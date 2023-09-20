https://ria.ru/20230920/tsentr-1897661580.html

Лыжный центр мирового уровня готовы создать в Архангельской области

Лыжный центр мирового уровня готовы создать в Архангельской области - РИА Новости, 20.09.2023

Лыжный центр мирового уровня готовы создать в Архангельской области

Спортивный центр лыжной подготовки мирового уровня, в том числе для тренировок российской сборной, может быть создан на юге Архангельской области на базе центра РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T21:23

2023-09-20T21:23

2023-09-20T21:23

архангельская область

олимпийские игры

архангельская область

россия

дмитрий чернышенко

александр цыбульский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579713279_0:0:3395:1911_1920x0_80_0_0_7add578a176a9edcc263bc8066d3fa55.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сен – РИА Новости. Спортивный центр лыжной подготовки мирового уровня, в том числе для тренировок российской сборной, может быть создан на юге Архангельской области на базе центра "Малиновка", сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе рабочей встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. На встрече обсуждался широкий круг тем, в частности Цыбульский и Чернышенко говорили о развитии и поддержке спорта в регионе. "Хотел бы заявить о нашей готовности сделать из "Малиновки" спортивный центр мирового уровня, который мог бы стать базовой площадкой для нашей сборной", - сказал Цыбульский. Он напомнил о том, что на территории Архангельской области несколько лет назад был создан центр лыжного спорта "Малиновка", который, по оценкам спортсменов и главного тренера сборной России, является одним из лучших в стране. "Мы со своей стороны вкладываем достаточно большие ресурсы в развитие этого центра, и недавно победили в конкурсе на строительство объектов размещения, которые в "Малиновке" и планируем создать", - пояснил губернатор, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. По словам губернатора, несмотря на довольно хорошую базовую инфраструктуру, лыжникам не хватает физкультурно-сервисного центра, который им необходим для тренировок в межсезонье. Власти региона разработали проект развития центра "Малиновка", разбив его на два этапа. Несмотря на то, что они достаточно дорогостоящие, эта инфраструктура крайне востребована с учетом того, как внешнеполитическая ситуация сказалась на российских спортсменах. Говоря о массовом спорте, Чернышенко упомянул о том, что президент России поставил цель – увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. "По итогам 2022 года в Архангельской области этот показатель составил 48,6%, что выше планового значения", - сказал Чернышенко. Он добавил, что благодаря обновлению инфраструктуры в рамках федеральных проектов "Спорт - норма жизни" и "Бизнес-спринт" жители региона занимаются спортом в комфортных условиях, а спортсмены сохраняют соревновательную активность. Также на встрече были затронуты темы развития экономики, туризма, подготовки к строительству кампуса мирового уровня "Арктическая звезда".

https://ria.ru/20230920/turpotok-1897597644.html

https://ria.ru/20230628/tovarooborot-1880909362.html

https://ria.ru/20230615/lechenie-1878323594.html

архангельская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олимпийские игры, архангельская область, россия, дмитрий чернышенко, александр цыбульский