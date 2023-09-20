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Япония в августе нарастила экспорт стали и железа в Россию - РИА Новости, 20.09.2023
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04:15 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/yaponiya-1897430364.html
Япония в августе нарастила экспорт стали и железа в Россию
Япония в августе нарастила экспорт стали и железа в Россию - РИА Новости, 20.09.2023
Япония в августе нарастила экспорт стали и железа в Россию
Япония в августе 2023 года нарастила экспорт стали и железа в Россию на 312,5%, свидетельствуют статистические данные, обнародованные на сайте министерства... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T04:15
2023-09-20T04:15
в мире
япония
россия
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ТОКИО, 20 сен - РИА Новости. Япония в августе 2023 года нарастила экспорт стали и железа в Россию на 312,5%, свидетельствуют статистические данные, обнародованные на сайте министерства финансов страны. Вместе с этим Япония снизила экспорт в РФ генераторов на 78,5% по сравнению с августом прошлого года, компьютеров - на 97,7%, а комплектующих для них - на 99,3%. Также просел и экспорт автомобилей - на 42,6%. В частности, экспорт легковых автомобилей в августе этого года упал на 42,5%, грузовиков и автобусов - на 46%. Экспорт мотоциклов в отчетный период снизился на 35,6%.
https://ria.ru/20230920/yaponiya-1897430253.html
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в мире, япония, россия
В мире, Япония, Россия
Япония в августе нарастила экспорт стали и железа в Россию

Минфин: Япония в августе нарастила экспорт стали и железа в Россию на 312%

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 20 сен - РИА Новости. Япония в августе 2023 года нарастила экспорт стали и железа в Россию на 312,5%, свидетельствуют статистические данные, обнародованные на сайте министерства финансов страны.
Вместе с этим Япония снизила экспорт в РФ генераторов на 78,5% по сравнению с августом прошлого года, компьютеров - на 97,7%, а комплектующих для них - на 99,3%.
Также просел и экспорт автомобилей - на 42,6%. В частности, экспорт легковых автомобилей в августе этого года упал на 42,5%, грузовиков и автобусов - на 46%. Экспорт мотоциклов в отчетный период снизился на 35,6%.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Экспорт Японии в Россию сократился вместе с импортом из России
04:14
 
В миреЯпонияРоссия
 
 
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