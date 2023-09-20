https://ria.ru/20230920/ukraina-1897530158.html

Эксперты рассказали о последствиях эмбарго Украины для рынка Польши

Эксперты рассказали о последствиях эмбарго Украины для рынка Польши - РИА Новости, 20.09.2023

Эксперты рассказали о последствиях эмбарго Украины для рынка Польши

Возможное эмбарго Украины на поставки в страну польских овощей и фруктов не окажет негативного воздействия на рынок в Польше, сообщает радиостанция RMF24 со... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:47

2023-09-20T13:47

2023-09-20T13:47

экономика

украина

польша

венгрия

евросоюз

зерновая сделка

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ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Возможное эмбарго Украины на поставки в страну польских овощей и фруктов не окажет негативного воздействия на рынок в Польше, сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на экспертов. "Украинское эмбарго на польские яблоки и овощи не вызовет сбоев на нашем рынке", - говорится в сообщении. Оптимизм польских производителей обусловлен тем, что экспорт польских фруктов и овощей на Украину невелик: его объем в прошлом году составил 158 миллионов евро, что примерно 0,5% от общего объема экспорта данной продукции. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. В ответ на это Украина сообщила о планах ввести эмбарго на поставки польских овощей и фруктов.

https://ria.ru/20230920/peskov-1897501705.html

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897527604.html

украина

польша

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экономика, украина, польша, венгрия, евросоюз, зерновая сделка