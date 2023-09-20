https://ria.ru/20230920/svo-1897541369.html
Тюменцев предупредили о злоумышленниках, собирающих данные о бойцах СВО
Тюменцев предупредили о злоумышленниках, собирающих данные о бойцах СВО - РИА Новости, 20.09.2023
Тюменцев предупредили о злоумышленниках, собирающих данные о бойцах СВО
Злоумышленники собирают информацию об участниках специальной военной операции и их семьях, представляясь сотрудниками облвоенкомата и московской полиции,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:27
2023-09-20T14:27
2023-09-20T14:27
специальная военная операция на украине
безопасность
тюменская область
технологии
ситуация в днр и лнр
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ТЮМЕНЬ, 20 сен – РИА Новости. Злоумышленники собирают информацию об участниках специальной военной операции и их семьях, представляясь сотрудниками облвоенкомата и московской полиции, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Фейковую схему выявил комитет семей воинов Отечества Тюменской области после обращения от их коллег из Чечни. "Будьте осторожны: злоумышленники собирают личные данные бойцов СВО и членов их семей. Военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, и их родственникам стали поступать звонки от якобы сотрудника Тюменского областного военкомата с предложением уточнить личные данные для получения "морально-финансовой компенсации от президента", - говорится в релизе. Отмечается, что злоумышленники используют фотографии Тюменского областного военкомата и сотрудника московской полиции. При звонке из военкомата "по уточнению личных данных" жителям региона советуют прервать разговор и перезвонить в пункт отбора на военную службу по контракту, телефон которого работает круглосуточно. Тюменцев также просят не публиковать фотографии участников СВО в соцсетях, так как по ним "очень просто отследить, когда наши бойцы приходят в отпуск", и не подставлять тем самым "под удар мошенников ни себя, ни близких".
https://ria.ru/20230808/moshenniki-1888783940.html
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тюменская область, технологии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тюменская область, Технологии, Ситуация в ДНР и ЛНР
Тюменцев предупредили о злоумышленниках, собирающих данные о бойцах СВО
Тюменские власти рассказали, как мошенники собирают данные об участниках СВО
ТЮМЕНЬ, 20 сен – РИА Новости. Злоумышленники собирают информацию об участниках специальной военной операции и их семьях, представляясь сотрудниками облвоенкомата и московской полиции, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Фейковую схему выявил комитет семей воинов Отечества Тюменской области после обращения от их коллег из Чечни.
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"Будьте осторожны: злоумышленники собирают личные данные бойцов СВО и членов их семей. Военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, и их родственникам стали поступать звонки от якобы сотрудника Тюменского областного военкомата с предложением уточнить личные данные для получения "морально-финансовой компенсации от президента", - говорится в релизе.
Отмечается, что злоумышленники используют фотографии Тюменского областного военкомата и сотрудника московской полиции. При звонке из военкомата "по уточнению личных данных" жителям региона советуют прервать разговор и перезвонить в пункт отбора на военную службу по контракту, телефон которого работает круглосуточно.
Тюменцев также просят не публиковать фотографии участников СВО в соцсетях, так как по ним "очень просто отследить, когда наши бойцы приходят в отпуск", и не подставлять тем самым "под удар мошенников ни себя, ни близких".
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