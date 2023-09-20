https://ria.ru/20230920/sovy-1897435891.html
В Московском зоопарке появились на свет птенцы полярных сов
В Московском зоопарке появились на свет птенцы полярных сов - РИА Новости, 20.09.2023
В Московском зоопарке появились на свет птенцы полярных сов
В Центре воспроизводства Московского зоопарка появились на свет птенцы полярных сов, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T07:11
2023-09-20T07:11
2023-09-20T12:26
хорошие новости
общество
московский зоопарк
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808552113_0:0:1334:750_1920x0_80_0_0_a686a7528d9432cdd247681cd8b6b87f.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Центре воспроизводства Московского зоопарка появились на свет птенцы полярных сов, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения."Шестнадцатого июня вылупился первый птенец, за ним с разницей в несколько дней остальные двое. В этом особенность большинства сов — птенцы вылупляются не в один день, точно так же самка откладывает яйца не одновременно, поэтому каждое развивается в своем темпе. Чем младше птенцы, чем больше видна разница между ними, и на первых порах легко опознать старшего, среднего и младшего совенка", — рассказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что птицы полярных сов растут быстро — к двум месяцам они уже начинают учиться летать, а в сентябре готовы начинать самостоятельную жизнь. "Птенцы уже вышли из гнезда и в целом довольно самостоятельны. Они могут заглотить мышку, если добыча будет лежать где-то поблизости", — пояснили специалисты. Но если еды рядом нет, то птенцы начинают настойчиво звать мать, которая подлетит и "положит мышку в клювик", заключили они.
https://ria.ru/20230919/moskva-1897141024.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808552113_123:0:1123:750_1920x0_80_0_0_6c35cec091cd201d438dfaf01bf04d61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московский зоопарк, москва, россия
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк, Москва, Россия
В Московском зоопарке появились на свет птенцы полярных сов
В Центре воспроизводства московского зоопарка вылупились птенцы полярных сов