермеры препятствовали импорту испанских овощей и фруктов", - сказал Дьёрфи.
https://ria.ru/20230920/zerno-1897596751.html
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украина, венгрия, западная европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, зерновая сделка
Украина, Венгрия, Западная Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Зерновая сделка
В Венгрии фермеры объявили ультиматум Еврокомиссии из-за зерна с Украины

В Венгрии фермеры объявили ультиматум Урсуле фон дер Ляйен из-за зерна с Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище
Выгрузка зерна в хранилище - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Венгерские фермеры направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом вернуть запрет на импорт украинских сельхозпродуктов в пограничные страны, в случае отказа венгерские производители готовы сами блокировать транзит, заявил председатель венгерской сельскохозяйственной палаты Балаж Дьёрфи.
В воскресенье Венгерская сельскохозяйственная палата и Ассоциация союзов венгерских фермеров провели митинг на пограничном с Украиной КПП "Захонь", протестуя против решения Еврокомиссии не продлять запрет на ввоз украинских сельхозпродуктов в пять пограничных стран. Венгрия в пятницу вечером ввела запрет на импорт 24 украинских продуктов на национальной основе, продолжив обеспечивать транзит зерна с Украины в другие страны через свою территорию.
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"Мы можем только одобрить решение Венгрии, а вот брюссельское (решение - ред.) возмутительно. Аргументация Комиссии непонятна: говорят, что раз турбулентность на рынке закончилась, необходимости сохранять запрет больше нет. Я не знаю, какой рынок изучала комиссия, но здесь никакая турбулентность не закончилась, это уж точно", - сказал Дьёрфи в интервью газете Világgazdaság.
По его словам, "непонятно и возмутительно, что Еврокомиссия не помогает украинской продукции попасть в классические страны назначения, а разрушает европейский рынок", так как венгерские рынки сбыта "наводнены" украинским зерном по демпинговым ценам.
Дьёрфи сообщил, что после протеста на границе с Украиной венгерские фермеры "в качестве первого шага" написали открытое письмо главе Еврокомиссии с призывом вернуть запрет на импорт.
"Фермеры очень растеряны, но в то же время полны решимости, поскольку речь идет об их жизнях и будущем, им грозит девальвация их прошлой производительности. Я мог бы сказать и так: в случае неблагоприятной реакции Еврокомиссии они готовы прибегнуть к решениям, которые не обязательно совместимы с европейским законодательством. Мы видели это в нескольких вариантах в Западной Европе, например, когда французские фермеры препятствовали импорту испанских овощей и фруктов", - сказал Дьёрфи.
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УкраинаВенгрияЗападная ЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЗерновая сделка
 
 
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