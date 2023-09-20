https://ria.ru/20230920/toplivo-1897632416.html

Новак ответил на вопрос о возможном дефиците топлива в России

Новак ответил на вопрос о возможном дефиците топлива в России - РИА Новости, 20.09.2023

Новак ответил на вопрос о возможном дефиците топлива в России

Дефицита топлива в России нет, производство в этом году выше, чем годом ранее, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Тюменского... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:52

2023-09-20T18:52

2023-09-20T18:52

экономика

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756892294_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cae265e564c06e604351e8ce2b6da998.jpg

ТЮМЕНЬ, 20 сен - РИА Новости. Дефицита топлива в России нет, производство в этом году выше, чем годом ранее, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума. "У нас нет дефицита топлива, баланс производства показывает, что мы в этом году производим больше, чем в прошлом году", - сказал он. Новак при этом подтвердил, что в июле-августе были проблемы с доставкой топлива из-за того, что на одном из нефтеперерабатывающих заводов вовремя не закончился ремонт, но ситуация решается, в том числе при участии Минэнерго и РЖД. В конце августа Новак, отвечая на вопрос об условиях для сдерживания роста цен на топливо в стране, также отрицал дефицит на внутреннем рынке. Позднее, уже в сентябре, Минэнерго РФ сообщило, что на Астраханском ГПЗ было возобновлено производство дизтоплива, а вскоре должно возобновиться производство автомобильного топлива. Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. Что касается дизельного топлива, то только за август его биржевая цена выросла на 18,5%, а по итогам каждой торговой сессии сентября она продолжала ставить рекорд за рекордом, превысив накануне 75 тысяч рублей за тонну. А еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.

https://ria.ru/20230919/nauka-1897012804.html

https://ria.ru/20230915/inflyatsiya-1896602219.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ржд