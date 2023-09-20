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Япония хочет расширить число постоянных и непостоянных членов СБ ООН - РИА Новости, 20.09.2023
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04:53 20.09.2023 (обновлено: 05:11 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/yaponiya-1897430939.html
Япония хочет расширить число постоянных и непостоянных членов СБ ООН
Япония хочет расширить число постоянных и непостоянных членов СБ ООН - РИА Новости, 20.09.2023
Япония хочет расширить число постоянных и непостоянных членов СБ ООН
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на высокой сессии ГА ООН, заявил, что Токио выступает за расширение числа постоянных и непостоянных членов Совета... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T04:53
2023-09-20T05:11
япония
совет безопасности оон
оон
в мире
фумио кисида
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ТОКИО, 20 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на высокой сессии ГА ООН, заявил, что Токио выступает за расширение числа постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН."Мир меняется существенным образом. Нам необходим Совет Безопасности, который бы отражал мир сегодняшнего дня. Япония поддерживает усиление присутствия Африки (в структуре - ред.), а также необходимость расширить число как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН. Сейчас, когда в следующем году будет отмечаться 80-летие ООН, настало время для конкретных действий", - отметил глава японского правительства.Кисида также выразил мнение о том, что "инициативы по ограничению использования права вето, которое обостряет разделение и противостояние в ООН, помогут восстановить и укрепить уверенность в Совете Безопасности"."Япония также продолжит прилагать усилия для повышения транспарентности обсуждений в Совете Безопасности, в том числе за счет повышения доступа к обсуждениям в Совбезе для стран-членов помимо постоянных", - добавил премьер Японии.Президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, заявил, что Штаты намерены работать с другими странами над расширением состава Совета Безопасности ООН, включая постоянных и непостоянных членов.Неделя высокого уровня 78-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 19 сентября. Россию на ней представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Байден, в свою очередь, стал в текущем году единственным из лидеров стран-постоянных членов Совбеза, который посетил ГА ООН.
https://ria.ru/20230919/oon-1897130914.html
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япония, совет безопасности оон, оон, в мире, фумио кисида
Япония, Совет Безопасности ООН, ООН, В мире, Фумио Кисида
Япония хочет расширить число постоянных и непостоянных членов СБ ООН

Кисида: Япония хочет расширить число постоянных и непостоянных членов СБ ООН

© AP Photo / Gonzalo FuentesПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 20 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на высокой сессии ГА ООН, заявил, что Токио выступает за расширение числа постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН.
«
"Мир меняется существенным образом. Нам необходим Совет Безопасности, который бы отражал мир сегодняшнего дня. Япония поддерживает усиление присутствия Африки (в структуре - ред.), а также необходимость расширить число как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН. Сейчас, когда в следующем году будет отмечаться 80-летие ООН, настало время для конкретных действий", - отметил глава японского правительства.
Кисида также выразил мнение о том, что "инициативы по ограничению использования права вето, которое обостряет разделение и противостояние в ООН, помогут восстановить и укрепить уверенность в Совете Безопасности".
"Япония также продолжит прилагать усилия для повышения транспарентности обсуждений в Совете Безопасности, в том числе за счет повышения доступа к обсуждениям в Совбезе для стран-членов помимо постоянных", - добавил премьер Японии.
Президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, заявил, что Штаты намерены работать с другими странами над расширением состава Совета Безопасности ООН, включая постоянных и непостоянных членов.
Неделя высокого уровня 78-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 19 сентября. Россию на ней представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Байден, в свою очередь, стал в текущем году единственным из лидеров стран-постоянных членов Совбеза, который посетил ГА ООН.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Страны G7 выступили за укрепление ООН и реформу Совбеза
Вчера, 09:58
 
ЯпонияСовет Безопасности ООНООНВ миреФумио Кисида
 
 
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