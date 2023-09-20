https://ria.ru/20230920/zarplata-1897494939.html

Бюджетникам Оренбуржья повысят зарплаты еще на 7%

Бюджетникам Оренбуржья повысят зарплаты еще на 7% - РИА Новости, 20.09.2023

Бюджетникам Оренбуржья повысят зарплаты еще на 7%

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил региональному министерству финансов подготовить документы для повышения зарплат работникам государственных... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:48

2023-09-20T11:48

2023-09-20T11:48

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил региональному министерству финансов подготовить документы для повышения зарплат работникам государственных бюджетных учреждений еще на 7%, сообщает пресс-служба областного правительства. Индексация коснется должностных окладов 57 тысяч работников государственных учреждений: детских домов, домов-интернатов, ссузов, больниц, библиотек, театров, музеев. Это второе повышение с начала текущего года. Таким образом, зарплата данной категории оренбуржцев в 2023 году будет проиндексирована на 12,5%. Аналогичные решения должны принять главы муниципальных образований области в отношении работников муниципальных учреждений, говорится в сообщении. "Повышение благосостояния людей – один из ключевых факторов роста уровня жизни в регионе. Это системная работа, которую мы ведем совместно с федеральным центром, промышленным и аграрным сектором. Только за прошлый год средняя заработная плата в промышленности выросла на 12,2%, а уровень оплаты труда в АПК за четыре года увеличился более чем в 1,5 раза", - цитирует пресс-служба слова Паслера.

https://ria.ru/20230830/orenburzhe-1893131368.html

оренбургская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер