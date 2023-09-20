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Гутерреш призвал прекратить атаки на мирных граждан в украинском конфликте - РИА Новости, 20.09.2023
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18:37 20.09.2023 (обновлено: 18:49 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897627037.html
Гутерреш призвал прекратить атаки на мирных граждан в украинском конфликте
Гутерреш призвал прекратить атаки на мирных граждан в украинском конфликте - РИА Новости, 20.09.2023
Гутерреш призвал прекратить атаки на мирных граждан в украинском конфликте
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал на заседании СБ ООН прекратить все атаки на мирных граждан и удары по гражданской инфраструктуре, говоря о конфликте на... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:37
2023-09-20T18:49
в мире
украина
антониу гутерреш
оон
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал на заседании СБ ООН прекратить все атаки на мирных граждан и удары по гражданской инфраструктуре, говоря о конфликте на Украине. "Нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру должны быть немедленно прекращены", - сказал Гутереш. По его словам, почти половина населения Украины – около 18 миллионов человек, нуждается в гуманитарной помощи и защите. Более шести миллионов украинцев покинули страну, указал он. Как отметил генсек, в этом году гумпомощь оказали более чем восьми миллионам человек.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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в мире, украина, антониу гутерреш, оон
В мире, Украина, Антониу Гутерреш, ООН
Гутерреш призвал прекратить атаки на мирных граждан в украинском конфликте

Гутерреш призвал прекратить все атаки на мирных граждан в украинском конфликте

© AFP 2023 / ED JONESАнтониу Гутерреш выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2023
Антониу Гутерреш выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AFP 2023 / ED JONES
Антониу Гутерреш выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2023
Читать ria.ru в
ООН, 20 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал на заседании СБ ООН прекратить все атаки на мирных граждан и удары по гражданской инфраструктуре, говоря о конфликте на Украине.
"Нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру должны быть немедленно прекращены", - сказал Гутереш.
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По его словам, почти половина населения Украины – около 18 миллионов человек, нуждается в гуманитарной помощи и защите. Более шести миллионов украинцев покинули страну, указал он.
Как отметил генсек, в этом году гумпомощь оказали более чем восьми миллионам человек.
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