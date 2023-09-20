Рейтинг@Mail.ru
Великобритания планирует увеличить стоимость виз - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:59 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/velikobritaniya-1897473829.html
Великобритания планирует увеличить стоимость виз
Великобритания планирует увеличить стоимость виз - РИА Новости, 20.09.2023
Великобритания планирует увеличить стоимость виз
Власти Великобритании с 4 октября увеличивают стоимость виз, сообщает сайт кабинета министров королевства. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:59
2023-09-20T10:59
туризм
новости - туризм
великобритания
визы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_235:59:2579:1378_1920x0_80_0_0_b7e6be4eb908c0efd03b2c69b273176b.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Власти Великобритании с 4 октября увеличивают стоимость виз, сообщает сайт кабинета министров королевства.После того, как инициатива будет одобрена парламентом, цена разрешения на въезд на срок до полугода увеличится со 100 до 115 фунтов. Сбор за подачу заявления на студенческую визу — на 127 фунтов, до 490 фунтов.Также вырастет сбор за выдачу визы, подтверждений о приеме на учебу, оформление бессрочного разрешения на въезд и на пребывание в Великобритании, стоимость проездных документов для беженцев и ряд других услуг.По словам министерства внутренних дел, повышение сборов позволит улучшить работу миграционной системы и в то же время сохранить статус Великобритании как привлекательной для учебы и работы страны.Оплата сборов возможна только международными банковскими картами.
https://ria.ru/20230918/indiya-1896985635.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_237:0:2538:1726_1920x0_80_0_0_708614daee46fd66a855cd966a40fb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, великобритания, визы, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Великобритания, Визы, Туризм
Великобритания планирует увеличить стоимость виз

Власти Великобритании значительно увеличат плату за выдачу виз

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен РИА Новости. Власти Великобритании с 4 октября увеличивают стоимость виз, сообщает сайт кабинета министров королевства.
После того, как инициатива будет одобрена парламентом, цена разрешения на въезд на срок до полугода увеличится со 100 до 115 фунтов. Сбор за подачу заявления на студенческую визу — на 127 фунтов, до 490 фунтов.
Также вырастет сбор за выдачу визы, подтверждений о приеме на учебу, оформление бессрочного разрешения на въезд и на пребывание в Великобритании, стоимость проездных документов для беженцев и ряд других услуг.
По словам министерства внутренних дел, повышение сборов позволит улучшить работу миграционной системы и в то же время сохранить статус Великобритании как привлекательной для учебы и работы страны.
Оплата сборов возможна только международными банковскими картами.
Туристы на пляже Бага в Гоа, Индия - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В Индии ждут чартеров из России и хотят показать туристам необычные регионы
18 сентября, 17:28
 
ТуризмНовости - ТуризмВеликобританияВизыТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала