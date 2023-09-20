https://ria.ru/20230920/sponsory-1897580372.html

Киев внес двух производителей высокоточных станков в список спонсоров войны

Киев внес двух производителей высокоточных станков в список спонсоров войны - РИА Новости, 20.09.2023

Киев внес двух производителей высокоточных станков в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в своем телеграм-канале, что внесло две ведущие немецкие компании по производству... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:20

2023-09-20T16:20

2023-09-20T16:20

украина

в мире

экономика

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в своем телеграм-канале, что внесло две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori в перечень "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с РФ. "НАПК внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков Spinner и Dmg Mori в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении агентства. Как утверждается в агентстве, только объем поставок оборудования компании Spinner в РФ с 2022 года увеличился на 500%. Ранее украинское национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) сообщило, что пригласило в страну руководство компаний, которые не ушли из РФ и внесены Киевом в список "международных спонсоров войны". Ранее это же агентство сообщило, что внесло одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports в список "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с РФ.

https://ria.ru/20230907/iecam-1894735759.html

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