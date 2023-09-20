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В московских школах начнут массовую вакцинацию от гриппа - РИА Новости, 20.09.2023
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22:39 20.09.2023 (обновлено: 23:38 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/vaktsinatsiya-1897672197.html
В московских школах начнут массовую вакцинацию от гриппа
В московских школах начнут массовую вакцинацию от гриппа - РИА Новости, 20.09.2023
В московских школах начнут массовую вакцинацию от гриппа
Массовая вакцинация от гриппа в ближайшее время стартует в школах и детских садах столицы, сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:39
2023-09-20T23:38
общество
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Массовая вакцинация от гриппа в ближайшее время стартует в школах и детских садах столицы, сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1". "В ближайшие время начнётся массовая вакцинация (от гриппа - прим. ред.) в школах и детских садах", - сказала Ракова.Также она отметила, что уже сейчас можно привиться в пунктах вакцинации, которые открыты в поликлиниках, а также у станций метро, где работают выездные бригады.По ее словам, Москва планово готовит систему здравоохранения к работе в осенне-зимний период."Это значит, что работники наших медицинских учреждений надевают маски, мы в поликлиниках начинаем разводить потоки, открываем отдельные входы для больных ОРВИ, организуем специальный отдельный приём для больных ОРВИ и разворачиваем койки в наших медицинских учреждениях", - сказала Ракова.Она подчеркнула, что, исходя из опыта пришлых лет предстоящий эпидемиологический сезон скорее всего "будет характеризоваться несколькими волнами заболеваемости".
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общество, москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
В московских школах начнут массовую вакцинацию от гриппа

Ракова: в московских школах скоро начнут массовую вакцинацию от гриппа

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЕжегодная кампания по вакцинации против гриппа
Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Массовая вакцинация от гриппа в ближайшее время стартует в школах и детских садах столицы, сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1".
"В ближайшие время начнётся массовая вакцинация (от гриппа - прим. ред.) в школах и детских садах", - сказала Ракова.
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Вчера, 14:13
Также она отметила, что уже сейчас можно привиться в пунктах вакцинации, которые открыты в поликлиниках, а также у станций метро, где работают выездные бригады.
По ее словам, Москва планово готовит систему здравоохранения к работе в осенне-зимний период.
"Это значит, что работники наших медицинских учреждений надевают маски, мы в поликлиниках начинаем разводить потоки, открываем отдельные входы для больных ОРВИ, организуем специальный отдельный приём для больных ОРВИ и разворачиваем койки в наших медицинских учреждениях", - сказала Ракова.
Она подчеркнула, что, исходя из опыта пришлых лет предстоящий эпидемиологический сезон скорее всего "будет характеризоваться несколькими волнами заболеваемости".
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