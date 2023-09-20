https://ria.ru/20230920/turpotok-1897597644.html
Чернышенко отметил стабильный рост турпотока в Архангельской области
Чернышенко отметил стабильный рост турпотока в Архангельской области - РИА Новости, 20.09.2023
Чернышенко отметил стабильный рост турпотока в Архангельской области
В Архангельской области наблюдается стабильный рост туристического потока, по итогам 2023 года он может составить 363 тысячи человек, сообщил заместитель... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:04
2023-09-20T17:04
2023-09-20T17:04
туризм
дмитрий чернышенко
архангельская область
экономика
александр цыбульский
новости - туризм
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В Архангельской области наблюдается стабильный рост туристического потока, по итогам 2023 года он может составить 363 тысячи человек, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Александром Цыбульским. "На территории области сформировано более 150 туристических маршрутов. Мы видим стабильный рост турпотока в область – по прогнозам, в 2023 году регион посетят 363 тысячи человек", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба. Вице-премьер отметил, что на поддержку туристической сферы в 2023 году субъекту выделено почти 90 миллионов рублей. Правительство Архангельской области подписало соглашение о взаимодействии с "Корпорацией Туризм.РФ", в планах – реализация семи совместных проектов по развитию туристских территорий. По словам вице-премьера, на туристическом потенциале региона должен сказаться и тот факт, что региону одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,7 миллиарда рублей на реализацию четырех проектов, три из которых связаны с дорожным строительством.
https://ria.ru/20230829/turizm-1892870693.html
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дмитрий чернышенко, архангельская область, экономика, александр цыбульский, новости - туризм
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Архангельская область, Экономика, Александр Цыбульский, Новости - Туризм
Чернышенко отметил стабильный рост турпотока в Архангельской области
Чернышенко: турпоток в Архангельской области может превысить 360 тысяч человек
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В Архангельской области наблюдается стабильный рост туристического потока, по итогам 2023 года он может составить 363 тысячи человек, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Александром Цыбульским.
«
"На территории области сформировано более 150 туристических маршрутов. Мы видим стабильный рост турпотока в область – по прогнозам, в 2023 году регион посетят 363 тысячи человек", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Вице-премьер отметил, что на поддержку туристической сферы в 2023 году субъекту выделено почти 90 миллионов рублей. Правительство Архангельской области подписало соглашение о взаимодействии с "Корпорацией Туризм.РФ", в планах – реализация семи совместных проектов по развитию туристских территорий.
По словам вице-премьера, на туристическом потенциале региона должен сказаться и тот факт, что региону одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,7 миллиарда рублей на реализацию четырех проектов, три из которых связаны с дорожным строительством.
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