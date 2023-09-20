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Во Франции Зеленского поставили на место после жесткого заявления о России - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 20.09.2023 (обновлено: 13:00 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897445315.html
Во Франции Зеленского поставили на место после жесткого заявления о России
Во Франции Зеленского поставили на место после жесткого заявления о России - РИА Новости, 20.09.2023
Во Франции Зеленского поставили на место после жесткого заявления о России
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в ООН о том, что Россия не имеет права обладать ядерным... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:15
2023-09-20T13:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
сша
франция
нато
в мире
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в ООН о том, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием."Пусть это скажет США, которые применяли ядерное оружие", — написал один из комментаторов. "Политика США и НАТО не заслуживает доверия", — поддержал другой. "Он продолжает раздавать советы всему миру", — отметил третий. "Его заявления просто смешны. С каждым днем репутация Зеленского ухудшается", — поделился мнением еще один пользователь. "Вместо того чтобы стремиться к миру, Запад обогащает торговцев оружием", — заключили читатели. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность в самом широком смысле слова, но у России нет необходимости его применять, если не создается угроза существованию государства.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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россия, владимир зеленский, сша, франция, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, США, Франция, НАТО, В мире
Во Франции Зеленского поставили на место после жесткого заявления о России

Читатели Le Figaro раскритиковали слова Зеленского о ядерном оружии России

© AFP 2023 / ED JONESПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AFP 2023 / ED JONES
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в ООН о том, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием.

"Пусть это скажет США, которые применяли ядерное оружие", — написал один из комментаторов.
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"Политика США и НАТО не заслуживает доверия", — поддержал другой.

"Он продолжает раздавать советы всему миру", — отметил третий.

"Его заявления просто смешны. С каждым днем репутация Зеленского ухудшается", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вместо того чтобы стремиться к миру, Запад обогащает торговцев оружием", — заключили читатели.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность в самом широком смысле слова, но у России нет необходимости его применять, если не создается угроза существованию государства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийСШАФранцияНАТОВ мире
 
 
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