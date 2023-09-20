https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897560825.html

Зеленского в США встречают не лучшим образом, заявил Рогов

Зеленского в США встречают не лучшим образом, заявил Рогов - РИА Новости, 20.09.2023

Зеленского в США встречают не лучшим образом, заявил Рогов

Владимира Зеленского в США встречают не лучшим образом, американский народ устал от "украинского попрошайки в спортивных штанах", заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:20

2023-09-20T15:20

2023-09-20T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Владимира Зеленского в США встречают не лучшим образом, американский народ устал от "украинского попрошайки в спортивных штанах", заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Зеленский находится с визитом в США, где уже выступил на площадке Генассамблеи ООН. "Зеленского, мягко говоря, в США встречают в этот раз не лучшим образом. Уже нет былого восторга, рукоплесканий и заигрываний. Настало время отрезвления. Американский народ устал от украинского попрошайки в спортивных штанах и не понимает, почему с ним так носится и заискивает администрация (президента США Джо – ред.) Байдена", - сказал Рогов. По его словам, американские политики уже публично критикуют Зеленского и требуют отчитаться о потраченных на Украину средствах налогоплательщиков. "Зеленский держится у власти только благодаря общим коррупционным схемам с Байденом", - полагает Рогов. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее заявил, что на встрече с Зеленским не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования, будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897531307.html

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897445315.html

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