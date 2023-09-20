https://ria.ru/20230920/velikobritaniya-1897473829.html
Великобритания планирует увеличить стоимость виз
Великобритания планирует увеличить стоимость виз - РИА Новости, 20.09.2023
Великобритания планирует увеличить стоимость виз
Власти Великобритании с 4 октября увеличивают стоимость виз, сообщает сайт кабинета министров королевства. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:59
2023-09-20T10:59
2023-09-20T10:59
туризм
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великобритания
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туризм
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Власти Великобритании с 4 октября увеличивают стоимость виз, сообщает сайт кабинета министров королевства.После того, как инициатива будет одобрена парламентом, цена разрешения на въезд на срок до полугода увеличится со 100 до 115 фунтов. Сбор за подачу заявления на студенческую визу — на 127 фунтов, до 490 фунтов.Также вырастет сбор за выдачу визы, подтверждений о приеме на учебу, оформление бессрочного разрешения на въезд и на пребывание в Великобритании, стоимость проездных документов для беженцев и ряд других услуг.По словам министерства внутренних дел, повышение сборов позволит улучшить работу миграционной системы и в то же время сохранить статус Великобритании как привлекательной для учебы и работы страны.Оплата сборов возможна только международными банковскими картами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, великобритания, визы, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Великобритания, Визы, Туризм
Великобритания планирует увеличить стоимость виз
Власти Великобритании значительно увеличат плату за выдачу виз
МОСКВА, 20 сен
— РИА Новости.
Власти Великобритании с 4 октября увеличивают стоимость виз, сообщает
сайт кабинета министров королевства.
После того, как инициатива будет одобрена парламентом, цена разрешения на въезд на срок до полугода увеличится со 100 до 115 фунтов. Сбор за подачу заявления на студенческую визу — на 127 фунтов, до 490 фунтов.
Также вырастет сбор за выдачу визы, подтверждений о приеме на учебу, оформление бессрочного разрешения на въезд и на пребывание в Великобритании, стоимость проездных документов для беженцев и ряд других услуг.
По словам министерства внутренних дел, повышение сборов позволит улучшить работу миграционной системы и в то же время сохранить статус Великобритании как привлекательной для учебы и работы страны.
Оплата сборов возможна только международными банковскими картами.
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