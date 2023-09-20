https://ria.ru/20230920/tsentr-1897661580.html
Лыжный центр мирового уровня готовы создать в Архангельской области
Лыжный центр мирового уровня готовы создать в Архангельской области - РИА Новости, 20.09.2023
Лыжный центр мирового уровня готовы создать в Архангельской области
Спортивный центр лыжной подготовки мирового уровня, в том числе для тренировок российской сборной, может быть создан на юге Архангельской области на базе центра РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:23
2023-09-20T21:23
2023-09-20T21:23
архангельская область
олимпийские игры
архангельская область
россия
дмитрий чернышенко
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 20 сен – РИА Новости. Спортивный центр лыжной подготовки мирового уровня, в том числе для тренировок российской сборной, может быть создан на юге Архангельской области на базе центра "Малиновка", сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе рабочей встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. На встрече обсуждался широкий круг тем, в частности Цыбульский и Чернышенко говорили о развитии и поддержке спорта в регионе. "Хотел бы заявить о нашей готовности сделать из "Малиновки" спортивный центр мирового уровня, который мог бы стать базовой площадкой для нашей сборной", - сказал Цыбульский. Он напомнил о том, что на территории Архангельской области несколько лет назад был создан центр лыжного спорта "Малиновка", который, по оценкам спортсменов и главного тренера сборной России, является одним из лучших в стране. "Мы со своей стороны вкладываем достаточно большие ресурсы в развитие этого центра, и недавно победили в конкурсе на строительство объектов размещения, которые в "Малиновке" и планируем создать", - пояснил губернатор, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. По словам губернатора, несмотря на довольно хорошую базовую инфраструктуру, лыжникам не хватает физкультурно-сервисного центра, который им необходим для тренировок в межсезонье. Власти региона разработали проект развития центра "Малиновка", разбив его на два этапа. Несмотря на то, что они достаточно дорогостоящие, эта инфраструктура крайне востребована с учетом того, как внешнеполитическая ситуация сказалась на российских спортсменах. Говоря о массовом спорте, Чернышенко упомянул о том, что президент России поставил цель – увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. "По итогам 2022 года в Архангельской области этот показатель составил 48,6%, что выше планового значения", - сказал Чернышенко. Он добавил, что благодаря обновлению инфраструктуры в рамках федеральных проектов "Спорт - норма жизни" и "Бизнес-спринт" жители региона занимаются спортом в комфортных условиях, а спортсмены сохраняют соревновательную активность. Также на встрече были затронуты темы развития экономики, туризма, подготовки к строительству кампуса мирового уровня "Арктическая звезда".
https://ria.ru/20230920/turpotok-1897597644.html
https://ria.ru/20230628/tovarooborot-1880909362.html
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олимпийские игры, архангельская область, россия, дмитрий чернышенко, александр цыбульский
Архангельская область, Олимпийские игры, Архангельская область, Россия, Дмитрий Чернышенко, Александр Цыбульский
Лыжный центр мирового уровня готовы создать в Архангельской области
Лыжный центр мирового уровня готовы создать в Архангельской области
АРХАНГЕЛЬСК, 20 сен – РИА Новости. Спортивный центр лыжной подготовки мирового уровня, в том числе для тренировок российской сборной, может быть создан на юге Архангельской области на базе центра "Малиновка", сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе рабочей встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.
На встрече обсуждался широкий круг тем, в частности Цыбульский и Чернышенко говорили о развитии и поддержке спорта в регионе.
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"Хотел бы заявить о нашей готовности сделать из "Малиновки" спортивный центр мирового уровня, который мог бы стать базовой площадкой для нашей сборной", - сказал Цыбульский. Он напомнил о том, что на территории Архангельской области несколько лет назад был создан центр лыжного спорта "Малиновка", который, по оценкам спортсменов и главного тренера сборной России, является одним из лучших в стране.
"Мы со своей стороны вкладываем достаточно большие ресурсы в развитие этого центра, и недавно победили в конкурсе на строительство объектов размещения, которые в "Малиновке" и планируем создать", - пояснил губернатор, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. По словам губернатора, несмотря на довольно хорошую базовую инфраструктуру, лыжникам не хватает физкультурно-сервисного центра, который им необходим для тренировок в межсезонье.
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Власти региона разработали проект развития центра "Малиновка", разбив его на два этапа. Несмотря на то, что они достаточно дорогостоящие, эта инфраструктура крайне востребована с учетом того, как внешнеполитическая ситуация сказалась на российских спортсменах.
Говоря о массовом спорте, Чернышенко упомянул о том, что президент России поставил цель – увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. "По итогам 2022 года в Архангельской области этот показатель составил 48,6%, что выше планового значения", - сказал Чернышенко. Он добавил, что благодаря обновлению инфраструктуры в рамках федеральных проектов "Спорт - норма жизни" и "Бизнес-спринт" жители региона занимаются спортом в комфортных условиях, а спортсмены сохраняют соревновательную активность.
Также на встрече были затронуты темы развития экономики, туризма, подготовки к строительству кампуса мирового уровня "Арктическая звезда".
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