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В СБ ООН состоится заседание по Украине с участием Лаврова и Зеленского - РИА Новости, 20.09.2023
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00:13 20.09.2023 (обновлено: 11:28 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/zasedanie-1897418897.html
В СБ ООН состоится заседание по Украине с участием Лаврова и Зеленского
В СБ ООН состоится заседание по Украине с участием Лаврова и Зеленского - РИА Новости, 20.09.2023
В СБ ООН состоится заседание по Украине с участием Лаврова и Зеленского
Сегодня в Совбезе ООН состоится заседание по теме Украины с участием ее президента Владимира Зеленского и главы МИД России Сергея Лаврова. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T00:13
2023-09-20T11:28
в мире
оон
сергей лавров
владимир зеленский
совет безопасности оон
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ООН, 20 сен — РИА Новости. Сегодня в Совбезе ООН состоится заседание по теме Украины с участием ее президента Владимира Зеленского и главы МИД России Сергея Лаврова.Встреча на уровне глав делегаций недели высокого уровня сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций пройдет в формате открытых дебатов — это значит, что в нем могут принять участие не только 15 членов Совета Безопасности, но и другие страны ООН. Не исключено, что от США на заседание придет президент США Джо Байден.Как ожидается, Зеленский впервые появится в зале Совбеза лично после начала российской специальной военной операции. Ранее его выступления звучали лишь онлайн, что вызвало нарекания нескольких членов СБ, в том числе России.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что организация не готовит каких-либо особых мер безопасности для этого мероприятия. По его словам, ничего, кроме активной дипломатической дискуссии, ООН не ожидает.Как сообщил в интервью агентству постпред России при ООН Василий Небензя, "выхлоп" от заседания Зеленского, как и от других политизированных инициатив Запада, окажется нулевой.Как полагает Небензя, пройдет очередное "шоу", главная роль в котором отводится Зеленскому. По его словам, "западные делегации, ослепленные стремлением наказать и "подавить" Россию, видят в Совбезе сейчас исключительно площадку для своих "пиар-кампаний".Между тем глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group Ричард Гован полагает, что Лавров и Зеленский не станут пересекаться в зале и откажутся слушать выступления друг друга.По мнению эксперта, на заседании Зеленский сосредоточится на продвижении своей "формулы мира"."Он будет иметь твердую поддержку со стороны США и европейских членов Совета. &lt;...&gt; Я думаю, что Бразилия, ОАЭ и члены Африканского совета сосредоточат больше внимания на необходимости диалога и преодолении глобальных последствий войны", — рассказал РИА Новости Гован.Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.
https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897416657.html
https://ria.ru/20230919/rech-1897409502.html
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в мире, оон, сергей лавров, владимир зеленский, совет безопасности оон
В мире, ООН, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Совет Безопасности ООН
В СБ ООН состоится заседание по Украине с участием Лаврова и Зеленского

В среду пройдет заседание СБ ООН по Украине с участием Зеленского и Лаврова

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 сен — РИА Новости. Сегодня в Совбезе ООН состоится заседание по теме Украины с участием ее президента Владимира Зеленского и главы МИД России Сергея Лаврова.
Встреча на уровне глав делегаций недели высокого уровня сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций пройдет в формате открытых дебатов — это значит, что в нем могут принять участие не только 15 членов Совета Безопасности, но и другие страны ООН. Не исключено, что от США на заседание придет президент США Джо Байден.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Посол МИД России назвал выступление Зеленского в ООН набором лживых штампов
Вчера, 23:55
Как ожидается, Зеленский впервые появится в зале Совбеза лично после начала российской специальной военной операции. Ранее его выступления звучали лишь онлайн, что вызвало нарекания нескольких членов СБ, в том числе России.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что организация не готовит каких-либо особых мер безопасности для этого мероприятия. По его словам, ничего, кроме активной дипломатической дискуссии, ООН не ожидает.
Как сообщил в интервью агентству постпред России при ООН Василий Небензя, "выхлоп" от заседания Зеленского, как и от других политизированных инициатив Запада, окажется нулевой.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Ядерный шантаж". В Госдуме отреагировали на речь Зеленского на ГА ООН
Вчера, 22:46
Как полагает Небензя, пройдет очередное "шоу", главная роль в котором отводится Зеленскому. По его словам, "западные делегации, ослепленные стремлением наказать и "подавить" Россию, видят в Совбезе сейчас исключительно площадку для своих "пиар-кампаний".
Между тем глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group Ричард Гован полагает, что Лавров и Зеленский не станут пересекаться в зале и откажутся слушать выступления друг друга.
По мнению эксперта, на заседании Зеленский сосредоточится на продвижении своей "формулы мира".
«
"Он будет иметь твердую поддержку со стороны США и европейских членов Совета. <...> Я думаю, что Бразилия, ОАЭ и члены Африканского совета сосредоточат больше внимания на необходимости диалога и преодолении глобальных последствий войны", — рассказал РИА Новости Гован.
Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Речь Зеленского о ядерном оружии на ГА ООН шокировала пользователей Сети
Вчера, 21:49
 
В миреООНСергей ЛавровВладимир ЗеленскийСовет Безопасности ООН
 
 
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