https://ria.ru/20230920/ukrainy-1897607486.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.09.2023

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:29

2023-09-20T17:29

2023-09-20T17:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесская область

вооруженные силы рф

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fe7534e89f2d075d204e126d6f5009c5.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно – около 17.00 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

одесская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесская область, вооруженные силы рф, киев