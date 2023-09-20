https://ria.ru/20230920/toplivo-1897632416.html
Новак ответил на вопрос о возможном дефиците топлива в России
Новак ответил на вопрос о возможном дефиците топлива в России - РИА Новости, 20.09.2023
Новак ответил на вопрос о возможном дефиците топлива в России
Дефицита топлива в России нет, производство в этом году выше, чем годом ранее, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Тюменского... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:52
2023-09-20T18:52
2023-09-20T18:52
экономика
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ржд
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ТЮМЕНЬ, 20 сен - РИА Новости. Дефицита топлива в России нет, производство в этом году выше, чем годом ранее, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума. "У нас нет дефицита топлива, баланс производства показывает, что мы в этом году производим больше, чем в прошлом году", - сказал он. Новак при этом подтвердил, что в июле-августе были проблемы с доставкой топлива из-за того, что на одном из нефтеперерабатывающих заводов вовремя не закончился ремонт, но ситуация решается, в том числе при участии Минэнерго и РЖД. В конце августа Новак, отвечая на вопрос об условиях для сдерживания роста цен на топливо в стране, также отрицал дефицит на внутреннем рынке. Позднее, уже в сентябре, Минэнерго РФ сообщило, что на Астраханском ГПЗ было возобновлено производство дизтоплива, а вскоре должно возобновиться производство автомобильного топлива. Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. Что касается дизельного топлива, то только за август его биржевая цена выросла на 18,5%, а по итогам каждой торговой сессии сентября она продолжала ставить рекорд за рекордом, превысив накануне 75 тысяч рублей за тонну. А еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.
https://ria.ru/20230919/nauka-1897012804.html
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экономика, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ржд
Экономика, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), РЖД
Новак ответил на вопрос о возможном дефиците топлива в России
Новак заявил об отсутствии дефицита топлива в России
ТЮМЕНЬ, 20 сен - РИА Новости. Дефицита топлива в России нет, производство в этом году выше, чем годом ранее, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума.
"У нас нет дефицита топлива, баланс производства показывает, что мы в этом году производим больше, чем в прошлом году", - сказал он.
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Новак при этом подтвердил, что в июле-августе были проблемы с доставкой топлива из-за того, что на одном из нефтеперерабатывающих заводов вовремя не закончился ремонт, но ситуация решается, в том числе при участии Минэнерго
и РЖД
.
В конце августа Новак, отвечая на вопрос об условиях для сдерживания роста цен на топливо в стране, также отрицал дефицит на внутреннем рынке.
Позднее, уже в сентябре, Минэнерго РФ сообщило, что на Астраханском ГПЗ было возобновлено производство дизтоплива, а вскоре должно возобновиться производство автомобильного топлива.
Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. Что касается дизельного топлива, то только за август его биржевая цена выросла на 18,5%, а по итогам каждой торговой сессии сентября она продолжала ставить рекорд за рекордом, превысив накануне 75 тысяч рублей за тонну. А еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.
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