https://ria.ru/20230920/zabolevaniya-1897671424.html

Ракова рассказала о росте заболеваемости ОРВИ в Москве

Ракова рассказала о росте заболеваемости ОРВИ в Москве - РИА Новости, 20.09.2023

Ракова рассказала о росте заболеваемости ОРВИ в Москве

Ежедневно в Москве ОРВИ заболевает примерно 25 тысяч человек, это на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщила исполняющая обязанности... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T22:33

2023-09-20T22:33

2023-09-20T22:33

общество

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

анастасия ракова

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ежедневно в Москве ОРВИ заболевает примерно 25 тысяч человек, это на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщила исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова эфире телеканала "Россия 1"."На сегодняшний день в среднем в Москве ежедневно заболевает ОРВИ примерно 25 тысяч человек, это на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года", - заявила она. Она отметила, что это в основном связано с тем, что в этом году заболеваемость начала расти гораздо позже, чем обычно, примерно в конце августа. "Обычно мы фиксируем, что она начинает расти уже с середины лета, поэтому иммунная прослойка сформирована не была, доминирует риновирус, он составляет 74%, 20% составляет ковид и менее 1% грипп, он только приходит в наш год", - добавила Ракова.

https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html

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общество, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, анастасия ракова