https://ria.ru/20230920/velikobritaniya-1897473829.html

Великобритания планирует увеличить стоимость виз

Великобритания планирует увеличить стоимость виз - РИА Новости, 20.09.2023

Великобритания планирует увеличить стоимость виз

Власти Великобритании с 4 октября увеличивают стоимость виз, сообщает сайт кабинета министров королевства. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:59

2023-09-20T10:59

2023-09-20T10:59

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Власти Великобритании с 4 октября увеличивают стоимость виз, сообщает сайт кабинета министров королевства.После того, как инициатива будет одобрена парламентом, цена разрешения на въезд на срок до полугода увеличится со 100 до 115 фунтов. Сбор за подачу заявления на студенческую визу — на 127 фунтов, до 490 фунтов.Также вырастет сбор за выдачу визы, подтверждений о приеме на учебу, оформление бессрочного разрешения на въезд и на пребывание в Великобритании, стоимость проездных документов для беженцев и ряд других услуг.По словам министерства внутренних дел, повышение сборов позволит улучшить работу миграционной системы и в то же время сохранить статус Великобритании как привлекательной для учебы и работы страны.Оплата сборов возможна только международными банковскими картами.

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великобритания

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, великобритания, визы, туризм