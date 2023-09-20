https://ria.ru/20230920/zabolevaniya-1897671424.html
Ракова рассказала о росте заболеваемости ОРВИ в Москве
Ракова рассказала о росте заболеваемости ОРВИ в Москве - РИА Новости, 20.09.2023
Ракова рассказала о росте заболеваемости ОРВИ в Москве
Ежедневно в Москве ОРВИ заболевает примерно 25 тысяч человек, это на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщила исполняющая обязанности... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:33
2023-09-20T22:33
2023-09-20T22:33
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здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ежедневно в Москве ОРВИ заболевает примерно 25 тысяч человек, это на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщила исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова эфире телеканала "Россия 1"."На сегодняшний день в среднем в Москве ежедневно заболевает ОРВИ примерно 25 тысяч человек, это на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года", - заявила она. Она отметила, что это в основном связано с тем, что в этом году заболеваемость начала расти гораздо позже, чем обычно, примерно в конце августа. "Обычно мы фиксируем, что она начинает расти уже с середины лета, поэтому иммунная прослойка сформирована не была, доминирует риновирус, он составляет 74%, 20% составляет ковид и менее 1% грипп, он только приходит в наш год", - добавила Ракова.
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общество, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, анастасия ракова
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Анастасия Ракова
Ракова рассказала о росте заболеваемости ОРВИ в Москве
Ракова: в Москве ежедневно 25 тысяч человек заболевает ОРВИ
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Ежедневно в Москве ОРВИ заболевает примерно 25 тысяч человек, это на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщила исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова эфире
телеканала "Россия 1".
"На сегодняшний день в среднем в Москве ежедневно заболевает ОРВИ примерно 25 тысяч человек, это на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года", - заявила она.
Она отметила, что это в основном связано с тем, что в этом году заболеваемость начала расти гораздо позже, чем обычно, примерно в конце августа.
"Обычно мы фиксируем, что она начинает расти уже с середины лета, поэтому иммунная прослойка сформирована не была, доминирует риновирус, он составляет 74%, 20% составляет ковид и менее 1% грипп, он только приходит в наш год", - добавила Ракова.
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