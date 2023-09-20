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Украина остается в фокусе проекта бюджета Финляндии на 2024 год - РИА Новости, 20.09.2023
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13:36 20.09.2023 (обновлено: 13:39 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897527604.html
Украина остается в фокусе проекта бюджета Финляндии на 2024 год
Украина остается в фокусе проекта бюджета Финляндии на 2024 год - РИА Новости, 20.09.2023
Украина остается в фокусе проекта бюджета Финляндии на 2024 год
Поддержка Украины находится в фокусе проекта бюджета Финляндии, представленного кабмином страны, следует из опубликованных материалов. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:36
2023-09-20T13:39
в мире
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен - РИА Новости. Поддержка Украины находится в фокусе проекта бюджета Финляндии, представленного кабмином страны, следует из опубликованных материалов. Так бюджет минобороны Финляндии на 2024 год запланирован на уровне 6,2 миллиарда евро, что составит 2,3% от ВВП. "Мир вокруг Финляндии становится все более опасным. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, оборона должна быть приоритетом. При представлении бюджета мы сделаем дополнительные инвестиции в обороноспособность Финляндии, укрепим наши операции как страны НАТО и примем во внимание поддержку Украины", - заявил министр обороны Антти Хяккянен, его слова приводятся в пресс-релизе минобороны. На компенсацию силам обороны Финляндии материалов, передаваемых Украине, в 2024 году запланировано 259 миллионов евро, в целом на закупку оборонных материалов - 1,5 миллиарда евро. Украина является приоритетом и для министерства иностранных дел Финляндии, чей бюджет на 2024 год запланирован на уровне в 1,3 миллиарда евро. "Правительство Финляндии предлагает выделить министерству иностранных дел 1,3 миллиарда евро. МИД продолжит оказывать поддержку Украине в 2024 году, как предусмотрено в программе правительства", - говорится в сообщении. Поддержка Украины распределена через множество различных программ внутри финского МИД. "Украина будет крупнейшим бенефициаром помощи Финляндии в области сотрудничества в целях развития в течение срока полномочий правительства. Кабмин предлагает выделить 58 миллионов евро на новую статью "Гуманитарная помощь Украине", что на 20 миллионов евро больше текущего лимита расходов страновой программы по этой статье Финляндии на Украине", - сообщает финский МИД. В целом, бюджет Финляндии на 2024 год является дефицитным на 11,5 миллиарда евро, это на 1,4 миллиарда евро больше, чем ожидалось ранее. Полностью бюджет будет опубликован в ближайшее время.
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897445137.html
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в мире, финляндия, украина, нато
В мире, Финляндия, Украина, НАТО
Украина остается в фокусе проекта бюджета Финляндии на 2024 год

Поддержка Украины находится в фокусе проекта бюджета Финляндии

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен - РИА Новости. Поддержка Украины находится в фокусе проекта бюджета Финляндии, представленного кабмином страны, следует из опубликованных материалов.
Так бюджет минобороны Финляндии на 2024 год запланирован на уровне 6,2 миллиарда евро, что составит 2,3% от ВВП.
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"Мир вокруг Финляндии становится все более опасным. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, оборона должна быть приоритетом. При представлении бюджета мы сделаем дополнительные инвестиции в обороноспособность Финляндии, укрепим наши операции как страны НАТО и примем во внимание поддержку Украины", - заявил министр обороны Антти Хяккянен, его слова приводятся в пресс-релизе минобороны.
На компенсацию силам обороны Финляндии материалов, передаваемых Украине, в 2024 году запланировано 259 миллионов евро, в целом на закупку оборонных материалов - 1,5 миллиарда евро.
Украина является приоритетом и для министерства иностранных дел Финляндии, чей бюджет на 2024 год запланирован на уровне в 1,3 миллиарда евро.
"Правительство Финляндии предлагает выделить министерству иностранных дел 1,3 миллиарда евро. МИД продолжит оказывать поддержку Украине в 2024 году, как предусмотрено в программе правительства", - говорится в сообщении.
Поддержка Украины распределена через множество различных программ внутри финского МИД.
"Украина будет крупнейшим бенефициаром помощи Финляндии в области сотрудничества в целях развития в течение срока полномочий правительства. Кабмин предлагает выделить 58 миллионов евро на новую статью "Гуманитарная помощь Украине", что на 20 миллионов евро больше текущего лимита расходов страновой программы по этой статье Финляндии на Украине", - сообщает финский МИД.
В целом, бюджет Финляндии на 2024 год является дефицитным на 11,5 миллиарда евро, это на 1,4 миллиарда евро больше, чем ожидалось ранее. Полностью бюджет будет опубликован в ближайшее время.
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