https://ria.ru/20230920/zarplata-1897595513.html

В Архангельской области средняя зарплата составила около 80 тысяч рублей

В Архангельской области средняя зарплата составила около 80 тысяч рублей - РИА Новости, 20.09.2023

В Архангельской области средняя зарплата составила около 80 тысяч рублей

Архангельская область входит в пятерку лидеров по уровню инвестиционной привлекательности, а заработная плата в регионе составляет порядка 80 тысяч рублей,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:00

2023-09-20T17:00

2023-09-20T17:00

экономика

архангельская область

россия

александр цыбульский

дмитрий чернышенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891526691_0:270:3091:2009_1920x0_80_0_0_ac38196bbe92a2a4a64f38f034036de4.jpg

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Архангельская область входит в пятерку лидеров по уровню инвестиционной привлекательности, а заработная плата в регионе составляет порядка 80 тысяч рублей, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Александром Цыбульским. Как отметил вице-премьер, за последние три года суммарный объем промышленного производства региона оценивается более чем в триллион рублей. Субъект уже два года подряд входит в пятерку лидеров по уровню инвестиционной привлекательности, а с 2023 года внедряет региональный инвестиционный стандарт. "В текущем году среднемесячная заработная плата в регионе составила порядка 80 тысяч рублей. Это хорошие результаты, но необходимо продолжать работу и развивать новые направления", – отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.

https://ria.ru/20230616/oplata-1878787232.html

архангельская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, архангельская область, россия, александр цыбульский, дмитрий чернышенко