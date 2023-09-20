https://ria.ru/20230920/yaponiya-1897430364.html
Япония в августе нарастила экспорт стали и железа в Россию
Япония в августе нарастила экспорт стали и железа в Россию - РИА Новости, 20.09.2023
Япония в августе нарастила экспорт стали и железа в Россию
Япония в августе 2023 года нарастила экспорт стали и железа в Россию на 312,5%, свидетельствуют статистические данные, обнародованные на сайте министерства... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T04:15
2023-09-20T04:15
2023-09-20T04:15
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ТОКИО, 20 сен - РИА Новости. Япония в августе 2023 года нарастила экспорт стали и железа в Россию на 312,5%, свидетельствуют статистические данные, обнародованные на сайте министерства финансов страны. Вместе с этим Япония снизила экспорт в РФ генераторов на 78,5% по сравнению с августом прошлого года, компьютеров - на 97,7%, а комплектующих для них - на 99,3%. Также просел и экспорт автомобилей - на 42,6%. В частности, экспорт легковых автомобилей в августе этого года упал на 42,5%, грузовиков и автобусов - на 46%. Экспорт мотоциклов в отчетный период снизился на 35,6%.
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в мире, япония, россия
Япония в августе нарастила экспорт стали и железа в Россию
Минфин: Япония в августе нарастила экспорт стали и железа в Россию на 312%
ТОКИО, 20 сен - РИА Новости.
Япония в августе 2023 года нарастила экспорт стали и железа в Россию на 312,5%, свидетельствуют статистические данные, обнародованные на сайте
министерства финансов страны.
Вместе с этим Япония снизила экспорт в РФ генераторов на 78,5% по сравнению с августом прошлого года, компьютеров - на 97,7%, а комплектующих для них - на 99,3%.
Также просел и экспорт автомобилей - на 42,6%. В частности, экспорт легковых автомобилей в августе этого года упал на 42,5%, грузовиков и автобусов - на 46%. Экспорт мотоциклов в отчетный период снизился на 35,6%.
Экспорт Японии в Россию сократился вместе с импортом из России