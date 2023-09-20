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В Московском зоопарке появились на свет птенцы полярных сов - РИА Новости, 20.09.2023
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07:11 20.09.2023 (обновлено: 12:26 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/sovy-1897435891.html
В Московском зоопарке появились на свет птенцы полярных сов
В Московском зоопарке появились на свет птенцы полярных сов - РИА Новости, 20.09.2023
В Московском зоопарке появились на свет птенцы полярных сов
В Центре воспроизводства Московского зоопарка появились на свет птенцы полярных сов, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T07:11
2023-09-20T12:26
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Центре воспроизводства Московского зоопарка появились на свет птенцы полярных сов, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.&quot;Шестнадцатого июня вылупился первый птенец, за ним с разницей в несколько дней остальные двое. В этом особенность большинства сов — птенцы вылупляются не в один день, точно так же самка откладывает яйца не одновременно, поэтому каждое развивается в своем темпе. Чем младше птенцы, чем больше видна разница между ними, и на первых порах легко опознать старшего, среднего и младшего совенка&quot;, — рассказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что птицы полярных сов растут быстро — к двум месяцам они уже начинают учиться летать, а в сентябре готовы начинать самостоятельную жизнь. "Птенцы уже вышли из гнезда и в целом довольно самостоятельны. Они могут заглотить мышку, если добыча будет лежать где-то поблизости", — пояснили специалисты. Но если еды рядом нет, то птенцы начинают настойчиво звать мать, которая подлетит и "положит мышку в клювик", заключили они.
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общество, московский зоопарк, москва, россия
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк, Москва, Россия
В Московском зоопарке появились на свет птенцы полярных сов

В Центре воспроизводства московского зоопарка вылупились птенцы полярных сов

© АГН "Москва" / пресс-служба Московского зоопаркаПтенцы полярной совы в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Птенцы полярной совы в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© АГН "Москва" / пресс-служба Московского зоопарка
Птенцы полярной совы в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Центре воспроизводства Московского зоопарка появились на свет птенцы полярных сов, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
«

"Шестнадцатого июня вылупился первый птенец, за ним с разницей в несколько дней остальные двое. В этом особенность большинства сов — птенцы вылупляются не в один день, точно так же самка откладывает яйца не одновременно, поэтому каждое развивается в своем темпе. Чем младше птенцы, чем больше видна разница между ними, и на первых порах легко опознать старшего, среднего и младшего совенка", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что птицы полярных сов растут быстро — к двум месяцам они уже начинают учиться летать, а в сентябре готовы начинать самостоятельную жизнь.
"Птенцы уже вышли из гнезда и в целом довольно самостоятельны. Они могут заглотить мышку, если добыча будет лежать где-то поблизости", — пояснили специалисты.
Но если еды рядом нет, то птенцы начинают настойчиво звать мать, которая подлетит и "положит мышку в клювик", заключили они.
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