https://ria.ru/20230920/yaponiya-1897430939.html

Япония хочет расширить число постоянных и непостоянных членов СБ ООН

Япония хочет расширить число постоянных и непостоянных членов СБ ООН - РИА Новости, 20.09.2023

Япония хочет расширить число постоянных и непостоянных членов СБ ООН

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на высокой сессии ГА ООН, заявил, что Токио выступает за расширение числа постоянных и непостоянных членов Совета... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T04:53

2023-09-20T04:53

2023-09-20T05:11

япония

совет безопасности оон

оон

в мире

фумио кисида

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ТОКИО, 20 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на высокой сессии ГА ООН, заявил, что Токио выступает за расширение числа постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН."Мир меняется существенным образом. Нам необходим Совет Безопасности, который бы отражал мир сегодняшнего дня. Япония поддерживает усиление присутствия Африки (в структуре - ред.), а также необходимость расширить число как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН. Сейчас, когда в следующем году будет отмечаться 80-летие ООН, настало время для конкретных действий", - отметил глава японского правительства.Кисида также выразил мнение о том, что "инициативы по ограничению использования права вето, которое обостряет разделение и противостояние в ООН, помогут восстановить и укрепить уверенность в Совете Безопасности"."Япония также продолжит прилагать усилия для повышения транспарентности обсуждений в Совете Безопасности, в том числе за счет повышения доступа к обсуждениям в Совбезе для стран-членов помимо постоянных", - добавил премьер Японии.Президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, заявил, что Штаты намерены работать с другими странами над расширением состава Совета Безопасности ООН, включая постоянных и непостоянных членов.Неделя высокого уровня 78-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 19 сентября. Россию на ней представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Байден, в свою очередь, стал в текущем году единственным из лидеров стран-постоянных членов Совбеза, который посетил ГА ООН.

https://ria.ru/20230919/oon-1897130914.html

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япония, совет безопасности оон, оон, в мире, фумио кисида