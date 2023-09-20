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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.09.2023
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:29
2023-09-20T17:29
2023-09-20T17:29
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно – около 17.00 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, одесская область, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Киев
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу