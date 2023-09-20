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В Японии заявили о стремлении к нормализации отношений с КНДР - РИА Новости, 20.09.2023
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05:32 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/yaponiya-1897432230.html
В Японии заявили о стремлении к нормализации отношений с КНДР
В Японии заявили о стремлении к нормализации отношений с КНДР - РИА Новости, 20.09.2023
В Японии заявили о стремлении к нормализации отношений с КНДР
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления на высокой сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь подчеркнул готовность Токио к нормализации отношений с... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T05:32
2023-09-20T05:32
в мире
япония
фумио кисида
ким чен ын
оон
токио
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления на высокой сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь подчеркнул готовность Токио к нормализации отношений с КНДР, а также к проведению встречи "лично в любое время и без каких-либо условий". "Политика Японии в отношении Северной Кореи не изменилась. Япония стремится к нормализации ее отношений с Северной Кореей путем всестороннего разрешения существующих вопросов, представляющих обеспокоенность, такие как тема похищенных (японцев - ред.), вопрос вокруг ядерной и ракетной программ, а также разрешение неразрешенных вопросов прошлого", - отметил глава японского правительства. Кисида вновь подчеркнул, что "исходя из перспективы открытия новой эры сообща", он "вновь заявляет о своей устремленности провести личную встречу с Ким Чен Ыном в любое время без каких-либо условий". Премьер Японии также выразил стремление осуществить такую встречу "как можно скорее". Один из главных неразрешенных вопросов между Японией и КНДР - это проблема насильно удерживаемых в КНДР с 1970-80-х годов японских граждан. Токио настаивает, что спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили по меньшей мере 17 граждан Японии, КНДР признала лишь 13 фактов. Пятеро из японцев смогли вернуться на родину по итогам визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в 2002 и 2004 годах. Остальные восемь человек, как уверяет северокорейская сторона, погибли, однако Япония считает представленные доказательства смерти фальшивыми и требует выдачи всех людей, которых называет заложниками.
https://ria.ru/20230920/yaponiya-1897430939.html
япония
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в мире, япония, фумио кисида, ким чен ын, оон, токио, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Фумио Кисида, Ким Чен Ын, ООН, Токио, КНДР (Северная Корея)
В Японии заявили о стремлении к нормализации отношений с КНДР

Кисида: Япония стремится к нормализации отношений с КНДР и проведению саммита

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления на высокой сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь подчеркнул готовность Токио к нормализации отношений с КНДР, а также к проведению встречи "лично в любое время и без каких-либо условий".
«
"Политика Японии в отношении Северной Кореи не изменилась. Япония стремится к нормализации ее отношений с Северной Кореей путем всестороннего разрешения существующих вопросов, представляющих обеспокоенность, такие как тема похищенных (японцев - ред.), вопрос вокруг ядерной и ракетной программ, а также разрешение неразрешенных вопросов прошлого", - отметил глава японского правительства.
Кисида вновь подчеркнул, что "исходя из перспективы открытия новой эры сообща", он "вновь заявляет о своей устремленности провести личную встречу с Ким Чен Ыном в любое время без каких-либо условий". Премьер Японии также выразил стремление осуществить такую встречу "как можно скорее".
Один из главных неразрешенных вопросов между Японией и КНДР - это проблема насильно удерживаемых в КНДР с 1970-80-х годов японских граждан. Токио настаивает, что спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили по меньшей мере 17 граждан Японии, КНДР признала лишь 13 фактов. Пятеро из японцев смогли вернуться на родину по итогам визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в 2002 и 2004 годах. Остальные восемь человек, как уверяет северокорейская сторона, погибли, однако Япония считает представленные доказательства смерти фальшивыми и требует выдачи всех людей, которых называет заложниками.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Япония хочет расширить число постоянных и непостоянных членов СБ ООН
04:53
 
В миреЯпонияФумио КисидаКим Чен ЫнООНТокиоКНДР (Северная Корея)
 
 
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