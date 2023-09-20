https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897661132.html

Зеленский в Совбезе ООН сыграл роль голого короля, заявили в Госдуме

Зеленский в Совбезе ООН сыграл роль голого короля, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.09.2023

Зеленский в Совбезе ООН сыграл роль голого короля, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский сыграл роль "голого короля" на заседании Совета безопасности ООН. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T21:20

2023-09-20T21:20

2023-09-20T21:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский сыграл роль "голого короля" на заседании Совета безопасности ООН. Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН в среду. В своем выступлении он заявил, что организация в "глухом углу" и связано это якобы с правом вето России. Он утверждает, что РФ якобы незаконно занимаем место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР. "Зеленский – это актер, но здесь он добавил слишком много драматургии, пытаясь сохранить хорошее лицо при плохом состоянии дел на фронте. Зеленский умолчал о провальном контрнаступлении, разрухе и повальном бегстве из страны мужского населения. Президенту-актеру важны аплодисменты слушателей и неважно, что он играет роль короля, причем "голого", - сказал Белик. По его словам, выступая на Совбезе ООН, Зеленский наверняка с ужасом думал, что скоро придется вернуться на Украину и опять "прятаться в бункере". "На территории Украины не так все здорово, как он рассказывает в ООН", - подчеркнул Белик.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

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