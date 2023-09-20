https://ria.ru/20230920/ukraina-1897445315.html

Во Франции Зеленского поставили на место после жесткого заявления о России

Во Франции Зеленского поставили на место после жесткого заявления о России - РИА Новости, 20.09.2023

Во Франции Зеленского поставили на место после жесткого заявления о России

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в ООН о том, что Россия не имеет права обладать ядерным... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:15

2023-09-20T09:15

2023-09-20T13:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

сша

франция

нато

в мире

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в ООН о том, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием."Пусть это скажет США, которые применяли ядерное оружие", — написал один из комментаторов. "Политика США и НАТО не заслуживает доверия", — поддержал другой. "Он продолжает раздавать советы всему миру", — отметил третий. "Его заявления просто смешны. С каждым днем репутация Зеленского ухудшается", — поделился мнением еще один пользователь. "Вместо того чтобы стремиться к миру, Запад обогащает торговцев оружием", — заключили читатели. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность в самом широком смысле слова, но у России нет необходимости его применять, если не создается угроза существованию государства.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897262908.html

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россия, владимир зеленский, сша, франция, нато, в мире