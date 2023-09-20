https://ria.ru/20230920/zarplata-1897494939.html
Бюджетникам Оренбуржья повысят зарплаты еще на 7%
Бюджетникам Оренбуржья повысят зарплаты еще на 7% - РИА Новости, 20.09.2023
Бюджетникам Оренбуржья повысят зарплаты еще на 7%
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил региональному министерству финансов подготовить документы для повышения зарплат работникам государственных... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:48
2023-09-20T11:48
2023-09-20T11:48
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил региональному министерству финансов подготовить документы для повышения зарплат работникам государственных бюджетных учреждений еще на 7%, сообщает пресс-служба областного правительства. Индексация коснется должностных окладов 57 тысяч работников государственных учреждений: детских домов, домов-интернатов, ссузов, больниц, библиотек, театров, музеев. Это второе повышение с начала текущего года. Таким образом, зарплата данной категории оренбуржцев в 2023 году будет проиндексирована на 12,5%. Аналогичные решения должны принять главы муниципальных образований области в отношении работников муниципальных учреждений, говорится в сообщении. "Повышение благосостояния людей – один из ключевых факторов роста уровня жизни в регионе. Это системная работа, которую мы ведем совместно с федеральным центром, промышленным и аграрным сектором. Только за прошлый год средняя заработная плата в промышленности выросла на 12,2%, а уровень оплаты труда в АПК за четыре года увеличился более чем в 1,5 раза", - цитирует пресс-служба слова Паслера.
https://ria.ru/20230830/orenburzhe-1893131368.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер
ОРЕНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил региональному министерству финансов подготовить документы для повышения зарплат работникам государственных бюджетных учреждений еще на 7%, сообщает пресс-служба областного правительства.
Индексация коснется должностных окладов 57 тысяч работников государственных учреждений: детских домов, домов-интернатов, ссузов, больниц, библиотек, театров, музеев. Это второе повышение с начала текущего года. Таким образом, зарплата данной категории оренбуржцев в 2023 году будет проиндексирована на 12,5%. Аналогичные решения должны принять главы муниципальных образований области в отношении работников муниципальных учреждений, говорится в сообщении.
"Повышение благосостояния людей – один из ключевых факторов роста уровня жизни в регионе. Это системная работа, которую мы ведем совместно с федеральным центром, промышленным и аграрным сектором. Только за прошлый год средняя заработная плата в промышленности выросла на 12,2%, а уровень оплаты труда в АПК за четыре года увеличился более чем в 1,5 раза", - цитирует пресс-служба слова Паслера
.
Глава Оренбуржья отметил важность достойных зарплат на предприятиях региона