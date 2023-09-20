Во Франции Зеленского поставили на место после жесткого заявления о России
Читатели Le Figaro раскритиковали слова Зеленского о ядерном оружии России
© AFP 2023 / ED JONESПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в ООН о том, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием.
"Пусть это скажет США, которые применяли ядерное оружие", — написал один из комментаторов.
"Пусть это скажет США, которые применяли ядерное оружие", — написал один из комментаторов.
"Политика США и НАТО не заслуживает доверия", — поддержал другой.
"Он продолжает раздавать советы всему миру", — отметил третий.
"Его заявления просто смешны. С каждым днем репутация Зеленского ухудшается", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вместо того чтобы стремиться к миру, Запад обогащает торговцев оружием", — заключили читатели.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность в самом широком смысле слова, но у России нет необходимости его применять, если не создается угроза существованию государства.
"Он продолжает раздавать советы всему миру", — отметил третий.
"Его заявления просто смешны. С каждым днем репутация Зеленского ухудшается", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вместо того чтобы стремиться к миру, Запад обогащает торговцев оружием", — заключили читатели.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность в самом широком смысле слова, но у России нет необходимости его применять, если не создается угроза существованию государства.