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Зеленский в Совбезе ООН сыграл роль голого короля, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.09.2023
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21:20 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897661132.html
Зеленский в Совбезе ООН сыграл роль голого короля, заявили в Госдуме
Зеленский в Совбезе ООН сыграл роль голого короля, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.09.2023
Зеленский в Совбезе ООН сыграл роль голого короля, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский сыграл роль "голого короля" на заседании Совета безопасности ООН. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:20
2023-09-20T21:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский сыграл роль "голого короля" на заседании Совета безопасности ООН. Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН в среду. В своем выступлении он заявил, что организация в "глухом углу" и связано это якобы с правом вето России. Он утверждает, что РФ якобы незаконно занимаем место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР. "Зеленский – это актер, но здесь он добавил слишком много драматургии, пытаясь сохранить хорошее лицо при плохом состоянии дел на фронте. Зеленский умолчал о провальном контрнаступлении, разрухе и повальном бегстве из страны мужского населения. Президенту-актеру важны аплодисменты слушателей и неважно, что он играет роль короля, причем "голого", - сказал Белик. По его словам, выступая на Совбезе ООН, Зеленский наверняка с ужасом думал, что скоро придется вернуться на Украину и опять "прятаться в бункере". "На территории Украины не так все здорово, как он рассказывает в ООН", - подчеркнул Белик.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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в мире, россия, украина, севастополь, дмитрий белик, оон, совет безопасности оон, госдума рф, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Севастополь, Дмитрий Белик, ООН, Совет Безопасности ООН, Госдума РФ, Владимир Зеленский
Зеленский в Совбезе ООН сыграл роль голого короля, заявили в Госдуме

Белик: Зеленский в Совбезе ООН сыграл роль голого короля

© AP Photo / Mary AltafferВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский сыграл роль "голого короля" на заседании Совета безопасности ООН.
Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН в среду. В своем выступлении он заявил, что организация в "глухом углу" и связано это якобы с правом вето России. Он утверждает, что РФ якобы незаконно занимаем место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Запад намекнул, чем закончится история Зеленского
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"Зеленский – это актер, но здесь он добавил слишком много драматургии, пытаясь сохранить хорошее лицо при плохом состоянии дел на фронте. Зеленский умолчал о провальном контрнаступлении, разрухе и повальном бегстве из страны мужского населения. Президенту-актеру важны аплодисменты слушателей и неважно, что он играет роль короля, причем "голого", - сказал Белик.
По его словам, выступая на Совбезе ООН, Зеленский наверняка с ужасом думал, что скоро придется вернуться на Украину и опять "прятаться в бункере".
"На территории Украины не так все здорово, как он рассказывает в ООН", - подчеркнул Белик.
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В миреРоссияУкраинаСевастопольДмитрий БеликООНСовет Безопасности ООНГосдума РФВладимир Зеленский
 
 
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