https://ria.ru/20230920/zarplata-1897595513.html
В Архангельской области средняя зарплата составила около 80 тысяч рублей
В Архангельской области средняя зарплата составила около 80 тысяч рублей - РИА Новости, 20.09.2023
В Архангельской области средняя зарплата составила около 80 тысяч рублей
Архангельская область входит в пятерку лидеров по уровню инвестиционной привлекательности, а заработная плата в регионе составляет порядка 80 тысяч рублей,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:00
2023-09-20T17:00
2023-09-20T17:00
экономика
архангельская область
россия
александр цыбульский
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Архангельская область входит в пятерку лидеров по уровню инвестиционной привлекательности, а заработная плата в регионе составляет порядка 80 тысяч рублей, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Александром Цыбульским. Как отметил вице-премьер, за последние три года суммарный объем промышленного производства региона оценивается более чем в триллион рублей. Субъект уже два года подряд входит в пятерку лидеров по уровню инвестиционной привлекательности, а с 2023 года внедряет региональный инвестиционный стандарт. "В текущем году среднемесячная заработная плата в регионе составила порядка 80 тысяч рублей. Это хорошие результаты, но необходимо продолжать работу и развивать новые направления", – отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
https://ria.ru/20230616/oplata-1878787232.html
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экономика, архангельская область, россия, александр цыбульский, дмитрий чернышенко
Экономика, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский, Дмитрий Чернышенко
В Архангельской области средняя зарплата составила около 80 тысяч рублей
Чернышенко: в Архангельской области средняя зарплата составила 80 тысяч рублей
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Архангельская область входит в пятерку лидеров по уровню инвестиционной привлекательности, а заработная плата в регионе составляет порядка 80 тысяч рублей, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Александром Цыбульским.
Как отметил вице-премьер, за последние три года суммарный объем промышленного производства региона оценивается более чем в триллион рублей. Субъект уже два года подряд входит в пятерку лидеров по уровню инвестиционной привлекательности, а с 2023 года внедряет региональный инвестиционный стандарт.
"В текущем году среднемесячная заработная плата в регионе составила порядка 80 тысяч рублей. Это хорошие результаты, но необходимо продолжать работу и развивать новые направления", – отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
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