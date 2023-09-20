https://ria.ru/20230920/sport-1897661427.html

Почти половина жителей Архангельской области занимаются спортом

Почти половина жителей Архангельской области занимаются спортом - РИА Новости, 20.09.2023

Почти половина жителей Архангельской области занимаются спортом

Доля жителей Архангельской области, занимающихся спортом, по итогам прошлого года составила 48,6%, что выше плановых показателей, сообщил заместитель... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:48

2023-09-20T14:48

2023-09-20T21:22

архангельская область

россия

александр цыбульский

дмитрий чернышенко

общество

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Доля жителей Архангельской области, занимающихся спортом, по итогам прошлого года составила 48,6%, что выше плановых показателей, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Александром Цыбульским. Чернышенко напомнил о том, что президент России поставил цель – увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. "По итогам 2022 года в Архангельской области этот показатель составил 48,6%, что выше планового значения. Благодаря обновлению инфраструктуры в рамках федеральных проектов "Спорт - норма жизни" и "Бизнес-спринт" граждане занимаются спортом в комфортных условиях, а спортсмены сохраняют соревновательную активность", – отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба. Губернатор Архангельской области со своей стороны подчеркнул, что в регионе делается упор на развитие лыжного спорта. В частности, на территории Архангельской области несколько лет назад был создан центр лыжного спорта "Малиновка", который, по оценкам спортсменов и главного тренера сборной России, является одним из лучших в стране. "Мы со своей стороны вкладываем достаточно большие ресурсы в развитие этого центра и недавно победили в конкурсе на строительство объектов размещения, которые в "Малиновке" и планируем создать", - сказал Цыбульский. По его словам, несмотря на довольно хорошую базовую инфраструктуру, архангельским лыжникам не хватает физкультурно-сервисного центра, который им необходим для тренировок в межсезонье. Власти региона разработали проект развития центра "Малиновка", разбив его на два этапа. "Они достаточно дорогостоящие, но эта инфраструктура крайне востребована, учитывая, как сказалась внешнеполитическая ситуация на наших спортсменах. Хотел бы заявить о нашей готовности сделать из "Малиновки" спортивный центр мирового уровня, который мог бы стать базовой площадкой для нашей сборной", – сказал Цыбульский.

https://ria.ru/20230920/zarplata-1897595513.html

https://ria.ru/20230920/turpotok-1897597644.html

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архангельская область, россия, александр цыбульский, дмитрий чернышенко, общество