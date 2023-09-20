Япония хочет расширить число постоянных и непостоянных членов СБ ООН
Кисида: Япония хочет расширить число постоянных и непостоянных членов СБ ООН
© AP Photo / Gonzalo FuentesПремьер-министр Японии Фумио Кисида
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 20 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на высокой сессии ГА ООН, заявил, что Токио выступает за расширение числа постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН.
«
"Мир меняется существенным образом. Нам необходим Совет Безопасности, который бы отражал мир сегодняшнего дня. Япония поддерживает усиление присутствия Африки (в структуре - ред.), а также необходимость расширить число как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН. Сейчас, когда в следующем году будет отмечаться 80-летие ООН, настало время для конкретных действий", - отметил глава японского правительства.
Кисида также выразил мнение о том, что "инициативы по ограничению использования права вето, которое обостряет разделение и противостояние в ООН, помогут восстановить и укрепить уверенность в Совете Безопасности".
"Япония также продолжит прилагать усилия для повышения транспарентности обсуждений в Совете Безопасности, в том числе за счет повышения доступа к обсуждениям в Совбезе для стран-членов помимо постоянных", - добавил премьер Японии.
Президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, заявил, что Штаты намерены работать с другими странами над расширением состава Совета Безопасности ООН, включая постоянных и непостоянных членов.
Неделя высокого уровня 78-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 19 сентября. Россию на ней представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Байден, в свою очередь, стал в текущем году единственным из лидеров стран-постоянных членов Совбеза, который посетил ГА ООН.