https://ria.ru/20230920/trevoga-1897422370.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.09.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T00:58

2023-09-20T00:58

2023-09-20T01:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, тревога начала звучать в Сумской области в 23.50 (совпадает с мск.).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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харьковская область

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в мире, украина, харьковская область, сумская область, полтавская область, вооруженные силы рф, черниговская область