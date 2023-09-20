https://ria.ru/20230920/ukraina-1897635245.html
Украина надеется на компромисс в вопросе продукции, экспортируемой в ЕС
Украина надеется на компромисс в вопросе продукции, экспортируемой в ЕС - РИА Новости, 20.09.2023
Украина надеется на компромисс в вопросе продукции, экспортируемой в ЕС
Киев рассчитывает до 22 сентября достичь компромисса и баланса в вопросе лицензирования определенных видов продукции, экспортируемой в ЕС, сообщил в среду... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:02
2023-09-20T19:02
2023-09-20T19:02
экономика
украина
киев
словакия
тарас качка
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
зерновая сделка
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Киев рассчитывает до 22 сентября достичь компромисса и баланса в вопросе лицензирования определенных видов продукции, экспортируемой в ЕС, сообщил в среду заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Во вторник министерство агрополитики Украины заявило, что кабмин утвердил новую процедуру экспорта, по которой кукуруза, рапс, подсолнечник и пшеница, идущие на экспорт в страны ЕС, должны будут получить лицензию. "Как и с самого начала мы считали – эта неделя является суперважной. Мы ожидаем, что в пятницу мы можем достичь компромисса, некоторой сбалансированности ситуации. Думаю, до пятницы мы сможем консолидировать позицию всех пяти государств относительно перехода на тот механизм, который мы предложили", - сказал Качка в эфире телеканала "Рада". Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, киев, словакия, тарас качка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка
Экономика, Украина, Киев, Словакия, Тарас Качка, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Зерновая сделка
Украина надеется на компромисс в вопросе продукции, экспортируемой в ЕС
Украина надеется на компромисс по лицензированию продукции, экспортируемой в ЕС
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Киев рассчитывает до 22 сентября достичь компромисса и баланса в вопросе лицензирования определенных видов продукции, экспортируемой в ЕС, сообщил в среду заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.
Во вторник министерство агрополитики Украины заявило, что кабмин утвердил новую процедуру экспорта, по которой кукуруза, рапс, подсолнечник и пшеница, идущие на экспорт в страны ЕС, должны будут получить лицензию.
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"Как и с самого начала мы считали – эта неделя является суперважной. Мы ожидаем, что в пятницу мы можем достичь компромисса, некоторой сбалансированности ситуации. Думаю, до пятницы мы сможем консолидировать позицию всех пяти государств относительно перехода на тот механизм, который мы предложили", - сказал Качка в эфире телеканала "Рада".
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши
объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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