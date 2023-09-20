В Японии заявили о стремлении к нормализации отношений с КНДР
Кисида: Япония стремится к нормализации отношений с КНДР и проведению саммита
© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
ТОКИО, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления на высокой сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь подчеркнул готовность Токио к нормализации отношений с КНДР, а также к проведению встречи "лично в любое время и без каких-либо условий".
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"Политика Японии в отношении Северной Кореи не изменилась. Япония стремится к нормализации ее отношений с Северной Кореей путем всестороннего разрешения существующих вопросов, представляющих обеспокоенность, такие как тема похищенных (японцев - ред.), вопрос вокруг ядерной и ракетной программ, а также разрешение неразрешенных вопросов прошлого", - отметил глава японского правительства.
Кисида вновь подчеркнул, что "исходя из перспективы открытия новой эры сообща", он "вновь заявляет о своей устремленности провести личную встречу с Ким Чен Ыном в любое время без каких-либо условий". Премьер Японии также выразил стремление осуществить такую встречу "как можно скорее".
Один из главных неразрешенных вопросов между Японией и КНДР - это проблема насильно удерживаемых в КНДР с 1970-80-х годов японских граждан. Токио настаивает, что спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили по меньшей мере 17 граждан Японии, КНДР признала лишь 13 фактов. Пятеро из японцев смогли вернуться на родину по итогам визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в 2002 и 2004 годах. Остальные восемь человек, как уверяет северокорейская сторона, погибли, однако Япония считает представленные доказательства смерти фальшивыми и требует выдачи всех людей, которых называет заложниками.