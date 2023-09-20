https://ria.ru/20230920/vaktsinatsiya-1897672197.html

В московских школах начнут массовую вакцинацию от гриппа

В московских школах начнут массовую вакцинацию от гриппа - РИА Новости, 20.09.2023

В московских школах начнут массовую вакцинацию от гриппа

Массовая вакцинация от гриппа в ближайшее время стартует в школах и детских садах столицы, сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T22:39

2023-09-20T22:39

2023-09-20T23:38

общество

москва

анастасия ракова

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Массовая вакцинация от гриппа в ближайшее время стартует в школах и детских садах столицы, сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1". "В ближайшие время начнётся массовая вакцинация (от гриппа - прим. ред.) в школах и детских садах", - сказала Ракова.Также она отметила, что уже сейчас можно привиться в пунктах вакцинации, которые открыты в поликлиниках, а также у станций метро, где работают выездные бригады.По ее словам, Москва планово готовит систему здравоохранения к работе в осенне-зимний период."Это значит, что работники наших медицинских учреждений надевают маски, мы в поликлиниках начинаем разводить потоки, открываем отдельные входы для больных ОРВИ, организуем специальный отдельный приём для больных ОРВИ и разворачиваем койки в наших медицинских учреждениях", - сказала Ракова.Она подчеркнула, что, исходя из опыта пришлых лет предстоящий эпидемиологический сезон скорее всего "будет характеризоваться несколькими волнами заболеваемости".

https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897674400.html

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общество, москва, анастасия ракова , здоровье - общество