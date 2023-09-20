https://ria.ru/20230920/svo-1897541369.html

Тюменцев предупредили о злоумышленниках, собирающих данные о бойцах СВО

Тюменцев предупредили о злоумышленниках, собирающих данные о бойцах СВО - РИА Новости, 20.09.2023

Тюменцев предупредили о злоумышленниках, собирающих данные о бойцах СВО

Злоумышленники собирают информацию об участниках специальной военной операции и их семьях, представляясь сотрудниками облвоенкомата и московской полиции,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:27

2023-09-20T14:27

2023-09-20T14:27

специальная военная операция на украине

безопасность

тюменская область

технологии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896547446_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_d5fa33df0fc8ab5c46e38a630e689056.jpg

ТЮМЕНЬ, 20 сен – РИА Новости. Злоумышленники собирают информацию об участниках специальной военной операции и их семьях, представляясь сотрудниками облвоенкомата и московской полиции, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Фейковую схему выявил комитет семей воинов Отечества Тюменской области после обращения от их коллег из Чечни. "Будьте осторожны: злоумышленники собирают личные данные бойцов СВО и членов их семей. Военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, и их родственникам стали поступать звонки от якобы сотрудника Тюменского областного военкомата с предложением уточнить личные данные для получения "морально-финансовой компенсации от президента", - говорится в релизе. Отмечается, что злоумышленники используют фотографии Тюменского областного военкомата и сотрудника московской полиции. При звонке из военкомата "по уточнению личных данных" жителям региона советуют прервать разговор и перезвонить в пункт отбора на военную службу по контракту, телефон которого работает круглосуточно. Тюменцев также просят не публиковать фотографии участников СВО в соцсетях, так как по ним "очень просто отследить, когда наши бойцы приходят в отпуск", и не подставлять тем самым "под удар мошенников ни себя, ни близких".

https://ria.ru/20230808/moshenniki-1888783940.html

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, тюменская область, технологии, ситуация в днр и лнр