https://ria.ru/20230920/zasedanie-1897418897.html

В СБ ООН состоится заседание по Украине с участием Лаврова и Зеленского

В СБ ООН состоится заседание по Украине с участием Лаврова и Зеленского - РИА Новости, 20.09.2023

В СБ ООН состоится заседание по Украине с участием Лаврова и Зеленского

Сегодня в Совбезе ООН состоится заседание по теме Украины с участием ее президента Владимира Зеленского и главы МИД России Сергея Лаврова. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T00:13

2023-09-20T00:13

2023-09-20T11:28

в мире

оон

сергей лавров

владимир зеленский

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867411391_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b47a6f7bc9c70f712ff2e4f4dd60e39f.jpg

ООН, 20 сен — РИА Новости. Сегодня в Совбезе ООН состоится заседание по теме Украины с участием ее президента Владимира Зеленского и главы МИД России Сергея Лаврова.Встреча на уровне глав делегаций недели высокого уровня сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций пройдет в формате открытых дебатов — это значит, что в нем могут принять участие не только 15 членов Совета Безопасности, но и другие страны ООН. Не исключено, что от США на заседание придет президент США Джо Байден.Как ожидается, Зеленский впервые появится в зале Совбеза лично после начала российской специальной военной операции. Ранее его выступления звучали лишь онлайн, что вызвало нарекания нескольких членов СБ, в том числе России.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что организация не готовит каких-либо особых мер безопасности для этого мероприятия. По его словам, ничего, кроме активной дипломатической дискуссии, ООН не ожидает.Как сообщил в интервью агентству постпред России при ООН Василий Небензя, "выхлоп" от заседания Зеленского, как и от других политизированных инициатив Запада, окажется нулевой.Как полагает Небензя, пройдет очередное "шоу", главная роль в котором отводится Зеленскому. По его словам, "западные делегации, ослепленные стремлением наказать и "подавить" Россию, видят в Совбезе сейчас исключительно площадку для своих "пиар-кампаний".Между тем глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group Ричард Гован полагает, что Лавров и Зеленский не станут пересекаться в зале и откажутся слушать выступления друг друга.По мнению эксперта, на заседании Зеленский сосредоточится на продвижении своей "формулы мира"."Он будет иметь твердую поддержку со стороны США и европейских членов Совета. <...> Я думаю, что Бразилия, ОАЭ и члены Африканского совета сосредоточат больше внимания на необходимости диалога и преодолении глобальных последствий войны", — рассказал РИА Новости Гован.Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.

https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897416657.html

https://ria.ru/20230919/rech-1897409502.html

https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, сергей лавров, владимир зеленский, совет безопасности оон