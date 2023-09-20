https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897606656.html
Зеленского поставили на место после оскорбления России на ГА ООН
Зеленского поставили на место после оскорбления России на ГА ООН - РИА Новости, 20.09.2023
Зеленского поставили на место после оскорбления России на ГА ООН
Читатели Exxpress раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, в котором он в очередной раз выступил с оскорблениями... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:26
2023-09-20T17:26
2023-09-20T17:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир зеленский
михаил шеремет
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Читатели Exxpress раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, в котором он в очередной раз выступил с оскорблениями в адрес России.Глава киевского режима голословно заявил, что Москва якобы совершает геноцид и призвал "не верить злу"."Речь на уровне детского сада... Соответствует его актерским способностям", — заметил пользователь."Вот именно не верьте злу, положите конец поставкам оружия и бесконечному финансированию для Украины. <…> Зеленский жертвует своим народом из жадности", — добавил второй."Не верьте третьесортному артисту, обещающему окончательную победу", — поделился своим мнением еще один читатель."Этот Зеленский с его фальшивой и все более агрессивной пропагандой действует мне на нервы", — добавил другой."Зеленский всегда в своем зеленом боевом костюме! Это указывает на его посредственный актерский талант и его манипулятивные намерения", — предположил комментатор."Господин Зеленский, вы правы. Я не доверяю злу. Вот почему я не доверяю вам", — резюмировал пользователь.В Госдуме назвали выступление Зеленского позором. Так, парламентарий от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что ООН предоставила площадку террористу и нацисту, хотя эта организация была создана для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате.
https://ria.ru/20230920/putin-1897552608.html
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россия, украина, москва, владимир зеленский, михаил шеремет, оон, генеральная ассамблея оон, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Госдума РФ, В мире
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Читатели Exxpress
раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, в котором он в очередной раз выступил с оскорблениями в адрес России.
Глава киевского режима голословно заявил, что Москва
якобы совершает геноцид и призвал "не верить злу".
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"Речь на уровне детского сада... Соответствует его актерским способностям", — заметил пользователь.
"Вот именно не верьте злу, положите конец поставкам оружия и бесконечному финансированию для Украины. <…> Зеленский жертвует своим народом из жадности", — добавил второй.
"Не верьте третьесортному артисту, обещающему окончательную победу", — поделился своим мнением еще один читатель.
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"Этот Зеленский с его фальшивой и все более агрессивной пропагандой действует мне на нервы", — добавил другой.
"Зеленский всегда в своем зеленом боевом костюме! Это указывает на его посредственный актерский талант и его манипулятивные намерения", — предположил комментатор.
"Господин Зеленский, вы правы. Я не доверяю злу. Вот почему я не доверяю вам", — резюмировал пользователь.
В Госдуме
назвали выступление Зеленского позором. Так, парламентарий от крымского региона Михаил Шеремет
отметил, что ООН предоставила площадку террористу и нацисту, хотя эта организация была создана для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате.
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