Рейтинг@Mail.ru
Почти половина жителей Архангельской области занимаются спортом - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 20.09.2023 (обновлено: 21:22 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/sport-1897661427.html
Почти половина жителей Архангельской области занимаются спортом
Почти половина жителей Архангельской области занимаются спортом - РИА Новости, 20.09.2023
Почти половина жителей Архангельской области занимаются спортом
Доля жителей Архангельской области, занимающихся спортом, по итогам прошлого года составила 48,6%, что выше плановых показателей, сообщил заместитель... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:48
2023-09-20T21:22
архангельская область
россия
александр цыбульский
дмитрий чернышенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574869445_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_e836abfd74756b77173605cebe1ad500.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Доля жителей Архангельской области, занимающихся спортом, по итогам прошлого года составила 48,6%, что выше плановых показателей, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Александром Цыбульским. Чернышенко напомнил о том, что президент России поставил цель – увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. "По итогам 2022 года в Архангельской области этот показатель составил 48,6%, что выше планового значения. Благодаря обновлению инфраструктуры в рамках федеральных проектов "Спорт - норма жизни" и "Бизнес-спринт" граждане занимаются спортом в комфортных условиях, а спортсмены сохраняют соревновательную активность", – отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба. Губернатор Архангельской области со своей стороны подчеркнул, что в регионе делается упор на развитие лыжного спорта. В частности, на территории Архангельской области несколько лет назад был создан центр лыжного спорта "Малиновка", который, по оценкам спортсменов и главного тренера сборной России, является одним из лучших в стране. "Мы со своей стороны вкладываем достаточно большие ресурсы в развитие этого центра и недавно победили в конкурсе на строительство объектов размещения, которые в "Малиновке" и планируем создать", - сказал Цыбульский. По его словам, несмотря на довольно хорошую базовую инфраструктуру, архангельским лыжникам не хватает физкультурно-сервисного центра, который им необходим для тренировок в межсезонье. Власти региона разработали проект развития центра "Малиновка", разбив его на два этапа. "Они достаточно дорогостоящие, но эта инфраструктура крайне востребована, учитывая, как сказалась внешнеполитическая ситуация на наших спортсменах. Хотел бы заявить о нашей готовности сделать из "Малиновки" спортивный центр мирового уровня, который мог бы стать базовой площадкой для нашей сборной", – сказал Цыбульский.
https://ria.ru/20230920/zarplata-1897595513.html
https://ria.ru/20230920/turpotok-1897597644.html
архангельская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574869445_27:0:1360:1000_1920x0_80_0_0_d5ceafc0641339452a8c6eccd1f1b407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область, россия, александр цыбульский, дмитрий чернышенко, общество
Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский, Дмитрий Чернышенко, Общество
Почти половина жителей Архангельской области занимаются спортом

Чернышенко: 48,6% жителей Архангельской области занимаются спортом

© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на Архангельск
Вид на Архангельск - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Вид на Архангельск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Доля жителей Архангельской области, занимающихся спортом, по итогам прошлого года составила 48,6%, что выше плановых показателей, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Александром Цыбульским.
Чернышенко напомнил о том, что президент России поставил цель – увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году.
Пятитысячные купюры в паспорте РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Архангельской области средняя зарплата составила около 80 тысяч рублей
Вчера, 17:00
"По итогам 2022 года в Архангельской области этот показатель составил 48,6%, что выше планового значения. Благодаря обновлению инфраструктуры в рамках федеральных проектов "Спорт - норма жизни" и "Бизнес-спринт" граждане занимаются спортом в комфортных условиях, а спортсмены сохраняют соревновательную активность", – отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Губернатор Архангельской области со своей стороны подчеркнул, что в регионе делается упор на развитие лыжного спорта. В частности, на территории Архангельской области несколько лет назад был создан центр лыжного спорта "Малиновка", который, по оценкам спортсменов и главного тренера сборной России, является одним из лучших в стране.
"Мы со своей стороны вкладываем достаточно большие ресурсы в развитие этого центра и недавно победили в конкурсе на строительство объектов размещения, которые в "Малиновке" и планируем создать", - сказал Цыбульский.
По его словам, несмотря на довольно хорошую базовую инфраструктуру, архангельским лыжникам не хватает физкультурно-сервисного центра, который им необходим для тренировок в межсезонье.
Власти региона разработали проект развития центра "Малиновка", разбив его на два этапа. "Они достаточно дорогостоящие, но эта инфраструктура крайне востребована, учитывая, как сказалась внешнеполитическая ситуация на наших спортсменах. Хотел бы заявить о нашей готовности сделать из "Малиновки" спортивный центр мирового уровня, который мог бы стать базовой площадкой для нашей сборной", – сказал Цыбульский.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Чернышенко отметил стабильный рост турпотока в Архангельской области
Вчера, 17:04
 
Архангельская областьРоссияАлександр ЦыбульскийДмитрий ЧернышенкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала